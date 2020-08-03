Заложник в центре Киева, рынок газа для населения и бойкот карантина в регионах: Главное за 3 августа

Вероятный подозреваемый в захвате отделения банка в центре Киева. Антон Геращенко / Facebook

В двух областях Украины на местном уровне не хотят усиливать карантинные ограничения

Неделя началась не с самых приятных событий – например, в центре столицы произошел захват заложницы и была угроза взрыва. К тому же сегодня стало известно, что два региона не намерены усиливать карантин, хотя вошли в так называемую красную зону. Далее рассказываем о топовых событиях понедельника, 3 августа.

Захват заложника в центре Киева

В здании столичного бизнес-центра "Леонардо" мужчина захватил заложницу и угрожал взорвать отделение банка. Известно, что в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал Банка" и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Задержание мужчины, захватившего заложника в бизнес-центре столицы Скриншот видео

Злоумышленник, который оказался гражданином Узбекистана, привязал веревку от взрывчатки к ноге и требовал, чтобы на него вышли СМИ, чтобы он сделал заявление. В это же время полицейские предложили ему сдаться.

По словам Антона Геращенко, злоумышленника зовут Сухроб Каримов, он 1988 г. н. и, судя по его страницам в социальных сетях, он – психически неуравновешенный человек.

В 15:00 стало известно, что в здание вошел спецназ и злоумышленника задержали. К счастью, пострадавших нет. Уже после его задержания силовики проверили отделение банка на наличие взрывчатки.

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"Укрзализныця" отменила остановку поездов в Луцке и Тернополе

Сегодня, 3 августа, "Укрзализныця" временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Такое решение было принято в связи с усилением карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Фото из открытых источников

Указанное ограничение будет действовать для поездов: №41/42 сообщением Днепр — Трускавец, №98/97 Ковель — Киев, №88/87 Ковель — Новоалексеевка, №12/11 Одесса — Львов, №81/82 Киев — Ужгород, №49/50 Киев — Трускавец, №136/135 Черновцы — Одесса, №108/107 Одесса — Ужгород, №110/109 Львов — Херсон, №86/85 Львов — Новоалексеевка, №715/716 Киев — Львов.

Остановка по указанным станциям будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе.

Два региона отказались от усиления карантина

Тернопольский и Луцкий городские советы отказались вводить жесткий карантин, несмотря на отнесение обоих городов к "красной зоне" из-за показателей заболевания коронавирусом.

По словам мэра Тернополя Сергея Надала, в горсовет обратились местные жители и предприниматели с просьбой не устанавливать режим "красной зоны".

"Такая блокада города была разве во времена татар. Это недопустимо, чтобы люди были лишены конституционного права работать. Мы из городского бюджета уже с начала карантина потеряли 100 млн грн. А государство никоим образом не помогало городу. Одновременно мы выделили 60 млн грн – на премии медикам, зарплаты врачам, на оборудование для лечения инфекции. С нами на месте никто не согласовывал принятие такого решения. Эти диктаторские методы мы должны остановить", - отметил мэр Тернополя.

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Заработал рынок газа для населения

С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения, где клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

Фото из открытых источников

Потребителей после запуска рынка ждут два изменения:

Население может свободно менять поставщика. Это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной. Цены на газ будет формировать рынок, поэтому появляется смысл в поиске поставщика, который предложит лучшую цену на сервис. Изменение касается именно цены на газ, которая отныне будет рыночной. В Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности, она зависела от котировок на европейских хабах и устанавливается ежемесячно. А для населения действовал механизм PSO, который в последние годы несколько раз менялся.

Отныне цены на газ для промышленности и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может расти или снижаться.

В Одессе изъята партия контрабандного кокаина

В Одессе Служба безопасности Украины изъяла партию кокаина из Латинской Америки. Стоимость контрабанды составляет 200 млн грн по теневым расценкам.

Нелегальный груз прибыл в морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Во время таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в вентиляционной системе 47 брикетов с 60 кг кокаина.

Органы безопасности начали уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины – контрабанда наркотических средств.

Повышение штрафов за продажу лекарств без рецепта

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому хочет повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта.

Чиновники планируют принять этот документ, чтобы повысить эффективность госконтроля и усилить ответственность субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке за:

отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям госстандартов (предложен штраф от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-13600 гривен);

продажу лекарств без рецепта врача (предложен штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-8500 гривен);

несоблюдение условий хранения лекарств;

невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств (предложен штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен).

НАБУ объявило подозрения лицам из окружения Порошенко

Нескольких человек подозревают в нанесении 196,8 миллиона гривен ущерба государству в деле о выдаче окружению Петра Порошенко разрешения на добычу газа по заниженной цене.

Фото из открытых источников

НАБУ и САП сообщили шестерым лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами Свистунковско-Краснолуцкого газоконденсатного месторождения по искусственно заниженной стоимости. В результате государство не получило 196,8 миллиона гривен, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами.

Действия шестерых лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ.

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Видео дня

На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрало видео с круглого стола "Поиск новой украинской национальной идеи" под председательством народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рената Кузьмина.

Обсуждение

А на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали репортаж из бизнес-центра "Леонардо", где мужчина взял в заложницы работницу банка, угрожая взрывом.

Вместо бонуса

Также сегодня на ZIK.ua мы опубликовали несколько интересных эксклюзивных материалов. Вот они:

Захват отделения банка в Киеве: Все, что важно знать

"Цветной" карантин: Как работает зонирование страны и что запретили в зависимости от эпидситуации

Памятка абитуриенту: Как и когда в Украине пройдет поступление-2020