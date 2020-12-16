Жуткое убийство в Житомирской области, изнасилование в Кагарлыке, захват маршрутки в Луцке и банка в Киеве: Какими криминальными событиями запомнился 2020 год
Больше всего резонансных криминальных событий произошло в Украине в мае
Уходящий год принес украинцам немало неутешительных новостей. В этом году случилось и несколько громких и жутких уголовных правонарушений. Произошли и массовое убийство, и стрельба, и захват маршрутки и отделения банка.
Какие самые резонансные криминальные события произошли в 2020 году - рассказываем подробнее.
Убийство на Житомирщине
В мае в Попельнянском районе Житомирской области пьяный арендатор пруда расстрелял семерых человек, которые там отдыхали.
В Нацполиции сообщили, что 22 мая около 1:00, в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.
В Нацгвардии отметили, что среди жертв были и трое военных.
Впоследствии по данному факту Нацполиция начала уголовное производство согласно ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение. Арендатора водоема задержали, а охотничье ружье изъяли.
О причинах трагедии и подробностях инцидента можно узнать по ссылке.
Изнасилование в отделении полиции
В Киевской области двух сотрудников полиции Кагарлыкского отдела задержали по подозрению в изнасиловании. Так, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась девушка 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании, к которым были причастны сотрудники полиции.
Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.
По данному факту происшествия было начато уголовное производство по ст. 152 УК Украины ("Изнасилование"). Полицейских, которые подозреваются в совершении преступления, уволили, а руководство участка отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Впоследствии сообщили, что в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. В частности, надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над ее головой, после этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.
Поэтому перечень статей, по которым инкриминировали вину полицейским, расширили. Досудебное расследование осуществлялось по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 УК), истязания (ст. 127 УК Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленного совершения работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Бывшему оперуполномоченному и экс-начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Киевской области объявили подозрение в изнасиловании женщины.
Расследование выявило неправомерные действия и других полицейских указанного участка. В декабре Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пятерых сотрудников Кагарлыкского отделения полиции в Киевской области. Пятерым обвиняемым инкриминируются пытки, насильственное исчезновение и изнасилования согласно ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины.
Подробнее о событиях в Кагарлыкском отделении полиции можно узнать по ссылке.
Перестрелка в Броварах
Еще одно неординарное событие произошло в мае в Броварах Киевской области – там в конце мая предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики не поделили рынок и устроили стрельбу. Во время оперативных действий следователи задержали 10 подозреваемых, они прибыли из других регионов Украины.
В области объявили план "Перехват" для розыска еще 5 авто с возможными участниками происшествия. В результате тогда 28 участников инцидента задержали, 22-м предъявили обвинение. Всего в полиции установили более 60 участников стрельбы в Броварах вместе с заказчиками.
В Нацполиции заявили, что стрельба стала результатом распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками. По направлению Бровары - Киев работает маршрут 701, который обслуживает Броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева.
Позже сотрудники Национальной полиции провели санкционированные обыски в местах возможного пребывания участников вооруженного конфликта в Броварах. По результатам действий были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, черновые записи.
Подробнее об инциденте, который произошел в Броварах, можно узнать здесь.
Захват маршрутки
21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. В транспортном средстве находилось около 20 человек.
По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут. А в автобусе были повреждения от них.
В социальной сети злоумышленник подписывался как Максим Плохой. Позже стало известно, что правонарушитель – Максим Кривош. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе. А от Зеленского требовал, чтобы тот разместил сообщение с призывом посмотреть фильм "Земляне".
"Луцкий террорист" также звонил на горячую линию телеканала ZIK, позже журналисты перезвонили мужчине.
Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.
Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, взявшего заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне". И террорист отпустил заложников.
Подробнее о захвате маршрутки в Луцке можно узнать здесь.
Бывало открыто производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Вечером того же дня, около 22:00, начался штурм автобуса, злоумышленника задержали, а заложников освободили. У Кривоша обнаружили функционирующий пистолет, автомат и боевую гранату.
Как происходил штурм транспортного средства и почему Зеленский выполнил требование злоумышленника, читайте здесь.
Захват полицейского в Полтаве
23 июля в Полтавской области мужчина угнал автомобиль и начал угрожать полиции взорвать гранату. В частности, злоумышленник выдернул чеку и держал за руку полицейского, угрожая убить и себя, и его. Требованием преступника было отпустить его и не арестовывать.
Правоохранители предложили ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался. Мужчина обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он уехал.
Позже стало известно, что преступника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Раньше был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО.
Через некоторое время Скрипник отпустил Виталия Шияна и спрятался в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивали примерно неделю, были версии, что он уже мертв.
Ночью 1 августа спецназ КОРД ликвидировал "полтавского террориста" Романа Скрипника метким выстрелом.
Сообщалось, что правоохранители нашли злоумышленника ночью в одном из нежилых домов Полтавской области. Однако Скрипник повел себя агрессивно и, угрожая гранатой, взял в заложники капитана полиции.
В результате правоохранители были вынуждены ввести в действие специальную полицейскую операцию "Гром" и ликвидировать преступника.
Захват отделения банка
В начале августа в центре Киева мужчина захватил заложника и угрожал взорвать отделение банка. Инцидент произошел в АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо"). С правонарушителем в помещении осталась руководитель отделения.
Злоумышленником оказался гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г. р. Он требовал начать телетрансляцию - велись переговоры с мужчиной и решался вопрос, как обеспечить трансляцию из помещения.
Журналисты рассказали, что в общении с уже задержанным мужчиной тот просил называть себя святым духом. Говорил о политике и что всеми президентами правят олигархи. Жаловался, что страдают СМИ, убивают журналистов.
Около 15:00 силовики задержали мужчину. Было открыто уголовное производство по факту террористического акта в Киеве (ст. 258 УК Украины).
Подробнее о захвате отделения банка можно прочитать здесь.