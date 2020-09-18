Закрытие белорусских границ, новые заявления представителей ТКГ и Рош ха-Шана в Украине: Главное на утро 18 сентября

Начался очередной рабочий день, поэтому узнаем, с какими новостями украинцы встретили утро пятницы

Иллюстративное Фото из открытых источников

Накануне вечером глава Беларуси заявил об усилении и закрытии некоторых границ государства. Границу с Украиной в Беларуси решили усилить.

Также стоит отметить, что в ТКГ планируют разработать изменения в закон об особом статусе Донбасса. Однако в Раде документы пока не зарегистрированы.

Об этом и кое-чем еще рассказываем подробнее.

Беларусь усилила границу с Украиной

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь усилила границу с Украиной, а также полностью закрыла ее с Польшей и Литвой. Также он обратился к народам Украины, Польши и Литвы с призывом противостоять развязыванию войны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Также Украина желает только мира и процветания Беларуси.

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Новые заявления представителей ТКГ

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин сообщил что "формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Сейчас обсуждаются, какие статьи закона будут изменены.

При этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что дополнительных инициатив по Донбассу от представителей украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), не поступало и не было зарегистрировано в здании парламента.

Рош ха-Шана в Украине

Хасиды, застрявшие на украинско-белорусской границе в новых Яриловичах, решили попробовать перейти государственную границу Украины через пункты пропуска в других областях.

Хасиды-паломники на белорусско-украинской границе ГПСУ

А тем временем в Черниговской области у четырех хасидов, которые пытаются попасть в Украину, обнаружили COVID-19.

В этом году хасиды празднуют Рош ха-Шана с 18 по 20 сентября.

Поддержка США и ЕС Украины

Представители США и Евросоюза заявили, что их дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от прозрачности процесса выбора нового главы САП, а также добродетели и заслуг кандидатов на данную должность.

Американские и европейские дипломаты отметили, что данная комиссия должна начать прозрачный процесс назначения главы САП, в основе которого должны быть добродетели и заслуги кандидатов.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро выявлено 169 472 случая заболевания коронавирусом, из них 75 486 человек выздоровели, 3468 — умерли.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал в осенне-зимний период в Украине стремительный рост заболеваний коронавирусом.

В мире по состоянию на утро 18 сентября выявлено 30 356 634 случая коронавируса из них 22 046 082 человека выздоровели, 950 625 — умерли.

Правительство Великобритании решило усилить карантин для 7 муниципалитетов в северо-восточной части государства, в связи с распространением COVID-19.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 сентября, незаконными вооруженными формированиями в очередной раз было нарушены мирные договоренности на Донбассе. Одна провокация из стрелкового оружия зафиксирована возле Новогригорьевки.

От начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Выстрелами из подствольного гранатомета НВФ провоцировали военных ВСУ вблизи населенного пункта Водяное.

Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС нет.

Погода на 18 сентября

По информации синоптиков в Украине резко похолодает, в двух областях будет дождь.

В Черниговской и Сумской областях сегодня дожди, на другой территории Украины сухо. В западных областях температура воздуха днем составит +14+20, а ночью +4+10.

На севере страны днем будет +12+14, а ночью +5+9. В центральных областях днем температура воздуха составит +14+17, а ночью будет +7+12.

Прогноз погоды на 18 сентября Укргидрометцентр

На юге страны будет теплее - температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +23, а ночью от +10 до +17.

В восточных областях днем будет +15+18, а ночью +7+12.

В столице сегодня похолодает. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +7+9.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 18 сентября НБУ установил на уровне 28,11 грн, евро - 33,17 грн, российский рубль — 0,374 грн.

Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара остался стабильным. Евро подешевел на 21 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 18 сентября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: