Закрытие авиасообщения в Украине, усиление карантина и первые штрафы за отсутствие масок: Главное за 1 апреля

Фото из открытых источников

Нынешнее 1 апреля стало самым невеселым за последние лет пятьдесят и все из-за коронавируса

Сегодня стало известно, что украинское правительство решило выплатить пенсионерам небольшую прибавку, у президента думают над введением повсеместного "масочного режима", а в Польше даже под угрозой распространения вируса не хотят переносить предстоящие выборы главы государства. Далее расскажем о новых карантинных ограничениях и прогнозах относительно пика заболеваемости в Украине, одним словом о главных событиях этой среды.

Коронавирус в Украине: статистика растет

За последние сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев COVID-19. По состоянию на 10:00 1 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляло 669 человек, из них 17 – летальные случаи, 10 пациентов выздоровели. При этом последний регион Украины, в котором официально не подтвердили ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19 – это Николаевская область.

Динамика распространения коронавируса в Киеве

Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 25 человек. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что всего в Киеве было зафиксировано 132 случая заболевания, среди инфицированных есть годовалый ребенок. Также мэр подчеркнул, что половина киевлян, у которых диагноз подтвердился за прошедшие сутки, за пределы Украины в последнее время не выезжали, то есть были инфицированы в Украине.

Коронавирус в столице распространяется Фото из открытых источников

В Украине полностью остановлено авиасообщение

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД не даст более согласия ни на один авиационный чартер.

По словам Авакова, некоторые украинцы несмотря на призывы Зеленского летали чартерным рейсом на Бали. 13 марта президент попросил украинцев вернуться в страну из-за эпидемии. Однако каждый третий, который вернулся на скандальном рейсе, вылетел из Украины на Бали 13, 14, 15 марта, наплевав на предупреждения и просьбы вернуться и не ехать.

Фото из открытых источников

"МВД не даст более согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР", - написал Аваков в Facebook.

"Масочный режим" могут ввести по всей Украине

На период с 6 по 24 апреля в Украине могут ввести "масочный режим". На селекторном совещании под председательством президента рассматривали возможность введения "масочного режима" в преддверии пасхальных праздников на всей территории Украины.

Власть провела переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений для предотвращения пика заболеваемости. Пока что только три телеканала не дали ответа относительно таких показов.

Президент подписал закон об обеспечении лечения коронавируса

Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом 30 марта законопроект об обеспечении лечения коронавируса. Документ предусматривает следующее:

возможность лечения человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом незарегистрированными лекарствами;

утверждение протоколов клинических исследований лекарств для лечения коронавируса в срок до 5 календарных дней;

принятие решений о государственной регистрации или об отказе в госрегистрации таких лекарств в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты поступления в Минздрав выводов относительно качества и безопасности лекарств.

Штраф на 17 тысяч за отсутствие маски

Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности мужчину, за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тыс. грн.

Известно, что вечером 30 марта мужчина зашел в продуктовый супермаркет без средств защиты. Пребыванием в публичном месте без медицинской маски он нарушил пункт решения исполнительного комитета Сумского горсовета, согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в публичных местах без средств защиты. Нарушителю придется заплатить административное взыскание в размере 17 420 грн судебного сбора в пользу государства.

Люди, которых вернули из Катара, сбежали из обсервации в отеле

Из обсервации в киевском отеле "Казацкий" сбежало около 60 человек, которых власть вернула в Украину из Катара.

Отель "Казацкий" взяли под охрану правоохранители Радио Свобода

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, им удалось это сделать из-за законодательных неточностей, мол, МВД не может удерживать их в отеле силой.

За нарушение условий обсервации им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а если это приведет к заражению людей коронавирусом, им может грозить до 3 лет заключения.

Пик эпидемии в Украине ожидают в апреле

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, несмотря на то, что по официальным данным количество случаев COVID-19 составляет 669 человек, на самом деле больных в стране значительно больше.

"Сравните динамику выявления ВИЧ-инфицированных в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было обнаружено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса! В Украине на 21 марта было выявлено 47 больных, а уже через 11 дней - 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля", - отметил Геращенко.

В Украине могут ужесточить карантин

В условиях быстрого распространения коронавируса в Украине Кабинет министров может ввести более жесткие требования к карантину. Сообщается, что во время карантина, который продлится до 24 апреля, по всей Украине планируется запретить:

пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;

перемещение группой более двух человек, кроме сопровождения детей;

нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых зон, кроме выгула домашних животных одним лицом;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение мероприятий с участием более 10 человек.

Из-за COVID-19 поляки могут выбрать президента по почте

В Польше правительство во главе с Матеушем Моравецким, а также правящая партия "Право и справедливость" не намерены отказываться от назначенных на 10 мая выборов президента из-за коронавируса.

"Право и справедливость" подала законопроект о внесении поправок, которые позволяли бы голосовать по почте, в котором говорится следующее: "Каждый избиратель, который придерживается формальных требований, сможет голосовать без необходимости лично ходить в кабину для голосования. Правила будут применяться только один раз, во время президентских выборов 2020 года".

Украинским пенсионерам выплатят надбавку

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Владимира Зеленского относительно надбавок пенсионерам в связи с распространением в стране коронавируса.

В эту инициативу входят:

установление с апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам, которые старше 80 лет и чья пенсия не превышает 9 205 грн;

определение порядка выплаты разовой помощи в сумме 1 000 грн для пенсионеров, чья пенсия не превышает 5 000 грн;

проведение индексации пенсий с мая на 11%, пенсию повысят примерно на 260 грн.

НАТО предоставит Украине поддержку

Министры иностранных дел стран-членов НАТО 2 апреля одобрят пакет помощи для Украины и Грузии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото EPA-EFE

По сообщению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, министры одобрят новую поддержку для Грузии и Украины, чтобы больше укрепить партнерство между странами, включая стратегически важные для НАТО учения в Черноморском регионе.

Видео дня

Больше всего просмотров на YouTube-канале телеканале ZIK сегодня собрало видео, в котором политический эксперт Владимир Кацман комментирует реализацию медицинской реформы в Украине.

Обсуждение

Сегодня в Facebook-странице телеканала ZIK активно обсуждали сообщение о выделении денег на ремонт здания Офиса Президента.