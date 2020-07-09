Зеленский признался в нарушении закона: На что "тянут" незадекларированные доходы президента

Владимир Зеленский Офис президента

Президент в открытую рассказал об админпроступке, который пока остается самым серьезным его нарушением закона на посту главы государства

"Если я когда-нибудь нарушу закон, я уйду", - это слова Владимира Зеленского, когда он еще не был президентом. Они широко тиражировались в СМИ как иллюстрация его истинных намерений в желании возглавить страну.

Под нарушением закона Зеленский тогда имел в виду крупные коррупционные скандалы, рейдерство, кумовство и продажность и гарантировал, что никогда не станет на эту тропу. В этом его репутация до сих пор незапятнанна, однако на днях выяснилось, что рамки закона он все же переступил. Нарушение касается имущества и доходов, а также их декларирования – фактически отчета перед государством и обществом. С этим у Зеленского вышла небольшая проблема.

Далее рассказываем об истории с незадекларированным имуществом президента и его комментариях по этому поводу.

В чем проблема с декларацией Зеленского?

После вступления в должность президента Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму более 50 прожиточных минимумов, то есть более 96 000 гривен (1920 грн Х 50).

Сумма сделки купли-продажи составляла свыше 5 миллионов гривен, естественно, превышая норму в 50 прожиточных минимумов в сотни раз.

Так, в 2019 году семья президента получила 5,1 млн грн в счет погашения стоимости облигаций внутренней государственной ссуды, а впоследствии потратила 5,2 млн грн на приобретение облигаций. В течение 10 дней после купли-продажи гособлигаций президент должен был сообщить об этом в Реестр деклараций. Однако он не заявил об изменении своего имущественного положения.

Несколько дней назад – а это через 13 месяцев после инцидента – Зеленский лично признался в нарушении закона и сообщил об этом в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). К тому же президент заверил, что готов отвечать за это.

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Накажут или нет?

Сам Владимир Зеленский с готовностью заявил, что все украинцы равны перед законом, а потому он понесет ответственность за свой проступок.

В НАПК оперативно среагировали на нарушение президентом законодательства. И во вторник, 7 июля, глава Агентства Александр Новиков составил и вручил Зеленскому два протокола в соответствии со статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сообщается, что материалы будут переданы в суд.

"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане должны следовать законам Украины", – сказали в НАПК.

Нарушение закона касается непредставления Владимиром Зеленским сообщений "о существенных изменениях в его имущественном состоянии". Если его вина будет доказана, президенту придется уплатить штраф в размере 1700-3400 гривен.

Закон о подаче деклараций чиновниками

Согласно ст. 3, 45 ЗУ "О предотвращении коррупции", государственные служащие и должностные лица должны ежегодно подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Согласно разъяснению относительно применения положений закона, существует несколько нюансов по заполнению деклараций.

В разделе декларации "Доходы, в том числе подарки" указано, что субъект декларирования должен указать полученный в течение отчетного периода доход, в частности, заработную плату, гонорары, доход от занятия предпринимательской деятельностью, доход от предоставления имущества в аренду, дивиденды, проценты, роялти, страховые выплаты, материальную помощь, пенсию, наследство, доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, подарки.

Все это должно указываться, если размер таких доходов превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. В случае превышения этого порога указываются все имеющиеся денежные активы отдельно независимо от размера.

Также декларируются сведения в отношении вкладов в кредитных союзов, ломбардов, лизинговых и страховых компаний, инвестиционных фондов.

В разделе 13 "Финансовые обязательства" декларации подлежат отражению финансовые обязательства субъекта декларирования и членов его семьи, если их размер превышает 50 ПМ. Это: полученные кредиты, займы, обязательства по договорам лизинга, неуплаченные налоговые обязательства, обязательства по договорам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. В этом разделе указываются данные о виде обязательства, его размер, валюту, сведения о лице, в отношении которого возникли такие обязательства.

Это значит, что покупка-продажа ОВГЗ подпадает под указанные правила декларирования и этот факт обязательно должен быть внесен в декларацию Зеленского.

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Что в собственности Зеленского: декларация

Деньги. Из декларации Владимира Зеленского мы узнаем, что доход его семьи в 2019 году составил 28,6 миллиона гривен. С этого дохода в бюджет было уплачено 3,6 миллиона гривен налогов.

Недвижимость. К тому же в декларации видим жилой дом в Иванковичах в Киевской области площадью 353,5 кв. м и в Италии на 413 кв. м. Семья президента владеет земельным участком в Иванковичах на 1200 метров, пятью квартирами в Киеве, двумя – в Великобритании и одной – в Ялте. От сдачи в аренду квартир в Британии Зеленский получил 3,2 миллиона гривен за год.

Автопарк. Президентская семья имеет два легковых автомобиля: Land Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz 2014 года выпуска.

Драгоценности. Президентом задекларировано шесть наручных часов и ряд ювелирных украшений, принадлежащих жене Елене.

Зарплата. С момента вступления на высшую государственную должность Зеленский больше ни дня не занимался предпринимательством. С тех пор его заработной платой являются деньги, предусмотренные законом за работу на посту президента Украины. С мая по декабрь 2019 года зарплата главы государства составила 208 787 гривен.

Кстати, известно, что после победы на президентских выборах в 2019 году у Зеленского уже не было акций компании Green Family LTD, четырех торговых марок, зарегистрированных в России и корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited – он их продал.

Другие админнарушения Зеленского

Интересно, что это не первый админпроступок президента. Во время голосования во втором туре президентских выборов в апреле 2019 года Зеленский продемонстрировал свой заполненный бюллетень, что делать запрещено. За это его оштрафовали на 850 гривен.

3 июня этого года во время пандемии коронавируса и всеукраинского карантина Владимир Зеленский посетил Хмельницкий и вместе со своей командой зашел в местную кофейню выпить кофе. Нарушение в том, что ходить в заведения питания тогда было запрещено в соответствии с приказом правительства о карантинных ограничениях. Кофепитие президента напрямую нарушило требования карантина – все присутствующие были за столом без масок.

Из-за этого против президента и его спутников открыли дело в связи с нарушениями условий карантина.

19 июня стало известно, что Хмельницкий городской районный суд оштрафовал всех чиновников, нарушивших карантин в кофейне, кроме Владимира Зеленского. Судьи рассмотрели дела о привлечении к админответственности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета, Хмельницкого городского главу Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко.

В свою очередь президент заявил, что чувствует ответственность за нарушение карантина и поэтому оплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина, несмотря на решение суда.

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К слову, недавно НАПК анонсировало масштабные проверки чиновников всех рангов в отношении их доходов и расходов.

В Агентстве запланировали с помощью мониторинга выявлять чиновников, которые, задекларировав скромные зарплаты, живут на широкую ногу. Если будет установлено несоответствие уровня жизни чиновника с озвученными им в декларации доходами, НАПК возьмется за детальную проверку всей его декларации. При выявлении коррупционных нарушений Агентство сообщит об этом правоохранителям, которые начнут следствие.

Да, административный проступок президента и вправду имел место и отнюдь не возвеличивает его как управленца и законопослушного гражданина. Конечно, факт остается фактом – нарушение есть, штраф, вероятно, будет, серая тень на президентскую репутацию легла, однако важнейшим фактором во всей этой истории является то, что Зеленский открыто признался в этом сам. Лишь один этот случай является фактором, серьезно контрастирующим с возражениями экс-президента Петра Порошенко о том, что именно он является владельцем телеканалов "Прямой" и "5 канал" и с его отнекиванием от собственных обещаний 2015 года о продаже корпорации Roshen.

Однако и история с декларацией не способна ухудшить до неузнаваемости портрет Зеленского как государственного деятеля и уронить его репутацию в пропасть.