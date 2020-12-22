Живая или искусственная: Как правильно выбрать новогоднюю елку и на что стоит обратить внимание в первую очередь

Эксперты уверяют, что в Украине выращивают новогодние елки, однако они продаются только официально

Новогодняя елка - главное украшение дома Pixabay.com

Елка - главное украшение новогодне-рождественских праздников. Особое значение она приобретает в семьях с маленькими детьми, ведь новогоднее дерево – это частичка чуда и ощущение семьи. И так хочется подарить малышам сказку.

Перед новогодне-рождественскими праздниками в магазинах и на базарах можно выбрать любую лесную красавицу в зависимости от вкуса и кошелька.

Рассказываем подробнее о преимуществах и недостатках живых и искусственных елок, их стоимость и где можно купить новогоднее дерево.

Какую елку выбрать

Ассортимент новогодних елок большой – можно выбрать искусственное дерево разного цвета, размера и пользоваться им несколько лет. А можно приобрести живую елку, которые продают перед началом новогодне-рождественского периода.

Общество уже давно разделилось на два лагеря – одни выбирают искусственные деревья, убеждая в необходимости сохранить природу и не вырубать елки. Другие выступают сторонниками живых деревьев. Однако, большой ли вред наносят природе вырубки хвойных деревьев перед праздниками?

Инженер по охране и защите леса Михаил Бобик рассказал, что новогодние елки выращиваются на специально отведенных для этой цели плантациях или же выделяются при проведении плановых вырубок. Так, каждый год в декабре проводятся мероприятия ухода за лесом в загущенных молодняках, в результате которых отсортировывается немалое количество елок. Именно они попадают к потребителям и потом украшают жилье украинцев.

"Вред лесу наносят браконьерские вырубки, поэтому лучше избегать приобретения деревьев без маркировки и без документов на происхождение товара", - отметил он. Поэтому стоит покупать лесную красавицу официально. Такие елки имеют индивидуальный номер и штрихкод, который есть в Системе электронного учета древесины, куда вносят данные о поставщике, его подчиненности и формы собственности. Чтобы проверить происхождение елки, введите номер из бирки, которая прикреплена к елке, на этом сайте.

В Гослесагентстве рассказали, что в Украине в 2020 году растет 13,5 млн новогодних елок. В этом году из них планируют срубить около 520 тысяч деревьев, из которых 237 тыс. елок планируется заготовить во время проведения рубок ухода за лесом, еще 289 тыс. – на специальных плантациях. Как отмечается, большинству этих деревьев будет четыре года, "образцовой" лесники считают высоту 1 метр 10 сантиметров.

Новогодняя елка добавляет атмосферы праздника Pixabay.com

А вот по мнению основательницы общественной инициативы "Экобор" Ирины Ярмолюк, оба варианта (живая и искусственная) приемлемы. "Раньше считалось, что живая елка дома - шаг к уничтожению природы, а полноценной альтернативой является только искусственная. Но за последние годы экологи несколько изменили свое мнение. Да, искусственная может служить много лет, если сделана качественно. Но вред для экологии немалая – часть материала, из которого сделано искусственное изделие, не подлежит переработке, а в тепле выделяет опасные для здоровья летучие соединения. Это особенно опасно для аллергиков и лиц с болезнями органов дыхания. Еще один минус — производство искусственных елок требует больших ресурсов и имеет длительный углеродный след", — рассказывает она.

Также можно выбрать живую елку в горшке, однако стоит позаботиться о правильном температурном режиме в квартире, пока дерево находится там. А потом важно его высадить в открытый грунт и обеспечить хороший полив. Иначе дерево погибнет.

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Преимущества и недостатки живой елки

Естественно живая елка принесет в жилище хвойный аромат. Он не только приятен, но и полезен: вечнозеленые деревья выделяют в воздух эфирные масла, которые обладают бактерицидным действием и используются для профилактики респираторных заболеваний и дезинфекции. Хвойные иголки могут пригодиться после праздников. Из них можно делать различные полезные маски и мази.

Правильная вырубка не наносит вреда природе Pixabay.com

Живая елка создает новогоднее настроение и напоминает детство. К тому же она дешевле искусственной, ее можно утилизировать. К тому же она оставляет значительно меньший углеродный след после переработки, чем искусственная.

Однако живая красавица будет хорошей недолго - в зависимости от температуры в доме иголки могут быстро пожелтеть и осыпаться. Немного продлить жизнь елки в квартире или доме можно держа ее в воде с глицерином.

Также хвоя может вызвать аллергию. Еще один существенный недостаток - пожароопасность. Надо быть очень осторожными с гирляндами и новогодними огоньками.

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Преимущества и недостатки искусственной елки

Один из главных плюсов искусственного дерева - это отсутствие иголок на полу. Елка не будет осыпаться, а значит время для уборки после новогодних праздников сократится. Кроме того, использовать искусственную елку можно многократно, это не только экономит бюджет, но и время, которое приходится тратить на выбор натурального дерева.

Искусственную елку можно приобрести разных цветов и формы веток Pixabay.com

Кроме того, современные "неживые" елки делаются абсолютно негорючими и химически безопасными. Однако все касается качественных искусственных елок. Поэтому, выбирая в магазине новогоднее дерево, не стоит выбирать самое дешевое – есть большая опасность получить некачественную вещь, которая сделана с использованием вредных веществ, да к тому же быстро сломается.

К плюсам также можно отнести большой выбор внешнего вида. Современные искусственные елки часто внешне красивее живых.

Минусы искусственной елки. Все же она изготовлена из пластика с использованием других химических соединений, о которых, чаще всего, не пишут на этикетке. Известно, что поливинилхлорид (ПВХ), из которого чаще всего делают искусственные ели, наиболее опасен из всех типов пластмасс, ученые утверждают, что при нагревании из ПВХ выделяется аналог боевого ядовитого газа – фосгена.

Стоимость елок и где их приобрести

Искусственные елки могут продаваться за несколько месяцев до начала новогодних праздников, ведь они не теряют свой вид. Стоимость зависит от размера дерева. Так, в одном из известных интернет-магазинов елка высотой 25-50 см стоит 40-60 грн. Новогоднее дерево высотой 1,2 – 1,3 см стоит от 450 грн.

Купить живую елку можно просто в государственных лесхозах. На продажу будут выставлены: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (смерека), пихта белая (пихта).

РИА Новости

В Гослесагентстве сообщили, что это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. При покупке елок в государственных лесхозах цена по Украине от 48 до 120 гривен.

Средняя цена на елки в этом году — 75 грн. Согласно с инфографикой Гослесагентства, самая дешевая елка будет для жителей Харькова, Шацка, Полтавы — 48, 50, 55 грн соответственно. Дороже всего елка обойдется для жителей Киева (106 грн), Черновцов (109 грн), Ивано-Франковска (120 грн).

Покупателям предложат не только срубленные деревья, а также растущие в горшках. Елки от лесоводов в контейнерах будут продаваться в Винницкой, Житомирской, Сумской, Волынской, Херсонской, Черкасской и Ровенской областях. Цена их выше, поэтому и количество ограничено. Стоимость составляет от 200 до 2500 грн в зависимости от высоты и породы.

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Если нет возможности купить новогоднюю красавицу в государственных лесхозах, можно приобрести ее на елочных базарах. К примеру в Киеве с 17 по 30 декабря будут работать 178 законных пунктов продажи. Пункты продажи будут находиться во всех десяти районах города. Адреса елочных базаров можно узнать здесь.