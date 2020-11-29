Затмение Луны 30 ноября: Почему приходит тревога и как избавиться от зависимостей в этот день

Это лунное затмение будет особенным Фото из открытых источников

Астрологи говорят, что это затмение будет особенно важным для каждого

В понедельник, 30 ноября, в последний день осени произойдет лунное затмение. Его по астрологическим меркам можно назвать необычным и даже уникальным.

Почему космическое явление, при котором определенным образом затемняется поверхность Луны, считается особенным и влияет на здоровье и мысли (!) человека? Об этом – в нашем материале далее.

Какие бывают небесные затмения

На языке науки лунное затмение – это определенные взаимодействия Луны и Солнца, которые время от времени происходят возле лунных узлов.

Интересная вещь – солнечные затмения всегда происходят, когда Луна растущая, и являются соединением Солнца и Луны. Тогда как лунные затмения происходят, когда Луна полная, и являются по сути "противостояниями" Солнца и Луны. Бывают полные и полутеневые затмения. Во время первых поверхность Луны будто что-то заслоняет, а во втором случае визуально это заметить невозможно. Но независимо от типа затмения, оно все же влияет на самочувствие людей.

Астрологи говорят, что сезон затмений формирует фон событий на ближайшие полгода, то есть вплоть до следующего сезона затмений. Существует наблюдение, что во время затмений Луны рациональное начало, то есть разум, преобладает над чувствами. А во время солнечных затмений имеем зеркальную картину – чувства преобладают над разумом.

В зависимости от того, на каком полюсе Земли возникло затмение, его обозначают одной из двух букв. Буква N означает "семью", рожденную на Северном полюсе, а буква S – "семью", рожденную на Южном полюсе. К тому же каждая семья затмений имеет кроме буквы еще и порядковый номер.

Специалисты уверяют, что во время затмений – за несколько дней до них и еще несколько дней после даты затмения – люди способны к сильному высвобождению эмоций, острее ощущают свои давние страхи и фобии. Интересно, что именно в это время подобное можно лечить подобным. Это значит, что во время лунного затмения можно избавиться и от страхов, и от негативного настроя, и от пессимистических прогнозов, и даже от вредных привычек.

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Каким будет затмение Луны и что придет после этого дня

Полутеневое лунное затмение состоится 30 ноября в 9-м градусе Близнецов на северном узле. Оно открывает коридор затмений, который относится к группе Сароса 4 S. Известно, что рождение этой семьи затмений произошло 19 марта 1624 года в 4:26 на Южном полюсе (это было солнечное затмение), а завершение будет 15 мая 2868 года.

Лунное затмение является определенным образом даже магическим Фото из открытых источников

Продолжительность затмения составит 4 часа 21 минуту. Луна пройдет через южную часть земной полутени и погрузится в нее на 0,85 своего диска. При условии благоприятной погоды вблизи максимальной фазы полутеневого затмения (в 12:43 по киевскому времени) невооруженным глазом можно наблюдать потемнение верхнего края лунного диска.

Затмение будет видно там, где Луна находится над горизонтом: от Океании и Америки до Восточной и Юго-Восточной Азии и Северной Европы. В Украине это затмение нельзя будет наблюдать визуально, потому что Луна в это время будет под горизонтом.

Полутеневое лунное затмение в личной судьбе каждого человека означает завершение большого цикла в жизни. Из-за того, что это затмение будет полутеневым, его не увидят жители Европы, в том числе и украинцы, однако почувствуют.

Астрологи отмечают, что эта серия принесет очень сильные эмоции в сфере денег и отношений между людьми.

Интересно, что сразу после лунного затмения 30 ноября идет полное солнечное затмение 14 декабря. Оно состоится в 13-м градусе Стрельца на южном узле. Это будет "затмение духа", без Солнца, с затуманенным сознанием и восприятием реальности. В конце этого года люди могут как бы "потерять" свою центральную роль, назначение и место в жизни. Может появиться ощущение, будто не хватает жизненных сил и накрывает тотальная усталость.

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Как повлияет лунное затмение на людей

Это день-пауза, день-осмысление, день-детокс. В этот день не стоит начинать ничего нового, в частности, отправляться в путь, потому что существует большая опасность несчастных случаев и аварий на дорогах.

Влияние на ум и мысли. Астрологи говорят, что лунное затмение на северном узле прокладывает путь в будущее, поддерживает, облегчает процесс перезагрузки. После 30 ноября в жизнь каждого может войти что-то новое, появится необходимость и возможность обновить что-то вокруг себя и наконец избавиться от старого.

Лунное затмение повлияет на все сферы жизни Фото из открытых источников

В день затмения Луны стоит выбросить из дома старый хлам, который лежал годами, сделать уборку, найти каждой вещи свое место. Таким образом сознание очистится и человек войдет в новый период жизни свободным, с новыми силами.

Астрологи советуют посвятить понедельник 30 ноября диалогу с собой, медитации, есть и разговаривать следует немного, не поддаваться вредным привычкам и зависимостям, не ссориться и не спешить ни в одном из решений. Стоит много думать, планировать хорошее будущее и мысленно освобождаться от лишнего, старого, ненужного.

Влияние на личную жизнь. Ноябрьское лунное затмение окажет немалое влияние и на личную жизнь людей. Так, считается, что Луна управляет женщинами, поэтому большее влияние почувствуют именно женщины. В этот день стоит быть благоразумными в словах и поступках, не наломать дров.

Чтобы минимизировать вероятные негативные влияния лунного затмения, нужно учиться руководствоваться сознанием, а не бурными эмоциями и страхами.

Влияние на привычки. В день лунного затмения необходимо избавиться от всего, что прямо или косвенно тянет назад. Это могут быть ненужные контакты и общение, ненужные вещи, вредные и "лишние" привычки, информация, которая надоедает.

Влияние на здоровье. Дни около затмения станут лучшим периодом для того, чтобы избавиться от лишнего веса. 30 ноября полезно сесть на диету или устроить себе разгрузочные дни.