Злой Дед Мороз, паутина на елке и зимнее солнцестояние: Топ невероятных новогодне-рождественских легенд

Новогодняя елка - неотъемлемый элемент Нового года Фото из открытых источников

В некоторые из этих легенд почти невозможно поверить!

Новый год и Рождество – это пора чуда, время исполнения желаний и бесподобного и ни на что не похожего ожидания волшебного. Волшебной зимы, волшебных встреч, слов, подарков. Эта душевная магия давно стала частью традиционного настроения, царящего на новогодне-рождественские праздники – когда мы украшаем елку, готовим подарки, печем праздничные десерты. И елка, и подарки, и праздничные угощения имеют свою историческую подоплеку. В сказках и легендах, которые на первый взгляд могут показаться развлечением для детей, спрятаны тысячелетний опыт многих народов и их верования, традиции сотен поколений, которые трансформировались со временем под влиянием многочисленных факторов.

Далее рассказываем о нескольких самых интересных легендах, связанных с Новым годом и Рождеством. Возможно, они в свое время и стали частью того, во что мы сейчас искренне верим накануне зимних праздников.

Место елки в новогодних традициях. Одна из самых известных версий о возникновении идеи украшать елку на Новый год принадлежит немецкому народу. Речь идет о главе Реформации Мартине Лютере. А все было так – примерно в 1520 году в Сочельник Мартин шел домой через густой лес. Погода была ясная, небо озарилось звездами. И вот он увидел, что сквозь ветви елки проглядывают звездочки. Эта картина так заворожила Мартина Лютера, что он принес елку домой и повесил на нее зажженные свечи, чтобы воссоздать увиденную в лесу красоту.

Традиция ставить елку насчитывает несколько сотен лет Фото из открытых источников

Во Франции существует другая легенда, согласно которой елка стала рождественским символом позже – в 1605 году в Эльзасе. Якобы именно с этого года горожане начали ставить в домах елки и украшать их розами из цветной бумаги, яблоками, печеньем и кусочками сахара.

Есть и дохристианские легенды о елке. К примеру, германцы в конце декабря праздновали середину зимы. Они ставили в воду веточки фруктовых деревьев и ждали их цветения. Это было символом продления жизни и бесконечности природы. Постепенно ветви, которые не всегда прорастали и зацветали, а потому могли стать плохим знаком, начали заменять вечнозелеными. Так в домах появились ель и сосна.

Зимнее солнцестояние - ключ ко многим современным новогодним традициям Фото из открытых источников

Интересно, что существует еще одна версия появления новогодней елки – и она украинская. Якобы древние славянские племена были язычниками и жили на территории современной Украины, праздновали зимнее солнцестояние. К этому дню они мастерили украшения, которые символизировали семена, плоды и новую жизнь. В честь праздника сжигали елку, перед этим украсив ее яблоками, орехами и монетами. Так люди словно просили благосклонности у богов, принося им своеобразную жертву.

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Символ елки в рождественских легендах. Христианские предания утверждают, что елка – это символ Древа Жизни на входе в рай. Его стережет архангел с огненным мечом, запрещая грешникам возвращаться в Эдем.

Но только на Рождество Бог и его благодать сходят на землю и на некоторое время возвращают людям давно потерянный рай – именно с помощью украшенной елки. Тогда как звездочка на верхушке праздничного дерева является символом Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Сына Божьего.

Рождение Христа стало объяснением многих рождественских традиций Фото из открытых источников

Есть еще одна легенда о происхождении символа Рождества в виде елки – религиозная. Все деревья пришли поздравить рождение Сына Божьего. Первыми пришли те, кто рос недалеко – пальмы, буки, кипарисы, ивы, дубы. Последней пришла елка с далекого Севера, но стояла она позади всех и ее не было видно. Тогда на нее с неба начали падать звезды – и она, вся украшенная звездным светом, вдруг заблестела, и ее увидел маленький Иисус.

Зачем украшают елку? По многочисленным легендам мы узнаем, что первое стеклянное елочное украшение в форме шара изготовили в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. А электрические гирлянды впервые появились в Финляндии в 1906 году.

Из Германии традиция украшать рождественские елки распространилась по Европе и наконец просочилась в Америку. В Российской империи в 30-е годы XIX века елки ставили дома петербургские немцы. А до территории современной Украины традиция ставить елку добралась в середине XIX века. Богатые люди ставили дома ель, бедняки делали из снопа дидух и размещали его в доме.

Интересно, что еще жители Древнего Египта в декабре, в день зимнего солнцестояния, которое перекликается с современным Новым годом, приносили домой зеленые пальмовые ветви как символ победы жизни над смертью. Тогда как в Древнем Риме зимой на праздник Сатурналий люди украшали свои дома зелеными листьями в честь бога земледелия. Даже друиды, празднуя зимнее солнцестояние, украшали ветви дуба яблоками.

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Почему елку украшают "дождиком"? Существует интересная, хоть и не слишком правдоподобная легенда о традиции украшения елки блестящей мишурой. Якобы когда-то очень давно жила добрая бедная женщина и было у нее много детей. Вечером накануне Рождества она украсила скромную елку, но игрушек было немного, поэтому деревце выглядело не слишком празднично. Ночью на елку пробрались пауки и оплели веточки паутиной. Но Христос, видя это, благословил дерево, и паутина вдруг превратилась в серебристые ниточки.

Сегодня "дождик" на елке - традиционное украшение Фото из открытых источников

Как появился Дед Мороз? Существует поверье, которому более 5000 лет, согласно которому Деда Мороза выдумали племена гуннов. В их пантеоне был бог Йерлу, который спускался на землю в первый день нового года. Как раз в этот день гунны ставили елку – свое священное дерево.

Существует версия, что Деда Мороза "позаимствовали" из мифологии древнеславянских племен из образа повелителя зимы и морозов. Его называли по-разному: Студенец, Карачун, Зимник, Мороз.

Его представляли огромным злым дедом, который вымораживал людей вместе со скотом и всеми их продуктами. Чтобы такого не допустить, нужно было задабривать Мороза, даря ему жертву, иногда человеческую. Некоторые племена в лесу к дереву на ночь привязывали девушку – если утром она была замерзшая и покрытая льдом или снегом, значит, дар принят, Мороз станет добрее и люди переживут зиму. Со временем эта традиция медленно заменялась другими – Мороза задабривали убитыми животными.

Почему 12 блюд на Рождество? Определенный набор постных блюд к праздничному угощению на Сочельник 6 января установился в Украине давно. В христианской традиции они символизируют двенадцать апостолов Христа. Самыми главными блюдами являются кутья и узвар, остальные могут быть довольно разнообразными, но самое главное – постными. Это голубцы, вареники, маринованные грибы, грибной суп, жареная рыба, борщ, фасоль, маринованная сельдь, тушеная капуста с грибами, гречневая каша, пшенная каша, салат из свеклы, салат из соленых огурцов, кислой капусты и лука, пампушки, деруны и прочее.

На Рождество принято готовить 12 или более блюд Фото из открытых источников

По поверьям, Рождество объединяет человека и Бога, всех живых и умерших (их поминали во время ужина), человека и животных (им выносили часть ужина). Еда в этом смысле как бы "сшивала" вместе жизнь в одно целое, дарила мир, согласие и благосостояние. Полный стол блюд показывал плоды работы семьи в течение всего года и символизировал достаток на следующий год.

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Как появилась традиция колядования? Пели обрядовые песни еще наши далекие предки язычники, славя культ Солнца. В древних преданиях сказано, что Коляда – это славянский бог, подаривший человечеству календарь. Якобы и само название "календарь" происходит от слов "Коляды Дар".

Сейчас колядовать значит прославлять Бога Фото из открытых источников

По традициям славян, праздник Коляды начинался 25 декабря, то есть в день зимнего солнцестояния. Этот день еще называли Коротуном – это змей, который поедает Солнце, тогда как богиня Коляда рождает новое Солнце. Прогоняли змея-Коротуна песнями, прославляя небо, Солнце, звезды и рождение нового солнца. Именно эти песни и стали прообразом современных колядок.

Христианство принесло много нового в верования, в том числе и обновило смысл обряда колядования. Его "перенесли" на Рождество, а образы языческих богов сменили на библейских персонажей.

Почему дарят подарки на Новый год и Рождество? Известно, что еще в Древнем Египте существовала традиция обмениваться подарками в дни зимнего солнцестояния. В этот период в Вавилоне чествовали бога Таммуза и символически совершали обряд возложения даров под высокие деревья.

Подарки - неотъемлемая часть Нового года Фото из открытых источников

Подарки дарили и в Древнем Риме – в честь завершения сбора урожая в декабре во время зимнего солнцестояния римляне почитали бога Сатурна. Праздники длились две недели, никто не работал, не учился, также отменялись все наказания.

В честь праздника рабы могли сидеть за одним столом с хозяевами и могли получить в дар от господина одежду. Богачи дарили друг другу драгоценности, а бедным – еду, одежду, обувь. Бедняки дарили фрукты, цветы, ветви деревьев.

Когда зародилось христианство, традиция обмена подарками получила новую жизнь. По библейской истории, в ночь рождения Иисуса волхвы принесли ему подарки. Поэтому похоже, что обычай дарить подарки на Новый год возник из древней рождественской традиции.