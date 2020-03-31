Землю на продажу: Какие нормы нардепы учли в законе о рынке земли

из открытых источников

Рынок земли в Украине заработает с 1 июля 2021 года

Народные депутаты смогли ночью найти необходимое количество голосов для принятия закона о рынке земли. До исторического голосования рассмотрели все правки — их было более 4000.

Пока украинцы выполняют правила карантина, нардепы работали слишком плодотворно, пытаясь любой ценой поставить точку в главном земельном вопросе.

Рассказываем подробнее, как рассматривали законопроект и какие нормы учли в документе.

Рынку земли таки быть

Ночью 31 марта, около часа, народные депутаты приняли историческое решение — проголосовали закон, которым разрешается продажа земли сельхозназначения. Поддержали документ 259 нардепов.

Не обошлось и без ссор – оппозиционные депутаты заблокировали трибуну и требовали от первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука не нарушать регламент и прекратить рассмотрение законопроекта из-за отсутствия большинства коллег на рабочих местах.

До финального голосования депутаты рассмотрели все правки к проекту, которых было более 4000. Для завершения рассмотрения проекта закона созвали третье внеочередное заседание парламента.

Основные нормы закона

Рассмотрение проекта закона длилось не один месяц и вызвало ожесточенные споры и противостояния как в зале заседаний парламента, так и под его стенами. Под давлением общественности и политических деятелей некоторые противоречивые нормы были исправлены. Так, документ принят в следующей редакции:

- приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут:

1) граждане Украины;

2) юридические лица Украины, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины;

3) территориальные общины;

4) государство;

- банки могут получить право собственности на землю только в виде взыскания как на предмет залога;

- запрещается покупать землю при любых условиях, в том числе по решению референдума:

1) юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются неграждане Украины (запрет вводится на участки, расположенные ближе 50 км до границы);

2) юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом;

3) лицами, которые принадлежат или принадлежали к террористическим организациям;

4) юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются иностранные государства;

5) юридическими лицами, у которых невозможно установить бенефициарного владельца;

6) юридическими лицами, бенефициарные владельцы которых зарегистрированы в офшорных зонах, отнесенных к перечню офшорных зон Кабмином;

7) физическими и юридическими лицами, в отношении которых применены санкции в виде запрета на заключение сделок по приобретению в собственность земельных участков, а также связанными с ними лицами;

8) юридическими лицами, созданным по законодательству Украины, находящимися под контролем физических и юридических лиц, зарегистрированных в государствах, включенных Международной группой по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) в список государств, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

- разрешить продажу земель на референдуме можно иностранцам и юридическим лицам, созданными не гражданами Украины;

- общая площадь с/х земель в собственности граждан и физических лиц не может превышать 10 тыс. га;

- запрещено продавать земли государственной и коммунальной формы собственности.

Закон имеет определенные временные ограничения. Так, до 1 января 2024 года граждане могут купить до 100 га земли.

В целом рынок земли в Украине будет введен с 1 июля 2021 года.

Как рассматривали проект закона

Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении в начале февраля этого года. Поговаривали, что у монобольшинства были голоса для принятия документа, однако сопротивление оппозиционных нардепов таки заставило руководство Рады соблюдать регламент и рассматривать проект по полной процедуре. Комитет ко второму чтению законопроекта учел всего две правки. Остальные более 4 тысяч поправок были отклонены комитетом.

С самого начала рассмотрение проекта и отклонение многочисленных правок сопровождались блокированием трибуны оппозиционными нардепами и митингами граждан под стенами парламента. Акции протеста охватили не только столицу, но и другие города - Львов, Запорожье. Так, протесты проходили в семи регионах страны, в частности люди перекрывали автомагистрали.

Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" говорили, что введение рынка земли было несвоевременным и неподготовленным. И откровенно заявляли о дальнейшем блокировании трибуны и срыве голосования.

Однако закон все-таки приняли, мотивируя это требованием МВФ для получения очередного транша.

Что дальше?

Еще в феврале, когда началось рассмотрение проекта во втором чтении, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что если монобольшинство протянет законопроект о запуске рынка земли, партия будет добиваться его отмены в Конституционном суде. В суд готова обратиться и фракция "Батькивщина" - нардепы также считают продажу земли недопустимой.