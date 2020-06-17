ЖКУ на карантине: Сколько задолжали потребители и что с этим делать

В Госстате отчитались, что потребители платят не только начисленные суммы, но и погашают долги

Коронавирус коснулся всех сфер страны – в том числе и жилищно-коммунального хозяйства. Ведь из-за потери работы и вынужденных отпусков украинцы решили "придержать" деньги и за комуслуги рассчитывались значительно хуже.

Рассказываем подробнее о ситуации, которая сложилась в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Вырос ли долг потребителей за комуслуги?

Потеряв работу и не имея средств на пропитание некоторые потребители не оплачивали коммунальные платежи. К примеру, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что за март (а именно в середине марта правительство ввело карантин) совокупная задолженность киевлян за "коммуналку" выросла на 250 миллионов гривен. В результате чего долги жителей столицы достигли почти 2 миллиарда гривен за горячую воду и тепло. Уровень оплаты ЖКУ в среднем уменьшился на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Госстата, в марте украинцы внесли за жилищно-коммунальные услуги 15,7 млрд грн, что на 20% меньше, чем в феврале (19,6 млрд грн). Задолженность за комуслуги на конец марта 2020 года составила 65,9 млрд грн.

В апреле по данным Госстата, население страны уплатило за ЖКУ 14,3 млрд грн (125,8% начисленных за этот период сумм — в том числе за счет погашения долга).

Оплата ЖКУ в Украине Государственная служба статистики

Оплата коммунальных услуг

Из-за введения карантинных ограничений украинцам несколько упростили правила оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Так, на период карантина правительство запретило начислять какие-либо штрафные санкции и пеню при возникновении задолженности. Не будет приостановлена ни одна услуга по ЖКУ. Также запрещено принудительное выселение граждан за неуплату "коммуналки".

В столице продолжили льготный период оплаты комплатежей до конца месяца. "Решение о льготном периоде оплаты за коммунальные услуги будет продолжаться до конца ограничительных мер. У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца. Но это не означает, что за коммунальные услуги не надо платить вообще", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Такие мероприятия продолжатся до окончания карантина.

А вот дискуссии относительно стоимости жилищно-коммунальных услуг продолжаются в Украине постоянно, хотя пока, в период карантина, цены на энергоресурсы не повышали.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что не будут пересматривать стоимость ЖКУ из-за коронавирусного кризиса. По его словам, такие предположения – всего лишь слухи.

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Что с субсидиями в условиях карантина

В марте Кабинет министров одобрил выделение жилищных субсидий категории граждан, которые потеряли работу из-за введения карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, для того, чтобы начать получать субсидии, следует зарегистрироваться в службе занятости. Речь шла и об увеличении субсидий для оплаты ЖКУ на 300 гривен.

Также Шмыгаль сообщил о запрете в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

"Расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведение, поставки горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления) (социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату ЖКУ, установленные подпунктами постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409)", - прописано в постановлении Кабмина № 247 от 25 марта 2020 года.

В марте правительство также рассматривало возможность частично компенсировать затраты на коммунальные платежи за время вынужденного пребывания граждан на карантине. Такой вопрос рассматривался на заседании Кабмина еще 18 марта. Однако вопрос так и не был решен.

Что теперь?

В Министерстве развития общин и территорий Украины предлагают реструктуризировать задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о задолженности, возникшей по состоянию на 1 мая этого года. Минрегион подготовил соответствующий законопроект, чтобы реструктурировать задолженность потребителей сроком на 60 месяцев равными частями.