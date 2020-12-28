Жемчужина у моря: Как Одесса стала самым популярным местом для встречи новогодних праздников

Особенности жизни города, куда пойти на Новый год и Рождество, топ впечатляющих достопримечательностей

Елка в Одессе 2021 ZIK

В декабре Турция попала в список стран красной зоны. Одновременно Египет усилил контроль относительно достоверности сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Поэтому во избежание рисков многие украинцы будут встречать праздники в Украине. Как альтернатива теплым странам, Одесса стала одним из самых популярных городов для встречи Нового года и Рождества 2021.

Как город приветствует туристов

Путешествие по Одессе начинается с главного вокзала, где вас будет встречать музыка. Обычно, песня "У Черного моря" Леонида Утесова будет звучать, когда поезд прибывает на платформу, а путешествие домой начнется под сопровождение композиции "Песня об Одессе" из оперетты "Белая акация".

Первым, что вы увидите, то это надпись на фасаде вокзала "Добро пожаловать в город-герой Одессу". Здесь всегда довольно много людей, которые создают толпу на перронах. Когда вы покинете вокзал, в глаза сразу бросится значок McDonalds, к которому надо идти, чтобы сесть на общественный транспорт.

Главный вокзал Одессы Слово и Дело

Стоит отметить, что в городе есть три основных трамвайных маршрута:

5 - соединяет Автовокзал и Аркадию;

15 - курсирует от улицы Тираспольской до Слободского рынка;

21 - от Тираспольской площади до станции Одесса-Застава II.

Автобусы и троллейбусы курсируют тоже, но рельсовый транспорт – самый удобный способ передвигаться по Одессе. Если решите путешествовать в маршрутке, то не забывайте одну особенность: оплата всегда при выходе и на переднюю дверь.

В самом городе ориентироваться легко, ведь улицы начинаются от моря, что позволяет понять, насколько далеко вы находитесь от набережной. К тому же, Одессу построили кварталами, что делает передвижение достаточно удобным.

Новогодний маршрут

Новогодние путешествия стоит начинать с конца улицы Дерибасовской. Позади вас должна быть Соборная площадь, где летом прячутся от жары, а в течение года продают картины.

На главной улице Одессы всегда много людей. В глаза сразу бросается праздничная иллюминация на деревьях, а также елка за минуты три ходьбы от начала улицы. Почти рядом с правой стороны стоят домики, где сейчас продают различные блюда и напитки. Слева будет вход в городской сад, где также установили новогодние декорации.

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Оттуда маршрут следует продолжить по главной улице и пройти еще минуты две-три в направлении моря до поворота на Ришельевскую. Здесь надо свернуть налево. В 300 метрах будет видна одна из самых выдающихся достопримечательностей – Одесский национальный академический театр оперы и балета.

Одесский театр оперы и балета Архитектура Одессы

Затем здание должно остаться слева от вас, а вы, минуя музей Мореплавания, через две минуты окажетесь на Думской площади. Именно здесь находится Одесский городской совет, чьи колонны сейчас выглядят как конфеты, а также главная елка города. К тому же, ночью красиво сияют большие цифры 2021.

Маршрут дальше пролегает по Приморскому бульвару. Так же, как и на Дерибасовской здесь царит новогодняя атмосфера чуда, продают напитки, разные игрушки. Особенно красиво, когда темнеет.

Путешествие завершается у памятника Дюку де Ришелье, который поставили еще в 1828 году. Здесь стоит карусель, а также открывается чарующий вид на Морской вокзал и Потемкинская лестница, украшены новогодними елками и оленятами.

Карусель на Приморском бульваре Фото из открытых источников

У моря: есть ли что-то особенное на пляжах перед Новым годом

В городе традиционно не установили декорации возле Одесского дельфинария, который находится на Ланжероне. На самой набережной нет ничего особенного. Лишь местами рестораны типа "Терраса" украсили все вокруг, чтобы привлечь внимание жителей и туристов.

Тем не менее, если пройти всю "трассу здоровья" вдоль моря, то вы попадете в Аркадию. Там еще одна новогодняя локация с украшениями, где есть каток.

Ресторан Терраса в Одессе Фото из открытых источников

Одесса: очаг культуры

На праздники даже во времена пандемии в Одессе проводят массовые мероприятия. В этом году в Кафедральном соборе св. Павла состоялся ряд благотворительных органных концертов, где гости имели возможность послушать музыку Баха и Мендельсона.

Благотворительный концерт в костеле ZIK

В Одесском театре оперы и балета также запланирован ряд спектаклей:

"Щелкунчик" в период новогодних праздников;

"Праздничный концерт" 5 января;

"Балет" с 22 по 4 января.

Также проведут ряд спектаклей и концертов. Чтобы выбрать куда пойти, можно просмотреть афишу по ссылке.

Достопримечательности, которые не оставят равнодушными

"Карабас "или просто Виктор Куливар – криминальный авторитет, которого убили в бане №4 на улице Асташкина еще во времена "лихих 90-х". В 2020 об этом событии напоминает только табличка при входе во двор. Сейчас в Одессе осталось совсем немного похожих мест. Баня №4 – аутентичное место, где все выглядит так же, как и много лет назад: даже персонал не меняется. Подробнее о памятке можно почитать здесь.

В Одессе также нельзя обойти катакомбы. Длинный подземный лабиринт под городом окутан странными историями и легендами. Однако, с частью сооружений все достаточно понятно, потому что это каменщики, где добывали ракушняк, чтобы строить Южную Пальмиру. Сейчас туда проводят экскурсии каждые выходные.

Напоследок, не обходите дом с одной стеной, который находится по адресу Воронцовский переулок, 4. Благодаря особенностям планировки, с определенных ракурсов кажется, что вместо привычных четырех стен есть только одна.

Плоский дом в Одессе Фото из открытых источников

Одесса-город, в котором соединено настоящее с прошлым. Исторические здания, старые памятники, набережная, – ради этого стоит ехать сюда встречать праздники и не только.

Напоминаем, что ранее мы писали о новогодних праздниках в Луцке, в Каменце-Подольском и в Хмельницком.