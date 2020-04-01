Закрытые границы: Сколько украинцев вернулось и осталось в других странах

Перед Пасхой пограничники ожидают новой волны эвакуации украинцев

из открытых источников

Украина окончательно закрыла свои границы и прекратила любое пассажирское транспортное сообщение с другими странами. Однако вернуться домой успели не все, одни оказались в полной блокаде, другие — размышляют, стоит ли возвращаться. МИД же советует гражданам, по возможности, оставаться на месте.

Сколько украинцев успело вернуться и будут ли эвакуировать остальных рассказываем подробнее.

Запрет на все авиаперелеты

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД не даст более согласия ни на один авиационный чартер. Причиной такого решения стало отношение самих граждан к карантину.

На днях украинцы вернулись из Катара и отказались проходить обязательную обсервацию.

Аваков сообщил, что каждый третий вернулся на этом скандальном специально организованном рейсе, улетели из страны на Бали 13, 14, 15 марта. То есть они отправились в отпуск, когда в Украине уже объявили карантин и Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться в страну до 17 марта.

Однако глава МВД не исключил, что в редких случаях украинцам разрешат вернуться домой. "МВД не даст более согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР", - отметил Аваков.

Возврат и скандалы туристов

В понедельник, 30 марта, украинцы вернулись из Дохи (столицы арабского эмирата Катар), однако их не выпускали из самолета без согласия на обсервацию. Часть из них согласилась, их привезли в отель "Казацкий" в центре столицы, однако позже некоторые из них оттуда сбежали.

Место обсервации в отеле "Пуща" также оставили ранее эвакуированные из Катара.

Украинцы в аэропорту пожаловались на нечеловеческие условия Телеграм-канал PavlovskyNews

Украинцы заявляли, что у них нет симптомов болезни и они вполне здоровы, но позже одного туриста госпитализировали с высокой температурой.

29 марта в Украину вернулись граждане из Вьетнама. Их возмутило требование прохождения обсервации и они выломали дверь, чтобы выйти из помещения аэропорта.

Однако требование изолирования вполне законно - Владимир Зеленский заявил, что те, кто приедет в Украину после 28 марта, должны пройти обязательную обсервацию.

Арсен Аваков заявил, что те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации, уже получили административные протоколы или попадут под действие этой санкции. "Санкция — штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет обнаружен вирус — полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 — вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет", - отметил глава ведомства.

Сколько украинцев ожидают эвакуации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что после закрытия границ в разных уголках мира почти 11,5 тыс. украинцев ожидают эвакуации. По его словам, ситуация постоянно меняется, ведь те, кто хотел вернуться позже, решают остаться.

Чиновник призвал украинцев, у кого есть средства на дальнейшее пребывание за рубежом, оставаться там. Он подчеркнул необходимость обсервации, в первую очередь для тех, кто вернулся в Украину на самолете, ведь они находились несколько часов в закрытом пространстве. Однако не сообщил, за чей счет должна быть устроена обсервация и будут ли дальше эвакуировать украинцев.

Почти неделю назад, 26 марта, Владимир Зеленский заверил, что тех украинцев, которые не успеют вернуться до 28 марта, будут постепенно эвакуировать.

Так, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о необходимости вернуть в Украину граждан, которые остались в Индии. Она не сообщила, сколько людей нуждаются в помощи, но заверила, что ситуация сложилась ужасная — украинцев выселили из отелей, они остались без воды и еды, а местные относятся к ним враждебно.

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В целом, от начала карантина и до полного закрытия границ, в Украину вернулось около 160 тысяч граждан. А перед Пасхой пограничники ожидают возвращения в Украину около 200 тысяч граждан.