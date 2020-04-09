Жизнь послезавтра: После пандемии коронавируса исчезнет прежний мир или ничего не изменится?

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Как человечество использует опыт, полученный за время борьбы с вирусом

Пандемия коронавируса всколыхнула всех и каждого. Ее последствия могут стать классным бэкграундом для кардинального роста медицины, положительных изменений в распределении труда и экономическом укладе мира в целом. Однако есть еще один, не такой интересный путь – на Земле ничего не изменится. Если хорошо подумать, то возможен как первый, так и второй сценарий.

Как гипотетически может измениться (или не измениться) мир – расскажем далее. Мы не берем во внимание непосредственно коронавирус, то есть человеческие потери, а лишь его последствия, которые повлияют на дальнейшую жизнь планеты.

Временные изменения, необходимые для стабилизации мира

Планета после эпидемии не станет похожей на постапокалипсис, на выжженную пустыню, на пустую жестяную банку. Однако сразу после завершения карантина, когда память о катастрофе еще четкая, люди вынуждены будут привыкать к определенным изменениям, чтобы потом максимально вернуться к прежней жизни. И кое-кому покажется, что эти изменения пришли навсегда.

Подорожание всего и бешеная инфляция. Прямо сейчас американские и европейские банки круглосуточно печатают деньги, чтобы покупать обесценившиеся акции – и это не принесет миру ничего хорошего. Пока экономика выпутается из паутины невиданного кризиса, всем и каждому придется затянуть пояса.

Количество рабочих мест не сразу вернется к показателю перед COVID-19. Безработица, отсутствие финансовой подушки, дороговизна продуктов и непродовольственных товаров – это неизбежно придет и задержится на два-три года.

Визовый режим. То, к чему мир пришел сейчас в контексте ослабления визового режима и облегчения въезда в страны, практически исчезнет. По крайней мере, на несколько лет. Пограничный контроль усилится, а на нем нормой станет проверка температуры и обоснования цели поездки.

Сокращение потока туристов. Кризис транспортных и туристических компаний сузит рынок в несколько раз. Дешевых авиаперелетов в ближайшее время не будет, и спроса на них также. Людям требуется время, чтобы накопить немного денег.

"Открытое небо" не будет таким открытым, пассажиропоток уменьшится, а лоукосты перестанут быть лоукостами по своей сути. Не исключено, что и страны введут определенные лимиты на полеты в туристических целях для безопасности.

Необратимые изменения: социальная дистанция, недоверие, новая медицина

Широкий и разнообразный рынок услуг. Единственный, кто может уменьшить цены, - это компании, торгующие услугами, в частности почта и службы доставки. Дело в том, что даже после окончания карантина люди, которые сейчас быстро привыкли к комфорту, захотят и в дальнейшем получать что угодно прямо у своей двери. Поэтому за счет роста количества заказов доставка может уменьшить стоимость услуг, но все равно выиграет от этого и будет зарабатывать больше, чем когда-либо.

Креативщики гарантированно придумают несколько новых вариантов облегчения жизни людей и обогатят ими рынок.

Неотвратимая бедность. Вероятно, в мире станет больше бездомных и безработных. Правительства многих стран откажутся от дотаций таким слоям населения из-за банальной нехватки средств.

Смена ролей в мире. Эпидемия – еще один способ наравне с войнами переделить не только сферы влияния в мире, но и территории. Некоторые правительства могут "поиграть" на ощущении опасности, растерянности и кризисе и завершить некоторые военные конфликты в свою пользу.

Усиление государственной власти. Сейчас правительства дают государственные деньги частному бизнесу в виде поддержки, а завтра потребуют обратно или усилят за ним контроль. К тому же возможен тотальный контроль за ценами и торговлей, за менеджментом в малых и крупных компаниях. Может усилиться погружение государства в частную жизнь граждан. Сейчас все права и свободы личности теряют значение, и это может стать нормой – государство будет следить за гражданами с помощью цифровых технологий, будет раскрывать конфиденциальную информацию об их здоровье и тому подобное.

Китай – страна будущего. Виновник пандемии уже доказал свою выносливость, работоспособность, стрессоустойчивость, бешеную скорость в принятии решений и силу применить власть настолько, насколько это понадобится. Китай показал, что к биологической (да и любой) войне в случае необходимости они готовы лучше других. Это повлияет на стиль ведения китайской внешней политики и повысит его авторитет на мировой арене. Китай доказал, что он обеспечивает мир всеми необходимыми товарами, поэтому мир зависит от него больше, чем китайцы от целого мира.

Ослабление международных организаций, в частности ЕС. Такие организации показали свою недееспособность в экстремальных условиях. Казалось бы, все страны в одной связке, а фактически видим другое – каждый тонет в своей лодке. Кстати, недавно один из чиновников европейского государства сказал, что если ЕС не справится с вызовами из-за коронавируса, можно сказать, что организация себя исчерпала, не прошла проверку, и она станет ненужной.

То же касается и могучих США. Штаты, несмотря на упрямство Дональда Трампа, вынуждены будут признать, что из этой битвы они не смогли выйти без жертв.

Социальное отчуждение. Кризис доверия не материальное следствие, как экономический или политический, однако он будет влиятельным. Людям еще долго будет психологически трудно здороваться за руки, обниматься, целоваться и находиться в давке в час пик. К тому же международного общения и открытого общения с иностранцами также станет меньше.

Изменения в медицине. Некоторые больницы могут быть национализированы. Как следствие – у людей не будет возможности выбирать врача и идти в то медучреждение, которое лучше. Будет изменена система страховых полисов, особенно в сильнейших странах мира (США, Италия, Испания, Великобритания), которые оказались неготовыми к реальной угрозе. Вероятно, страны обогатят свои запасы гигиенических средств и будут иметь достаточное их количество на случай подобной опасности. К тому же состоятельные лица, возможно, на курорты будут летать не так часто, как раньше. Зато разовьют моду на так называемый медицинский туризм – регулярный медицинский осмотр и качественную проверку здоровья.

Развитие вирусологии, генной инженерии. Нам пришлось убедиться в том, что будущее – за высококлассными специалистами. Наука о человеке, вероятно, сделает несколько шагов вперед.

Мир не изменится и вернется к прежнему образу существования

Есть и противоположная точка зрения на последствия мировой пандемии коронавируса, согласно которой ничегошеньки не изменится, как только человечество оправится.

Нынешняя пандемия не даст никакого чрезвычайного толчка науке и высоким технологиям. Ибо все, что должно быть открытым и изобретенным, и так открыто и изобретено. Ведь интернет, смартфоны, искусственный интеллект, "умные" протезы, дроны, нанотехнологии были изобретены и без воздействия угрожающих вирусов.

Привычки людей не изменятся – разве что на первые несколько месяцев после завершения пандемии. Возможно, еще ярко помня запреты и опасность, мы воздержимся от лишних контактов. Однако потом все станет на свои места, потому что человек а) социален, б) консервативен.

Примеры крупнейших пандемий чумы, вспышек холеры, оспы, испанки показывают, что привычки людей практически не меняются сразу после отступления опасности. К примеру, канализацию, систему водоснабжения и прививки изобрели отнюдь не после мора чумы, а гораздо позже.

К тому же существует огромный пласт культурных традиций, которые никуда не исчезнут даже при большой угрозе. Так, христиане будут посещать Иерусалим, паломники ежегодно будут идти длинной вереницей к Гробу Господнему, чтобы увидеть схождение Благодатного огня. Мусульмане будут молиться в мечетях рядом друг с другом, индусы будут праздновать свои ежегодные праздники толпами, а в Бразилии будут проходить карнавалы. Вернутся Олимпийские игры, футбольные чемпионаты, Евровидение. В церквях все, как и всегда, будут стоять друг возле друга, все снова наводнят метро, будут чихать в общественном транспорте, есть чипсы прямо из пачки грязными руками. Китайцы будут есть пусть не все подряд, но что-то из экзотического мяса.

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Человечество – организм, который не учится ни через историю, ни через собственные ошибки. Оно ничему не учится в принципе. Все положительные изменения, которые с ним происходили, были лишь последствиями потрясений, а не приобретенной мудростью.

Стоит запомнить, что сама по себе пандемия не может ничему научить. Научить может только глубокое размышление над жизнью, над собственной безопасностью и поступками. И все же хорошо было бы, если бы этот кризис открыл человечеству ресурсы для восстановления и роста.