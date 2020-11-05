Заявления о фальсификации, противостояния на улицах и ожидание судебных противостояний: Как в США проводится подсчет голосов на выборах

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах, однако разница между кандидатами увеличилась

Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки и весь мир в целом находятся в ожидании результатов выборов президента страны. И действующий глава США Дональд Трамп, и его соперник Джо Байден сразу после выборов заявили о своей победе, однако цифры указывают на значительное преимущество одного из них.

Кто вероятнее всего возглавит США на ближайшие 4 года и как общество отреагировало на заявления кандидатов рассказываем подробнее.

Подсчет голосов: Какие штаты поддержали кандидатов

Несмотря на то, что выборы президента США состоялись 3 ноября, ответа, кто победил, нет.

Продолжается подсчет голосов, который значительно осложнился тем, что многие граждане голосовали по почте. В избирательной комиссии Аляски сообщили, что будут считать голоса на протяжении всей недели. В Пенсильвании предупредили, что подсчет может затянуться аж до пятницы, а в Неваде подсчет вообще приостановили, сообщив, что возобновят его только через сутки.

Сначала Дональд Трамп одерживал победу во всех шести так называемых ключевых штатах. Он лидировал с перевесом в 3% во Флориде (29 голосов избирателей), в Джорджии (16 голосов) посчитано было 76% бюллетеней, а преимущество составляло 8%.

В Айове (6 голосов), где посчитано было 88% бюллетеней, преимущество Трампа - 6%, в Северной Каролине (15 голосов) после подсчета 94% бюллетеней Трамп лидировал в 2%.

В Техасе (38 голосов) преимущество республиканца составляло 6%, однако в штате было обработано 78% бюллетеней, в Огайо (18 голосов) Трамп лидировал с отрывом в 8%, в штате посчитали 94% бюллетеней.

Изначально разница в голосах была минимальной, однако в процессе подсчета голосов Джо Байден вырвался вперед. Так, сейчас он получил 264 голоса из 270 необходимых, а Трамп - 214.

Выборы в США Фото из открытых источников

Дональда Трампа поддержали в следующих штатах: Айдахо, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Огайо, Индиана, Кентукки, Оклахома, Западная Вирджиния, Южная Каролина, Алабама, Теннесси, Арканзас, Южная Дакота, Северная Дакота, Небраска, Миссури, Вайоминг, Юта, Монтана, Айова, Флорида, Техас.

Джозеф Байден одержал победу в штатах: Вермонт, Массачусетс, Делавэр, Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, округ Колумбия, Колорадо, Иллинойс, Коннектикут, Нью-Мексико, Орегон, Калифорния, Вашингтон, Нью-Гэмпшир, Виргиния, Род-Айленд, Миннесота, Гавайи, Мэн, Висконсин, Мичиган.

Стоит отметить, что на нынешних выборах, по предварительным оценкам, проголосовали более 160 миллионов американцев, а явка избирателей составила 66,9%, что является самым высоким показателем с 1900 года.

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Как реагировали кандидаты на подсчет голосов

Почти сразу после закрытия участков и Трамп, и Байден объявили о своей победе. "Результаты феноменальные, мы выигрываем абсолютно везде", - сказал Трамп во время брифинга. В то же время он заявил о победе в Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине, однако голоса там еще не были посчитаны. Президент США также отметил, что у него пытаются украсть победу на выборах.

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом Bloomberg

Джо Байден был немного сдержаннее, однако он был уверен в победе в Аризоне. "У нас все еще есть шансы в Джорджии. Хотя мы и ждали не этого. Мы очень довольны по поводу Висконсина и Мичигана. Кстати, на подсчет голосов потребуется время. Мы выиграем в Пенсильвании", — пояснил демократ.

Впоследствии появились намек о фальсификациях выборов. Так, Дональд Трамп назвал "очень странными" промежуточные результаты выборов в некоторых ключевых штатах. В частности, речь идет о тех регионах, где в последние несколько часов лидерство перехватил оппонент Трампа Джо Байден. "Вчера вечером я лидировал с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за другим они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней", отметил он.

Позже в команде Трампа начали говорить о пересчете голосов и судебных исках. Штаб Трампа сообщил, что запросит пересчет голосов в ключевом штате Висконсин. "Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент находится в пределах порога, чтобы запросить перерасчет, и мы немедленно сделаем это", - отметили в заявлении.

Также у Дональда Трампа заявили о "масштабных попытках" фальсификации результатов голосования в штате Пенсильвания. В штабе президента требовали остановить подсчет.

А в Мичигане команда Трампа уже подала иск с требованием приостановить подсчет голосов. Причина иска в непредоставлении "полноценного доступа" кампании Трампа к многочисленным местам подсчета голосов, что гарантирует законодательство штата. Отдельно штаб Трампа требует пересмотреть те бюллетени, которые уже были подсчитаны, пока у штаба якобы не было доступа.

Стоит отметить, что Мичиган также является ключевым штатом в выборах президента США.

А тем временем в штабе Байдена, после победы в ключевых штатах, заявили о его победе на президентских выборах. Самое важное, чем я хочу поделиться с вами, это то, что Джо Байден движется вперед к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов", – заявила менеджер его штаба Джейн Диллон.

Демократ выступил с обращением к избирателям, где заявил, что в своей победе уверен. Но себя победителем пока не объявил, поскольку будет ждать оглашения результатов в ключевых штатах.

"Ясно, что мы выиграли в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 избирателей, но мы пока не заявляем о победе на выборах", – сказал Байден.

Также он подчеркнул, что хочет быть президентом для всех, а не только для демократов. После выборов стороны должны будут работать вместе.

Стоит отметить, что Байден получил на выборах больше голосов, чем любой другой претендент на эту должность в истории. По данным на 07:53 по киевскому времени, среди посчитанных бюллетеней более 73 млн были в его пользу. Соответственно, рекорд, который поставил Барак Обама в 2008 году (69 498 516), был побит.

Какова ситуация в стране

Во время президентских выборов в США тысячи людей по всей стране вышли на уличные протесты, в результате чего произошли массовые столкновения между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена.

По улицам Лос-Анджелеса прошли маршем десятки людей, а в городе Роли (штат Северная Каролина) и в Портленде (штат Орегон) на акции протеста собрались несколько сотен человек. Часть из них следила за ходом подсчета голосов, а часть перешла в открытую конфронтацию. Сообщалось, что в штате Миннесота уже арестовали более 10 участников акций протеста.

Столкновения в США Фото из открытых источников

Представители местных СМИ отметили, что беспорядки спровоцировало заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы. Произошло это после предварительного подсчета голосов, по результатам которого оказалось, что Джо Байден опережает его на несколько пунктов.

Во время акции протеста в Вашингтоне (округ Колумбия), несмотря на в целом мирную атмосферу, также возникли очаги конфронтации. В эфирах местных СМИ показано, как протестующие толкались и воздух в месте проведения акции протеста наполняется дымом неустановленного происхождения. По данным журналистов, это были дымовые шашки.

Некоторые протестующие уже готовятся к более длительному и устойчивому сопротивлению. Организаторы акции протеста планируют более агрессивные действия в течение недели в зависимости от результатов выборов, например, если президент Дональд Трамп победит на выборах или поставит под сомнение их результат.

Инцидент также произошел вблизи Белого дома - там совершили нападение с ножом на людей. В результате пострадали четыре человека. Пострадали женщина и трое мужчин, они были ранены в результате конфликта с тремя подозреваемыми.

Что дальше?

Эксперты предполагают, что результаты выборов президента США будут обжаловать в суде.

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме перед сторонниками, заявил, что его соперник Джо Байден, поняв свой проигрыш, решит оспаривать результаты выборов в суде.

"Мы готовы идти в Верховный суд для подведения итогов выборов", – заявил Трамп.

Он также отметил, что, вероятно, обратится в суд, если посчитает, что выборы во вторник были несправедливыми.

Готовятся к отстаиванию результатов и у Байдена. Его команда начала собирать средства на судебное противостояние с Дональдом Трампом. Об этом заявил в среду сам Джо Байден: "Чтобы убедиться, что каждый голос будет учтен, мы инициируем крупнейшее мероприятие в защиту выборов, которое когда–либо проводилось. Потому что Дональд Трамп не может решать исход этих выборов – это делает американский народ".

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Подсчет голосов американцев вышел на финишную прямую, однако до завершения выборов и объявления нового главы США далеко.