Загрязненное море и сотни тысяч убытков: Почему танкер "Делфи" до сих пор остается вблизи одесского побережья

Несколько попыток поднять танкер провалились, дальше задаваться вопросом судна будет государство. Ведь владелец после неудачной попытки должен отказаться от права собственности

Танкер "Дерфи" возле берега Одессы "Думская"

На выходных одесситы и украинцы в других регионах наблюдали за очередными попытками владельца танкера "Делфи" поднять и убрать судно от одесского пляжа. Однако несколько попыток не имели успеха. Сегодня дальнейшую судьбу танкера будут решать в ГСЧС.

О ситуации с "Делфи" рассказываем подробнее.

Когда и почему потерпел бедствие танкер

Инцидент с судном произошел у берегов Одессы 22 ноября 2019 года. Тогда танкер под флагом Молдовы, сел на мель после того, как его сорвало с якоря из-за сильного шторма.

На борту "Делфи" находилось три члена экипажа - капитан, старший механик и матрос, все граждане Украины. Тогда капитан судна отказался подать сигнал "SOS" и эвакуироваться без разрешения судовладельца, с которым невозможно было связаться.

Позже членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Капитан танкера был в тяжелом состоянии, потому что два часа находился в подтопленной капитанской рубке.

Сообщалось, что с конца 2018 года у корабля отсутствовали судовые документы, он значится как "серый". Танкер находился на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки - Румыния.

Со слов исполняющего обязанности начальника администрации Одесского порта Дениса Карпова, ранее экипаж отказался от всякой помощи.

При этом капитан Одесского порта Кирилл Сухой отметил: "Была реальная возможность их взять на буксир и доставить в Очаков в районе порта Южного, но они отказались. После этого с каждым часом ситуация стала развиваться все хуже и хуже".

Тогда же, 22 ноября, из судна начало вытекать топливо, а с борта упали металлические бочки с неизвестным содержимым.

Танкер "Дерфи" возле берега Одессы "Думская"

По факту инцидента сразу было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Статья предусматривает наказание в виде исправительных работ до 2 лет или заключение на срок до 3 лет.

В конце февраля, прокуратура сообщила о подозрении капитану судна в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей ч. 1 ст. 276 УК Украины.

Что установило следствие

В начале января этого года стало подробнее известно о причинах, которые привели к аварии танкера. Расследование проводила Государственная служба морского и речного транспорта Украины.

Согласно выводам экспертов основными причинами аварии были нарушения со стороны судовладельца и капитана танкера, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество топлива на судне.

"Государственной службой морского и речного транспорта Украины завершено проведения расследования аварийного морского происшествия, произошедшего 20 ноября 2019 года с танкером-бункеровщиком "Delfi" (IMO 8866266, флаг – Молдова, судовладелец "MISTER DRAKE PC", юридический адрес: Колледж-Хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17, Лондон НА4 7 АЕ, Великобритания). Судно стояло на якоре на Одесской банке и из-за ограниченного количества топлива, воды, провизии и прогноза погоды, которым предусматривалось ухудшение погодных условий, в 18 час. 47 мин. 20 ноября подало сигнал бедствия "MAYDAY" на 16 канале УКВ радиосвязи", - говорится в документе.

Затонувший у берегов Одессы танкер "Делфи" "Думская"

Согласно выводам, к аварийной ситуации привело несколько факторов - отсутствие системы управления безопасностью (СУБ) и соответствующей документации на борту. Также не было обеспечено надлежащее снабжение судна горюче-смазочными материалами, и экипажем согласно Международному свидетельству, не отработано капитаном и экипажем действие в аварийной ситуации, вследствие чего не учтен риск при стоянке на якоре танкера, который находился в аварийном состоянии (нарушение резолюции А.741(18) IMO - Международной морской организации).

Поднять нельзя оставить

Поднять судно и убрать его от берега должен был владелец танкера. По словам главы Одесской ОГА Максима Куцего, собственник не отказался от своей обязанности, но не сделал этого до 31 марта. Срок перенесли до 25 июня, а затем до 20 июля.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело относительно аварии "Делфи" под личный контроль. Одесская власть обещала забрать танкер до 25 июня, если этого не сделает его владелец.

Осмотрел место аварии судна и президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одесскую область. Тогда глава страны назвал дату — 20 июля, к которой должны убрать "Делфи".

Первую попытку поднять танкер осуществили 18 июля, но из-за допущенных просчетов разорвался трос.

24 июля у собственника "Делфи" была последняя попытка поднять судно, однако она также была неудачной. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщал, что в случае неудачной попытки владелец откажется от прав собственности на танкер.

Однако 25 июля сделали еще одну попытку выравнять судно и она тоже завершилась неудачей.

А что с экологией?

Изначально после аварии из танкера начало выливаться горючее. В день аварии, 22 ноября, концентрация нефтепродуктов в воде вблизи судна превышала норму в 53 раза, а 23 ноября — в 157 раз.

Корабль продолжил загрязнять воду и во время курортного сезона, хотя до 1 апреля его там уже не должно было быть.

Так, 21 июня была зафиксирована очередная утечка топлива и пятно распространилось в сторону пляжа с отдыхающими. Тогда сообщалось, что сорбент быстро доставили на место происшествия и разлив топлива был локализован. А вот купаться в море запретили.

Затонувший танкер "Делфи" Думская

На следующий день глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" отобрали пробы морской воды у "Делфи", затонувшего вблизи побережья одесского пляжа "Дельфин". Установлено, что нормативы предельно допустимой концентрации нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.

Тогда Малеваный допустил мысли, что судно пролежит вблизи побережья до осени.

Еще одна утечка топлива из танкера произошла через несколько дней-24 июня.

Позже из-за этого закрыли пляж "Дельфин".

Несколько инцидентов с горючим произошли и в июле — так, на днях из-за очередной попытки поднять танкер снова произошел разлив нефтепродуктов.

"Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато имеем новый излив нефтепродуктов (ПДК) в воду. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды. Госэкоинспекцией в Одесской области отобраны пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК. По состоянию на 25 июля было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза", - отметил Малеваный.

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При этом ущерб от аварии танкера предварительно обсчитали в 15 204,73 доллара (почти 410,2 тыс. гривен). В Государственной экологической инспекции Украины в Одесской области сообщили, что вынести претензии, то есть документ, подтверждающий сумму ущерба можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию, и после их удаления из акватории Черного моря.

"Окончательный расчет будет возможен лишь после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции в отношении объемов нефтепродуктов, находившихся на танкере до осуществления загрязнения, и которые остались после завершения операции по подъему судна", - сообщили в инспекции.

Что дальше?

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что 26 июля состоялось заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, одним из основных вопросов которого было обсуждение ситуации вокруг "Делфи".

Было решено отказать в продолжении работ компании-подрядчику судовладельца и приобщить к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС. Также, учитывая ход событий, ситуация вокруг танкера определена как чрезвычайная ситуация местного уровня.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый рассказал, как экспертная комиссия ГосЧС подтвердит, что ситуация с танкером является чрезвычайной, весь контроль над танкером перейдет государству. Вопрос с судном будут решать по ускоренной процедуре.