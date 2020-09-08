Женщина протестует: Как оппозиционерка Колесникова исчезла в Беларуси и "появилась" в Украине

Мария Колесникова Фото из открытых источников

В этом деле много темных пятен

Вчера в Беларуси исчезла Мария Колесникова - член Координационного совета, объединяющего оппозиционеров Александра Лукашенко. Правда, до сих пор точно неизвестно, действительно ли она исчезла и что вообще с ней произошло вчера утром в Минске.

Далее рассказываем о деятельности и взглядах оппозиционерки, подробностях ее "похищения" и внезапном повороте событий, который мог привести к приезду Колесниковой... в Украину.

Что случилось с Колесниковой в Беларуси

В понедельник, 7 сентября, около семи утра в Минске неподалеку Национального художественного музея неизвестные похитили члена президиума Координационного совета Марию Колесникову. Она является соратницей оппозиционерки и главной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах Светланы Тихановской, поэтому ее исчезновение сразу приобрело политический оттенок и породило ряд пересудов. К слову, о похищении Колесниковой сообщила очевидица.

Фактически сразу после инцидента белорусские оппозиционеры заявили о похищении. Сообщалось, что неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Ее родственники подали в милицию заявление по факту ее исчезновения. В свою очередь милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову и начала искать женщину после получения заявления о ее исчезновении. Между тем официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что не может ничего сказать о задержании Марии Колесниковой.

Вечером 7 сентября представители МИД Германии официально выступили с заявлением, в котором требовали от Минска сообщить местонахождение Марии Колесниковой.

Похитили или не похитили?

В конце концов в Государственном пограничном комитете Беларуси все же заявили, что члены Координационного совета Мария Колесникова вместе с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым выехали в Украину и были задержаны якобы за незаконное пересечение границы.

По словам официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, 8 сентября около пяти утра Родненков, Кравцов и Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и в одном автомобиле выехали в сторону Украины.

Примечательно, что государственное телевидение Беларуси в лице телеканала "Беларусь 1" сообщило, что Антон Родненков и Иван Кравцов ночью бежали за границу и находятся на территории Украины, а Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Беларуси, однако была задержана на границе.

А уже утром 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. По данным белорусских пограничников на границе была не только Колесникова, но и другие оппозиционеры - Иван Кравцов и Антон Родненков, которых накануне задерживали белорусские силовики.

Важно понимать, что трех оппозиционеров могли силой вывезти на границу и отправить восвояси из Беларуси. На вероятность такого развития событий указывают слова Колесниковой относительно эмиграции. Во-первых, известно, что ни Родненков, ни Кравцов, ни Колесникова не планировали выезд за границу и были категорически против такого шага. К тому же Колесникова недавно заявляла, что не собирается покидать пределы Беларуси. На это указал ее соратник, член Координационного совета Максим Знак.

"Много удивительного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Ни у кого из них (члены КС Родненков, Кравцов, Колесникова) намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено - тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не поедет", - подчеркнул Максим Знак. Поэтому не исключено, что трех оппозиционеров могли доставить на границу белорусские силовики и просто заставили их покинуть страну.

Что говорят в Украине

Официальный комментарий от украинской стороны появился сразу. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов. Они последовали на территорию Украины, тогда как Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Колесникова осталась в Беларуси, а Ивана Кравцова и Антона Родненкова выдворили оттуда насильно. По его словам, таким образом белорусские власти хотят дискредитировать оппозицию.

"Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол судьбы сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину", - отметил Геращенко, подчеркнув, что Колесникову не удалось заставить покинуть Беларусь.

К тому же адвокат Колесниковой Илья Салей в комментарии украинскому изданию LB.ua сообщил, что оппозиционерка последний раз выходила на связь в 10 утра 7 сентября.

"Сейчас ее местонахождение неизвестно. В квартире никого нет", - сказал он, добавив, что адвокаты работают над направлением уведомления о принятии защиты в КГБ и Следственный комитет.

Кто такая Мария Колесникова

Колесниковой 38 лет, она родилась и выросла в Минске, окончила Белорусскую государственную академию музыки, получив образование флейтиста и дирижера. Сначала она преподавала флейту в минских гимназиях, играла в оперном театре, Национальном академическом концертном оркестре и президентском оркестре Беларуси. Позже Колесникова закончила Высшую школу музыки в Германии и участвовала в концертах как исполнительница. С 2019 Колесникова является арт-директором белорусского культурного хаба ОК16.

Во время избирательной кампании в Беларуси Мария Колесникова присоединилась к избирательному штабу Виктора Бабарико, которому не суждено было стать официальным кандидатом в президенты - его задержали.

В свое время Колесникова заявляла, что стала лицом президентской кампании вынужденно - из-за ареста Бабарико. Сейчас же Колесникова является самой влиятельной фигурой белорусского оппозиционного движения. В конце концов, после того, как Вероника Цепкало и Светлана Тихановская уехали из Беларуси, Колесникова заменила их на акциях протеста.

Она выступает членом президиума Координационного совета и находится в оппозиции к президенту Александру Лукашенко. Совет создали белорусские оппозиционеры для обеспечения мирной передачи власти Александра Лукашенко Светлане Тихановской.

В свою очередь Лукашенко и его приспешники преследуют участников Координационного совета и вообще всех оппозиционеров страны. За последний месяц силовики и спецназовцы в Минске и других городах задержали несколько тысяч человек, участвовавших в уличных протестах, и держали их в СИЗО.