Закрытие метро, прекращение транспортного сообщения и внеочередное заседание Рады: Актуальное на утро 17 марта

Утро вторника принесло украинцам неутешительные новости и относительно инфицирования украинцев коронавирусом, и относительно новых решений власти

Фото из открытых источников

Накануне вечером Кабмин решил ужесточить карантинные мероприятия — закрыть не только развлекательные заведения, а почти полностью временно прекратить транспортное сообщение. И одно из главных решений — закрыть метро в Киеве, Харькове и Днепре. О необходимости введения дополнительных, более жестких мер рассказал и президент Украины Владимир Зеленский.

Среди прочего — коронавирус повлиял на фондовые индексы в США — там наблюдается рекордное падение показателей.

Рассказываем подробнее об актуальных новостях утра 17 марта.

Противодействие коронавирусу в Украине

С 17 марта временно закроют метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре из-за карантина в Украине. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что такое решение приняла Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьера.

Позже решение об усилении карантинных мероприятий, в том числе закрытие метро принял Кабмин.

Сегодня Верховная Рада Украины проводит внеочередное заседание. На нем парламентарии намерены рассмотреть вопрос относительно предотвращения распространения коронавируса.

Первое заседание второй сессии Верховной Рады IX созыва president.gov.ua

Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". В документе предусмотрено за нарушение обсервации - штраф до 51 тыс. грн, за заражения коронавирусом - до 8 лет заключения. Нормы будут действовать в течение трех месяцев после публикации закона.

Также, с 00:00 17 марта и до 3 апреля закрыли пункты пропуска и контроля через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения. Как это будет в Украине читайте по ссылке.

Коронавирус в Украине

В понедельник вечером, 16 марта, в Киеве официально подтвердили первые два случая заражения коронавирусом. Один из заболевших - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, которая умерла от коронавируса в Житомирской области. Так, на утро 17 марта в Украине лабораторно выявлено 7 случаев инфицирования, один из них летальный.

Накануне умерла жительница Черновицкой области, которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.

Тем временем в Черновцах все четыре пациента, у которых диагностировали COVID-19, находятся в стабильном состоянии и получают симптоматическое лечение.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта рассказал, какая ситуация в стране с коронавирусом и какие шаги еще будут приниматься по противодействию коронавирусу.

Ситуация с COVID-19 в мире

По состоянию на утро 17 марта в мире инфицировано коронавирусом 182 407 человек, умерло — 7154 человек, выздоровел — 79 433 человек.

Южнокорейские солдаты распыляют дезинфицирующее средство в качестве меры предосторожности против распространения нового коронавируса в Сеуле EPA-EFE

Совет Безопасности ООН отложил все заседания, запланированные ранее на текущей неделе из-за вспышки коронавируса. Сообщается, что в Нью-Йорке зафиксированы самые высокие в Соединенных Штатах показатели инфицирования. Так, по состоянию на 16 марта, зафиксировано 950 случаев заражения, семеро человек погибли.

Очередное падение фондовых индексов в США

Из-за пандемии коронавируса 16 марта ключевые фондовые индексы потеряли более 12% на закрытии торгов в США.

Биржевой индекс ценных бумаг Dow Jones упал на 12,94% и это худший показатель с октября 1987 года. Индекс американского внебиржевого рынка Nasdaq снизился несколько меньше - на 12,32%.

Праймериз в США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон. По предварительным оценкам, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 17 марта НБУ установил на уровне 26,52 грн, курс евро - 29,52 грн, курс рубля — 0,35 грн.

Погода на 17 марта

По данным синоптиков, 17 марта на западе преимущественно сухо, температура воздуха днем 8-13 градусов тепла, ночью +2...-3. На востоке страны столбики термометра днем покажут 5-8 градусов выше нуля, ночью -3 -8.

В центральном регионе без осадков, дневная температура воздуха +7...+9 градусов, ночная +1 -4.

Прогноз погоды на 17 марта Укргидрометцентр

На юге также без осадков и теплее. Дневная температура воздуха составит 5...10 градусов тепла. На севере страны термометры покажут 6-8 градусов выше нуля.

В Киеве дожди, температура от +6 до +8 градусов днем, -1 +1 ночью.

Цены

По состоянию на утро 16 марта, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: