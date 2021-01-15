Засуха и отсутствие урожая, пандемии и исчезновения животных: Чем грозит Украине зима без снега и морозов

Последние годы украинцы получают все меньше снега зимой Фото из открытых источников

Пока в Украине еще не было абсолютно бесснежной зимы, но скоро может быть

Синоптики уже несколько дней прогнозируют, что Украину вот-вот полностью занесет снегом и накроет лютыми морозами. Кто-то не любит холодов и не слишком хочет погружаться в снежные холмы и чувствовать пронизывающий ветер, а кому-то нравятся снежки, коньки, лыжи и санки в лесу. Первым придется мириться с морозом, а вторые будут откровенно наслаждаться.

Но оставим зимнее настроение, снежную эстетику и праздничность внешнего вида природы вокруг и посмотрим на научную составляющую важности снега и его отсутствия.

И пока Украина ждет снежную и морозную зиму, мы вспомним, когда начались бесснежные зимы и почему погода накренилась не в ту сторону, принеся метели традиционно жарким странам и обделив ими нас – жителей "средних" погодных широт.

Далее в материале – о том, чем грозит Украине зима без снега и как зима может вести себя в последующие годы.

Почему в Украине не выпадал снег

Ученые объясняют вторую подряд малоснежную зиму и теплую погоду в Украине глобальными изменениями климата. Это уже привычное объяснение погодных аномалий, которые выливаются в беспрецедентные ливни в Украине и Европе, смерчи, тайфуны и ураганы в Бразилии, Китае, Индонезии, Таиланде, США, в метели в Испании и январские подснежники и цветение сакуры в Украине.

Но не все так просто. Корни погодных изменений глубже. На самом деле не непосредственно потепление способствует изменению климата, а определенные последствия, следующие за глобальным потеплением. Скажем, человечество производит больше вещей и продуктов, потребляя для этого больше воды и вырубая леса. Но проблема не в потреблении ресурсов планеты, а в их невозобновлении или недостаточно быстром восстановлении. Поэтому природа не успевает восстанавливаться, и баланс в экосистеме необратимо нарушается.

Из-за промышленной деятельности человека в атмосфере становится больше тепла, образуются озоновые дыры, через которые проникает больше ультрафиолетовых солнечных лучей, чем надо для удержания природы в устойчивом состоянии. На планете становится теплее, тают ледники, а осадки, которые "задумывались" природой как снег, по дороге тают и долетают до поверхности земли уже в виде дождя. Это если объяснять кратко и очень условно. Однако и это само по себе не проблема, однако является пусковым механизмом ощутимых для человечества изменений. В частности, и для движения времен года.

В прошлом году в большинстве регионов Украины зимой практически не было снега. Зимой 2019/2020 впервые за последние 139 лет наблюдений в Киеве метеорологической зимы в Украине не было, совсем как не было и устойчивого покрова снега. Минимальная температура воздуха прошлой зимой, к примеру, в Киеве не опускалась ниже -6 °С.

Самую теплую зиму в столице фиксировали в 1989-1990 годах. Тогда средняя температура зимой составляла +0,8 °С. А самой холодной была зима в Киеве в 1949-1950 гг. с минимальными -33 °С. Нынешняя зима, как и предыдущая, не спешит давать Украине мороз и снег.

Правда, пока в Украине еще есть места, где снег лежит всю зиму. Это Карпаты. Да, и в прошлом, и в этом году в районе Черногорского массива возможен сход лавин. Там был определен III уровень лавинной опасности.

Карпаты зимой Фото из открытых источников

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Чем опасно отсутствие снега зимой

Это необычно и даже забавно, но тем временем гидрологи бьют тревогу, ведь если нет снега и льда, то рекам не из чего пополнять водные запасы.

Для рек. Большинство последних зим в Украине чрезвычайно малоснежные, поэтому весной на реках не происходят подъемы уровня воды. Потому на притоках Днепра, реки Роси и Южного Буга несколько лет подряд очень низкая водность. Это чревато дефицитом пресной, а значит, питьевой воды в Украине. Дефицит и так уже давно ощутим, особенно в сельских районах, а дальше при таких бесснежных зимах может быть только хуже. Так Украина постепенно будет становиться все более вододефицитной страной.

Для почвы. Растет дефицит влаги в почве, а также смещаются ареалы распространения вредителей сельскохозяйственных культур. Придется применять больше химических средств защиты растений, потому что в теплую зиму активнее развиваются вредители.

Для урожая. В Украине будет расти риск засух и увеличится доля земель, на которых нельзя собирать нормальный урожай без орошения. Но в то же время из-за малого количества снега нет весеннего половодья и не будет все чаще. Впервые за более чем 120 лет наблюдений за погодой это произошло весной 2020 года.

Правда, возможно повышение урожайности озимой пшеницы и некоторых теплолюбивых культур: дынь, арбузов, винограда.

Для бизнеса. Сейчас можно гипотетически предположить, что станут реальностью такие процессы: а) замедление либо нестабильность продаж теплой одежды и обуви; б) уменьшение оборотов рынка нагревателей и отопительных систем, рост продаж кондиционеров и систем водоочистки; в) уменьшение водотрат и минимизация выбросов парниковых газов для основных отраслей экономики.

Для энергетики. Повышение температуры воды в реках повлечет проблемы в работе АЭС, рассчитанных на другие температуры водоемов. В работе АЭС появится на длительное время такой этап, как простаивание блоков.

Также падение уровней воды в реках обусловит проблемы гидроэнергетики и ограничит перспективу достройки атомных станций в Украине.

Для дикой природы. Необычно теплая зима влияет на растения и, безусловно, на биоритмы животных. К примеру, в этом году в поселке Саврань Одесской области в январе – а это на два месяца раньше, чем всегда – зацвели подснежники, а в канун Рождества в Мукачево на Закарпатье зацвела сакура. Дерево, скорее всего, "перепутало" времена года из-за аномального тепла вокруг (традиционно она зацветает в конце марта – начале апреля). Со временем животные совсем растеряются и не смогут адаптироваться к расплывчатым временам года без метрологической зимы.

В Закарпатской области в центре реабилитации бурых медведей Национального природного парка "Синевир" из-за недостаточно холодной погоды в спячку впала только часть животных.

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Почему много снега в Европе и Америке

Пока Украина ждала снега, он пришел неожиданно – в Испанию и Италию, да еще и в таком количестве, которое вряд ли снилась теплолюбивым европейцам. В начале января в Испании зафиксировали самую низкую температуру в истории Пиренейского полуострова – минус 34,1 градуса по Цельсию (6 января). Последний раз такое было в 1956 году в Каталонии – минус 32 градуса.

Последствия снежного шторма в Испании Getty Images

Кроме мороза, в Испанию пришли невиданные снегопады, а тем временем синоптики прогнозируют их усиление в ближайшее время. Подобные снегопады были зафиксированы в Мадриде в последний раз в 1971 году. Всего 36 из 50 провинций Испании объявили снежную тревогу. В некоторых регионах жители остались без электроэнергии.

Заснеженная Испания из космоса ESA

Известно, что снежные бури по всей Испании унесли жизни по меньшей мере трех человек и вызвали транспортный хаос – воздушное и железнодорожное сообщение в Мадриде было прекращено, а движение на 400 основных магистралях остановлено.

6 января в Северной Италии выпало до двух метров снега: заблокированы дороги, жилые дома и целые населенные пункты. Пожарные провели около сотни спасательных операций. Из-за метели в итальянских Альпах сошла лавина, и ее жертвами стали два человека.

Снег в более или менее теплых странах является следствием повышения температуры и масштабного таяния льда в Гренландии и Антарктиде. Так, 18 января 2020 года в городах Канады выпало рекордное количество снега – до 3 метров. Преобладание снега там, где его никогда не было, и отсутствие осадков там, где исторически они всегда были, – это температурный "бред", который стал первым звоночком перехода к новому климату.

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Какая погода будет дальше

Из-за глобального потепления может ощутимо измениться продолжительность времен года. Зима станет короче, а весна длиннее. Наблюдается уменьшение количества дней со среднесуточной температурой ниже нуля – период зимы уже уменьшается.

В Украине дата перехода среднесуточной температуры к минусовым показателям сдвинулась на десять дней, потому что за последние 30 лет средняя температура воздуха в январе поднялась на 2 градуса.

NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США провели анализ температур поверхности Земли с 1880-го по 2019 год. Результаты показали стремительный рост температуры воздуха в течение последних десяти лет, а 2019 год стал самым "горячим" в истории наблюдений.

Глобальное потепление будет прогрессировать Фото из открытых источников

Футуролог Питер Уоттс уверен, что до кризиса глобального потепления приводит сама суть человеческой природы, наши инстинкты, ставшие разрушительными и не способными моделировать будущее, а требующими своего удовлетворения прямо сейчас.

Из-за глобального потепления будет расти опасность вирусов по всему миру. Нас ждет целая серия пандемий, а из-за потепления изменится география заболеваний. Чем теплее будет, тем лучше смогут выживать паразиты – переносчики болезней. Поэтому, к примеру, ожидается, что в 2050 году малярия уже стабильно будет распространена в Балтии, – говорит Уоттс.

Между тем, первый этап к разрушению "старого света" – разбалансировка прежнего климата – идет прямо сейчас.