Жуткое убийство в Житомирской области, изнасилование в Кагарлыке, захват маршрутки в Луцке и банка в Киеве: Какими криминальными событиями запомнился 2020 год

Больше всего резонансных криминальных событий произошло в Украине в мае

Задержанные по стрельбе в Броварах Facebook-страница МВД Украины

Уходящий год принес украинцам немало неутешительных новостей. В этом году случилось и несколько громких и жутких уголовных правонарушений. Произошли и массовое убийство, и стрельба, и захват маршрутки и отделения банка.

Какие самые резонансные криминальные события произошли в 2020 году - рассказываем подробнее.

Убийство на Житомирщине

В мае в Попельнянском районе Житомирской области пьяный арендатор пруда расстрелял семерых человек, которые там отдыхали.

Место происшествия в Житомирской области Facebook-страница Антона Геращенко

В Нацполиции сообщили, что 22 мая около 1:00, в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

В Нацгвардии отметили, что среди жертв были и трое военных.

Впоследствии по данному факту Нацполиция начала уголовное производство согласно ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение. Арендатора водоема задержали, а охотничье ружье изъяли.

О причинах трагедии и подробностях инцидента можно узнать по ссылке.

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Изнасилование в отделении полиции

В Киевской области двух сотрудников полиции Кагарлыкского отдела задержали по подозрению в изнасиловании. Так, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась девушка 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании, к которым были причастны сотрудники полиции.

Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

По данному факту происшествия было начато уголовное производство по ст. 152 УК Украины ("Изнасилование"). Полицейских, которые подозреваются в совершении преступления, уволили, а руководство участка отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Впоследствии сообщили, что в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. В частности, надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над ее головой, после этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Поэтому перечень статей, по которым инкриминировали вину полицейским, расширили. Досудебное расследование осуществлялось по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 УК), истязания (ст. 127 УК Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленного совершения работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Меру пресечения бывшему полицейскому избирался в закрытом режиме Фото: Громадське

Бывшему оперуполномоченному и экс-начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Киевской области объявили подозрение в изнасиловании женщины.

Расследование выявило неправомерные действия и других полицейских указанного участка. В декабре Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пятерых сотрудников Кагарлыкского отделения полиции в Киевской области. Пятерым обвиняемым инкриминируются пытки, насильственное исчезновение и изнасилования согласно ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины.

Подробнее о событиях в Кагарлыкском отделении полиции можно узнать по ссылке.

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Перестрелка в Броварах

Еще одно неординарное событие произошло в мае в Броварах Киевской области – там в конце мая предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики не поделили рынок и устроили стрельбу. Во время оперативных действий следователи задержали 10 подозреваемых, они прибыли из других регионов Украины.

В области объявили план "Перехват" для розыска еще 5 авто с возможными участниками происшествия. В результате тогда 28 участников инцидента задержали, 22-м предъявили обвинение. Всего в полиции установили более 60 участников стрельбы в Броварах вместе с заказчиками.

В Нацполиции заявили, что стрельба стала результатом распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками. По направлению Бровары - Киев работает маршрут 701, который обслуживает Броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева.

Фото с места происшествия в Броварах Facebook-страница МВД Украины

Позже сотрудники Национальной полиции провели санкционированные обыски в местах возможного пребывания участников вооруженного конфликта в Броварах. По результатам действий были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, черновые записи.

Обыски по делу о стріллянину в Броварах МВД Украины

Подробнее об инциденте, который произошел в Броварах, можно узнать здесь.

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Захват маршрутки

21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. В транспортном средстве находилось около 20 человек.

По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут. А в автобусе были повреждения от них.

В социальной сети злоумышленник подписывался как Максим Плохой. Позже стало известно, что правонарушитель – Максим Кривош. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе. А от Зеленского требовал, чтобы тот разместил сообщение с призывом посмотреть фильм "Земляне".

"Луцкий террорист" Максим Кривош Скриншот видео

"Луцкий террорист" также звонил на горячую линию телеканала ZIK, позже журналисты перезвонили мужчине.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, взявшего заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне". И террорист отпустил заложников.

МВД

Подробнее о захвате маршрутки в Луцке можно узнать здесь.

Бывало открыто производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Задержание луцкого террориста 21 июля Фото из открытых источников

Вечером того же дня, около 22:00, начался штурм автобуса, злоумышленника задержали, а заложников освободили. У Кривоша обнаружили функционирующий пистолет, автомат и боевую гранату.

Как происходил штурм транспортного средства и почему Зеленский выполнил требование злоумышленника, читайте здесь.

Захват полицейского в Полтаве

23 июля в Полтавской области мужчина угнал автомобиль и начал угрожать полиции взорвать гранату. В частности, злоумышленник выдернул чеку и держал за руку полицейского, угрожая убить и себя, и его. Требованием преступника было отпустить его и не арестовывать.

Правоохранители предложили ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался. Мужчина обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он уехал.

Позже стало известно, что преступника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Раньше был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО.

Роман Скрипник Фото из открытых источников

Через некоторое время Скрипник отпустил Виталия Шияна и спрятался в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивали примерно неделю, были версии, что он уже мертв.

Ночью 1 августа спецназ КОРД ликвидировал "полтавского террориста" Романа Скрипника метким выстрелом.

Сообщалось, что правоохранители нашли злоумышленника ночью в одном из нежилых домов Полтавской области. Однако Скрипник повел себя агрессивно и, угрожая гранатой, взял в заложники капитана полиции.

Романа Скрипника ликвидировали ночью возле поселка Опошня Нацполиция

В результате правоохранители были вынуждены ввести в действие специальную полицейскую операцию "Гром" и ликвидировать преступника.

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Захват отделения банка

В начале августа в центре Киева мужчина захватил заложника и угрожал взорвать отделение банка. Инцидент произошел в АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо"). С правонарушителем в помещении осталась руководитель отделения.

Спецоперация под бизнес-центром Киева, где мужчина захватил отделение банка и угрожает взрывом МВД Украины

Злоумышленником оказался гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г. р. Он требовал начать телетрансляцию - велись переговоры с мужчиной и решался вопрос, как обеспечить трансляцию из помещения.

Вероятный подозреваемый в захвате отделения банка в центре Киева. Антон Геращенко / Facebook

Журналисты рассказали, что в общении с уже задержанным мужчиной тот просил называть себя святым духом. Говорил о политике и что всеми президентами правят олигархи. Жаловался, что страдают СМИ, убивают журналистов.

Около 15:00 силовики задержали мужчину. Было открыто уголовное производство по факту террористического акта в Киеве (ст. 258 УК Украины).

Подробнее о захвате отделения банка можно прочитать здесь.