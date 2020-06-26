Заседание ТКГ, задержание главы Кировоградской ОГА и более 1000 случаев COVID-19 за сутки: Актуальное на утро 26 июня

Утро пятницы принесло украинцам печальные новости относительно распространения коронавируса

Фото из открытых источников

В Украине несколько дней подряд стремительно растет количество выявленных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки обнаружили более 1000 новых инфицированных. Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне сообщил о подготовке больниц второй очереди к приему больных коронавирусом.

Среди прочего — состоялось очередное заседание ТКГ по ситуации на Донбассе, а на взятке задержали председателя одной из ОГА. Поговаривают, что деньги требовал глава Кировоградской облгосадминистрации.

Об актуальных новостях на утро пятницы рассказываем подробнее.

Заседание ТКГ

В четверг, 25 июня, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

Конфликт на Донбассе фото - из открытых источников

Во время дискуссии Украина в очередной раз отметила важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. В частности, украинская делегация акцентировала на необходимости обеспечения полного доступа СММ ОБСЕ к неподконтрольной территории.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 26 июня в Украине обнаружили 41 117 случаев коронавируса, из них 18 299 человек выздоровели, 1086 — умерли.

25 июня в Черновицкой области коронавирус выявили у 51 человека, всего в области – 4582 случая заражения.

Украина столкнулась с пока еще невиданной статистикой инфицирования в сутки Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом.

В четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении применения экспериментальных препаратов для лечения коронавируса.

Непогода в Украине

В западных областях Украины наводнения подтопили 11 больниц, в которых находятся больные коронавирусом.

В Украине в течение 26 июня продолжатся паводки. Ожидается повышение уровней воды в Одесской и Винницкой областях.

Непогода в Ивано-Франковске Франковск 112/Facebook

В Одесской области из-за опасности затопления перекроют участок трассы международного значения Одесса-Рени. Движение будет запрещено на участке между 48 и 54 километрами.

Главу ОГА задержали на получении взятки

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о задержании главы одной из областных госадминистраций на получении взятки. Чиновник требовал 1,8 млн гривен.

Вместе с главой ОГА задержали еще одного чиновника этой же ОГА.

СМИ, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что задержали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня.

ЕС может ввести санкции против США

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на дополнительные санкции США. Вариант рассматривают на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства газопровода "Северный поток — 2".

Пандемия коронавируса в мире

В мире на утро 26 июня выявлено 9 714 860 случаев заболевания коронавирусом, из них 5 250 087 человек выздоровели, 491 856 - умерли.

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заболел COVID-19.

А тем временем польская авиакомпания LOT объявила о восстановление европейских направлений, в том числе и в Украину.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции ОВС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись вблизи Хутора Вольного и Крымского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных неподалеку от Марьинки, Новомихайловки и Широкино.

В результате провокационных обстрелов получил ранение один украинский военный.

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Погода на 26 июня

В Укргидрометцентре сообщили, что 26 июня на всей территории Украины ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дожди с грозами прогнозируют в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Прогноз погоды на 26 июня Укргидрометцентр

В западных областях температура днем составит от +27 до +29 градусов тепла, а ночью от +13 до +17 градусов. В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +26 +30 градусов, однако ночью +13 +18 градусов.

В южных и восточных областях температура днем ожидается от +26 до +31 градуса тепла, а ночью от +11 до + 19 градусов.

В Киеве и области сегодня будет сухо и жарко. Температура воздуха днем составит от +29 до +31 градуса, а ночью от +16 до +18 градусов.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 26 июня НБУ установил на уровне 26,70 грн, евро - 29,91 грн, российский рубль — 0,384 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 4 коп. Евро подешевел 15 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 26 июня, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: