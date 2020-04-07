Закрытие пунктов пропуска на границе, экспертиза по Стерненко и почти полторы тысячи больных COVID в Украине: Актуальное на утро 7 апреля

Фото из открытых источников

Генпрокурор Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко вручат в любом случае

Сегодня утром Минздрав сообщил новую неутешительную статистику по заболеваемости коронавирусом. Также стало известно о закрытии пунктов пропуска и новых карантинных запретах в Запорожье. Далее рассказываем о главных событиях, произошедших в ночь на 7 апреля.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 7 апреля известно о 1462 случаях заболевания коронавирусом в Украине. Минздрав сообщает, что за сутки было зафиксировано 143 новых случая. Известно о 45-ти летальных случаях и о выздоровлении 28-ми пациентов.

Фото из открытых источников

Также стало известно, что на Львовщине в больнице с подозрением на коронавирус находится четырехдневный младенец с диагностированной пневмонией. Сейчас ребенок на искусственной вентиляции легких, есть подозрение на коронавирус из-за того, что отец ребенка недавно вернулся из-за границы. 6 апреля биоматериал ребенка отправили на исследование, ожидаются результаты. Родителей младенца также обследуют на коронавирус.

Минздрав готов еженедельно тестировать на коронавирус 30 тысяч человек

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения готово проводить по 30 тысяч тестирований на коронавирус на неделю. При этом сейчас в Украине проводят около 1 тысячи тестов в день - то есть по 7 тысяч на неделю. В большем количестве пока нет необходимости, уверен Ляшко.

Фото из открытых источников

"В дальнейшем наша стратегия развития позволит производить 80 тысяч тестирований", - сказал Ляшко.

Закрытые 115 пунктов пропуска на границе

С 7 апреля по решению правительства количество работающих пунктов пропуска на украинской границе сокращено до 19. Закрытыми остаются 115 пунктов, а еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

В Госпотребслужбе заявили, что сейчас нет ни одного пункта пропуска на границе, где было бы возможно пешеходное сообщение.

В Запорожье таки ограничат передвижение общественным транспортом

Мэр Запорожья Владимир Буряк все же решил ограничить передвижение жителей города общественным транспортом, хотя ранее заявлял, что транспорт будет работать в штатном режиме.

Общественный транспорт КП "Київпастранс"

"С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территории карантинной зоны", - он сообщил на своей странице в Facebook.

Внеочередное заседание Верховной Рады: названо дату

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу — 9 или 10 апреля, как сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Спикер добавил, что проведение такого заседания во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

А глава партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко недавно отмечал, что главным на предстоящем заседании будет принятие изменений в госбюджет.

Перенос Конституционного суда в Харьков - законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3300 об изменениях к закону "О Конституционном Суде Украины" относительно усиления независимости КСУ. Одно из предложений инициаторов проекта закона — перенос КСУ из Киева в Харьков для того, чтобы повысить уровень независимости суда. Также в законопроекте предлагается разрешить всем судьям КСУ одновременно находиться в отпуске. Сейчас документ находится на рассмотрении в комитете.

Иран не избежит ответственности за сбитый самолет "МАУ", - Кулеба

Украина не позволит Ирану избежать ответственности за трагедию с самолетом Международных авиалиний Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что Киев ждет разъяснений от Тегерана относительно заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба из открытых источников

"Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за случившуюся трагедию, и будем работать с ним для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло. И в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", - сказал Кулеба.

Стерненко совершил умышленное убийство, - экспертиза

В деле Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве Ивана Кузнецова в Одессе, завершена очередная экспертиза. По сообщению юриста Андрея Портнова, экспертиза подтвердила, что совершенное преступление было умышленным убийством. Поэтому он требует от правоохранительных органов безотлагательно вручить подозрение Стерненко и доставить его в суд для взятия под стражу.

Тем временем Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что квалификация преступления будет или по статье убийство, или по статье убийство по самозащите.

Генпрокурор Ирина Венедиктова Украинская правда

Она убеждена, что подозрение Сергею Стерненко будет объявлено в любом случае. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Обстрелы на Донбассе

За предыдущие сутки, 6 апреля, незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня с применением минометов 120 и 82 калибра, запрещенных согласно Минских договоренностей.

Противник осуществлял обстрелы вблизи Павлополя, в районе поселка Каменка, в окрестностях Красногоровки, Старогнатовки, Авдеевки, Новозвановки и Новоалександровки. Потерь в результате обстрелов среди украинских военных не было.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро вторника, 7 апреля, в мире заболело коронавирусом 1 347 892 человека, умерло 64 808, а выздоровело 284 802 человека. Больше всего инфицированных до сих пор фиксируется в США – 368 241 человек, Испании – 136 765 и Италии – 132 547 человек. При этом за последние 24 часа в Италии обнаружили рекордно низкое количество новых больных – 3599 новых случаев заболевания. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Фото из открытых источников

Погода 7 апреля

В Укргидрометцентре сообщили, что 7 апреля по всей территории Украины будет солнечно и на пару градусов теплее, чем вчера. В западных областях Украины синоптики прогнозируют от 16 до 19 тепла днем и от 0 до 2 ночью. На востоке термометр покажет 11 – 15 днем и -2 … 2 ночью. На севере – 14 – 16 тепла днем и 0 – 2 ночью. В южных регионах ожидается 14 – 17 днем и 0 – 5 ночью. А в Киеве ожидается 14 – 16 днем и 1 – 3 ночью.

Погода на 7 апреля Укргидрометцентр

Курс валют

По официальным данным Национального банка Украины 7 апреля курс доллара установлен на уровне 27,24 гривен, а один евро сегодня стоит 29,38 гривен.

Цены на топливо

По состоянию на вторник, 7 апреля, стоимость топлива в Киеве, по данным новостного ресурса Укрнет, такова: