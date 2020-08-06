Жестокое избиение украинок Луговой и Кирилюк: Что объединяет насилие на турецком курорте и в поезде "Укрзализныци"

Дарья Кирилюк и Анастасия Луговая ZIK.UA

Оба случая не имеют никакого оправдания

На прошлой неделе благодаря социальным сетям Украина узнала о двух ужасающих случаях, произошедших с украинскими женщинами. Несмотря на то, что инциденты имели место в разных странах и произошли при разных обстоятельствах, есть нечто, что их объединяет – неоправданная жестокость.

Далее рассказываем две истории, которые потрясли не только Украину, но и Турцию.

Избиение женщины в поезде "Укрзализныци"

Что случилось. В ночь на 31 июля в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" неизвестный агрессивно настроенный мужчина среднего возраста начал грубо приставать к женщине, ехавшей в купе вместе со своим маленьким сыном.

Мужчина ворвался в купе Анастасии Луговой, когда она спала, и был уже без одежды. По словам женщины, она проснулась в три часа ночи от того, что ее бьют по голове. Неизвестный мужчина, одетый в нижнее белье держал ее за горло. Сильно избив ее, он предпринял попытку изнасиловать ее. Она испугалась и закричала, проснулся сын и начал просить "не бить маму". Злоумышленник намеривался ударить и мальчика, однако Анастасия пообещала выполнить все его требования, чтобы он только не трогал сына.

Анастасия Луговая Instagram

Сначала женщина пошла в купе злоумышленника, но из-за плача сына она смогла сбежать и позвать на помощь. Несмотря на ее крик, никто в поезде не смог помочь ей и заступиться или спрятать в своем купе.

Анастасии удалось скрыться до утра только в купе проводника соседнего вагона. Утром поезд прибыл на станцию "Киев-Пассажирский", где уже ждал наряд полиции – полицию вызвал муж Анастасии.

Об ужасающем случае Анастасия рассказала, когда все уже закончилось и ей удалось вместе с сыном скрыться от злоумышленника. Она решила открыто рассказать о произошедшем, во-первых, чтобы добиться справедливого наказания для преступника и, чтобы предупредить других, что всегда и везде нужно быть осторожными и внимательными.

После нападения Анастасию осмотрели врачи и пришли к выводу, что у нее сломаны челюсть и ухо. Также у женщины повреждены нос, мягкие ткани лица, уши.

Анастасия Луговая Сегодня

Через несколько дней после нападения Анастасия Луговая сделала еще одно заявление относительно своего самочувствия. Она подчеркивает, что нападавший продумал каждую деталь.

"Он осознанно перенес вещи из своего купе в наш, когда я с сыном скрывались у проводницы. Он рылся в моих вещах, забрал деньги, мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана, и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Представьте! И потом уже в полиции, после того как он сам предлагал взятку моему мужу, но потерпел фиаско, он принял вину! Психически больной человек не будет того делать! Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов наперед!", - написала Анастасия на своей странице в Instagram.

Новости по теме: "Укрзализныця" должна не гиперлуп на Марс строить, а обеспечить хорошую зарплату дорожной полиции, - Савченко

Что говорят и делают в полиции. Полицейские задержали мужчину – им оказался ранее судимый житель Запорожья Виталий Рудзько 1975 года рождения.

Уже на следующий день, 1 августа, Соломенский районный суд Киева арестовал злоумышленника на 2 месяца без права внесения залога.

Нападавшему инкриминируют ч. 1 ст. 153 и ч. 2 ст. 122 УК Украины (Умышленные телесные повреждения средней тяжести совершенные с целью запугивания потерпевшего). Эта статья предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Реакция "Укрзализныци". Из-за избиения Анастасии Луговой несколько работников "Укрзализныци" будут уволены. Известно, что под увольнение подпадут проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо и резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо. Также "Укрзализныця" провела инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем.

Директор пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Толкачев на брифинге сообщил, что нападавший зашел в вагон без билета. А тем временем проводница утверждает, что не брала у него денег.

"Проводница виновата в том, что по станции Пятихатки-Стыковая сел тот посторонний человек в данный поезд, проводница не контролировала посадку в данный вагон. Постороннее лицо проникло в данный вагон, нашло свободное купе и в нем разместилось. Билета никакого не было", - сказал Толкачев.

Также по словам Толкачева, в "Укрзализныце" устанавливают контроль за работой поездных бригад и будут устраивать проверки, а также проведут переговоры с полицией по восстановлению сопровождения поездов правоохранителями.

Новости по теме: Проводникам "Укрзализныци" позволят пользоваться газовыми баллончиками

Избиение украинки в Турции

Что случилось. 3 августа украинская модель Дарья Кирилюк на своей странице в Instagram опубликовала шокирующий пост о насилии, с которым столкнулась она и ее друзья. В турецком городе Чешме она и еще три женщины были избиты местными турецкими мужчинами.

Дарья Кирилюк Фото из открытых источников

"Я не хочу молчать о том, что произошло со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты, включая меня, ребята очень пострадали. Мы предоставили полиции подробные отчеты", - написала Кирилюк.

Девушка рассказала, что инцидент произошел на парковке ночного клуба, когда она и ее друзья собиралась ехать. Парень из компании разговаривал с охранником и тот его ударил, через несколько секунд прибежали еще 10 охранников и начали друга бить.

Дарья не может конкретно назвать причину внезапного конфликта – отмечает, что все произошло мгновенно, а охранники били не только ребят, но и четырех девушек, среди которых – сама Дарья. Девушек избили, несмотря на то, что они в ссору не вмешивались. После конфликта компания сняла побои у врачей и обратилась в полицию. Турецкая полиция открыла производство по факту избиения.

Дарья говорит, что охрана отрицает факт избиения на пляже, а расположенный там ночной клуб отказал полиции в выдаче записей с камер наблюдения.

Избиение украинки в Турции Instagram, Daria Kyryliuk

Как отреагировали в Турции. Однако, девушка является известной персоной не только в социальных сетях, но и в международной фэшн-сообществе. Дарья Кирилюк родилась в Украине, уже в 18 лет начала модельную карьеру и переехала в США, где работала по контракту с модельным агентством в Лос-Анджелесе. В 2019 году Дарья участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина".

Ее медийность и профессия отчасти поспособствовали тому, что история получила бешеный резонанс как в Украине, так и в Турции, выйдя за рамки личного конфликта и войдя в плоскость отношений между государствами и правительствами.

Вероятно, частично из-за этого ответ от должностных лиц Турции появился незамедлительно. Так, почти сразу на ужасный случай отреагировал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Я осуждаю ужасное нападение в Чешме. Этого не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины", - так он прокомментировал инцидент в своем Twitter.

Как отреагировали в Украине. Тем временем в Министерстве внутренних дел Украины основательно отреагировали на несчастный случай. В официальном заявлении ведомства сообщается, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко встретился с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджи по поводу избиения Дарьи Кирилюк.

По поручению главы МВД Геращенко передал представительнице турецкого посольства обращение по поводу избиения девушки.

В консульстве Украины в Стамбуле отмечают, что контролируют дело и уже общались с полицией.

"Там опрашиваются охранники, на которых жалуется сама Дарья, кроме нее там пострадали также несколько граждан Турции. Какие именно обстоятельства дела - это правоохранительные органы расследуют, получают показания от лиц, которые были в тот момент в самом заведении", - говорят представители консульства.

Новости по теме: В Турции зверски избили украинскую модель: МВД рассчитывает на скорейшее расследование и наказание виновных

*************

Эти две пугающие истории стоят того, чтобы помнить о них как можно дольше и думать над тем, что произошло, как можно подробнее.

Недостаточно будет просто сказать, что это безобразные и жестокие случаи насилия по отношению к женщинам со стороны мужчин.

Недостаточно будет и отметить, что государственная компания, такая как "Укрзализныця" не способна не то что гарантировать безопасность пассажиров, а не может даже проконтролировать наличие у пассажира билета и запретить ему ехать, если билета нет.

Эти случаи – это результат повсеместной безнаказанности мужской силы, направленной на женщин, результат частой пассивности полиции и безнаказанность насильственных преступлений, неспособность общества говорить о насилии открыто, и страх женщин рассказывать о нападавших.

Такая реальность в Украине достаточно прочна, и пока что мы существуем в ней. Поэтому единственное, о чем действительно стоит сказать, так это вот что – всегда и везде стоит быть осторожными, защищать себя до последнего и конечно, никогда и ни при каких условиях не бояться рассказать о нападении, обвинить преступника и делать все, чтобы его наказали по закону.