Жилищные субсидии в Украине: Что изменилось на карантине и как получить госпомощь в этом году

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Отопительный сезон в Украине впервые начнется в условиях карантина

Перед началом отопительного сезона вопрос тарифов на коммунальные услуги и в частности на отопление традиционно обостряется и волнует украинцев. Именно в период отопительного сезона – с осени до середины весны – размер субсидий растет и увеличивается количество обращений по государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Далее рассказываем, каковы условия предоставления субсидии в Украине в этом году и как можно быстро получить госпомощь.

Какие документы нужны для получения субсидии

Чтобы получить субсидию впервые, необходимо прийти в местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления и написать заявление на назначение субсидии. Ее пишет собственник, наниматель жилья или член жилищного кооператива, на которого открыт лицевой счет по месту регистрации. Чтобы получить субсидию, нужно иметь с собой следующие документы:

Паспорт или документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего заявление; Декларацию о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных и членов их семей, зарегистрированных по другому адресу (бланк декларации предоставляется специалистами отдела субсидий); Справки о доходах всех трудоспособных лиц семьи; Трудовую книжку (для неработающих членов семьи); Идентификационный номер; Расчетные книжки за коммунальные услуги, электроэнергию и теплоснабжение.

Кстати, заполнить заявление и предоставить копии документов в электронном виде через сайт Министерства социальной политики Украины.

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Кому автоматически переназначат субсидии

Жилищные субсидии в Украине выплачиваются в наличной и безналичной форме. Наличная форма – это когда льготы выплачиваются украинцам вместе с пенсиями в отделениях банков, а безналичная – это когда деньги перечисляются Ощадбанку, а банк самостоятельно оплачивает коммунальные услуги.

Субсидию предоставляют с того месяца, когда за ней обратились, не более чем на год.

Есть два расчетных периода:

неотопительный – с 1 мая по 30 сентября;

отопительный – с 1 октября по 30 апреля.

Если потребителю была назначена субсидия и в его доходах и имущественном состоянии ничего не изменилось, ее пересчитают автоматически.

Автоматически не переназначат субсидию в случае, если:

в составе семьи есть совершеннолетние, которые, по данным Пенсионного фонда, не имеют доходов, их доход меньше минимальной зарплаты, уплатили ЕСВ ниже минимального уровня в течение трех месяцев (кроме студентов, безработных и получателей социальных пенсий);

в составе семьи есть временно перемещенные лица;

количество проживающих больше, чем зарегистрированных.

Когда прекращают выплату субсидий

На время карантина Кабмин запретил останавливать субсидии во всех случаях, кроме переезда семьи или смерти субсидианта, проживавшего в одиночестве.

Когда завершится действие соответствующего правительственного постановления, субсидию могут забрать за долги за ЖКУ, невыплаты по реструктурированному долгу за ЖКУ, неуведомление субсидианта об изменении социального статуса или состава семьи.

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Кто может получить субсидию

Согласно постановлению Кабмина №632, принятому в июле этого года, расчет субсидий был несколько скорректирован. Теперь при оценке совокупного дохода семьи будут учитывать такие показатели:

зарплату, стипендию, пособие по безработице;

денежные переводы из-за рубежа;

выплаты фондов соцстрахования;

задекларированные доходы;

доходы ФЛП;

доходы от реализации молока и молочного сырья (в размере 30%);

жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа;

денежное обеспечение военнослужащих.

В совокупный доход семьи не включают такие социальные выплаты:

часть выплаты при рождении и усыновлении ребенка, которая выплачивается разово (10 320 грн);

разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня";

госпомощь детям-сиротам, над которыми установлена опека или попечительство;

адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату ЖКУ;

компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня";

соцпомощи с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А.

Почему могут отказать в субсидии

Если потребитель коммунальных услуг обратится за субсидией впервые, это не значит, что он гарантированно получит государственную помощь. Социальные службы довольно пристально изучают доходы потенциальных субсидиантов и нередко отказывают в назначении государственной помощи. К случаям отказа относятся следующие:

отапливаемая площадь квартиры составляет 120 кв. м, а жилого дома свыше 200 кв. м (кроме детдомов семейного типа, многодетных семей, семей, где есть трое и более детей);

в собственности кого-то из членов семьи есть транспортное средство, выпущенное менее пяти лет назад (кроме полученных бесплатно);

в семье есть совершеннолетние безработные, получатели дохода меньше минимальной зарплаты, которые не платят единый социальный взнос (кроме студентов и получателей соцпенсии);

покупка на сумму более 50 тыс. грн (кроме лечения) кем-то из зарегистрированных членов семьи в течение года перед обращением за субсидией;

долг по оплате ЖКУ более трех месяцев, сумма которого превышает 20 необлагаемых минимумов;

в составе семьи есть лицо, уклоняющееся от уплаты алиментов в течение более трех месяцев.

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Какие нормативы действуют при начислении субсидии

Государство предоставляет субсидию, принимая во внимание основные социальные нормы. Логично, что все, что превышает их, субсидиант будет оплачивать сам, без субсидий.

Квартплата. Субсидия может покрывать оплату за услуги по управлению, если это 35,22 кв. м на домохозяйство и 13,65 кв. м на каждого члена семьи (при условии ОСМД) и 21 кв. м на одного и 10,5 кв. м дополнительно на семью в других формах управления.

Отопление. При наличии домовых счетчиков норматив составляет 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади. Если счетчиков нет, норматив определяют по формуле:

(Прожиточный минимум Х 2 – средний состав семьи) / 62,52 кв. м – соцнорма отапливаемой площади на одну семью из двух человек.

Водоснабжение. Холодная вода – 2 кубометра на человека, если есть горячее водоснабжение, и 3,6 кубометра, если нет горячей воды. Горячая вода – 1,6 кубометров. Еще 3,6 кубов – за услуги центрального водоотведения. Нововведение последних месяцев – этот норматив на время карантина увеличен на 50%.

Газ. 3,3 кубометра в месяц на человека, если есть газовая плита, 5,4 кубометра – если есть плита, но нет горячего водоснабжения, 10,5 кубометров – если есть плита и газовый водонагреватель. На время карантина и эти нормативы увеличены на 50%.

Электроэнергия. В домах без электроплит и с горячим водоснабжением – 70 кВт на семью с одного человека + 30 кВт за каждого члена семьи (суммарно не более 190 кВт/ч в месяц). В домах с электроплитами и горячей водой – 110 кВт на семью с одного + 30 кВт за каждого члена семьи (суммарно не больше 230 кВт/ч в месяц). В домах с электроплитами и без горячей воды – 130 кВт на семью с одного + 30 кВт на каждого члена семьи (максимум 250 кВт/ч в месяц). Нормативы этой группы на время карантина также были увеличены.

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3 сентября Верховная Рада Украины одобрила законопроект №3991, которым фактически сократила финансирование жилищных субсидий на два миллиарда гривен.

По словам заместителя председателя бюджетного комитета Рады Александра Трухина, цель этого законопроекта — урегулировать финансовое обеспечение ряда важных министерств и направлений в развитии страны. Однако фактически это значит лишь одно – кто-то из субсидиантов не получит госпомощь или получит ее в меньшем размере.