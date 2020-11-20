За границу при коронавирусе: Какие страны открыты для украинцев и куда бежать, если заболел COVID "на чужбине"

Сейчас не рекомендовано летать по миру в туристических целях Фото из открытых источников

Даже пандемия не способна остановить путешествия по миру

В марте, когда в Украине только начинался всеобъемлющий карантин, украинцы были по-настоящему напуганы неизвестной пандемией, которая только разворачивалась. Ежедневно фиксировали по 200-300 новых случаев инфицирования – и это довольно сильно пугало большинство из нас. Далее статистика подскочила – по 400-600 новых случаев, и опять все вели себя осторожно, тревожились из-за карантинных ограничений и мечтали о том, чтобы пандемия наконец отступила.

Однако привыкнуть можно ко всему. Так понемногу весь мир, в том числе и Украина, привыкли к карантину, защитным маскам, перчаткам, работе из дома и еще к ряду последствий пандемии. Теперь каждый день в Украине фиксируют по 12-14 тысяч новых случаев инфицирования, но жизнь, кажется, продолжается полнее и активнее, чем при 200-300 случаях на сутки.

Еще летом, когда только-только открыли границы и возобновили перелеты, украинцы начали летать в отпуска и на выходные за границу, нередко привозя болезнь с собой в Украину. Перелеты до сих пор разрешены, несмотря на устрашающее количество новых случаев заражений, поэтому украинцы путешествуют.

Однако разрешение от государства на перелеты и посещения других стран не означает, что такие путешествия будут безопасными. Важно помнить о предостережениях, если, конечно, не хочется слечь с тяжелой пневмонией в чужой стране.

Поэтому далее мы расскажем не только о том, какие страны открыты для украинцев, а и о том, что делать, если коронавирус застал "туриста" за рубежом.

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Какие страны сейчас открыты для украинцев

С начала пандемии коронавируса страны (как, собственно, и Украина) то открывали, то снова закрывали свои границы для иностранцев и для туристов, в том числе.

Это зависит не столько от ситуации во Франции, скажем, или в Таиланде, сколько от темпов распространения болезни в Украине (стране, из которой прилетают). Следовательно, если Украина станет "красной", то есть будет иметь по 20-30 тысяч новых больных в сутки, вряд ли какая-то страна пустит украинцев к себе в туристических целях. С марта ситуация менялась не раз и может измениться в будущем.

Летать в путешествия сейчас опасно Фото из открытых источников

По состоянию на ноябрь свои границы для украинцев открыли такие страны:

Албания, Болгария, Египет, Сербия, США, Черногория - разрешают въезд без каких-либо ограничений и тестирования.

Багамские острова - нужно получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских островов. По прибытию показать результаты отрицательного теста, которому не более 10 дней.

Тунис - обязательное ПЦР-тестирование по прибытию и карантин от 7 до 14 дней.

Турция - украинцы будут проходить на границе медосмотр. Если будут обнаружены симптомы COVID, будет сделан бесплатный ПЦР-тест. К тому же для въезда в страну нужен страховой полис на COVID-19.

Хорватия - при пересечении границы нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних двух суток до выезда. Если без тестирования, отправят на 14-дневную самоизоляция.

Также открыли границы для украинцев: Северная Македония, Беларусь, Великобритания, Мексика, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Ливан, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия, Гана, Бахрейн, Перу, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Уганда и ЦАР.

Перед путешествием стоит проверить актуальные данные по въезду в ту или иную страну. Сделать это можно на сайте МИД Украины - там постоянно обновляется статус стран мира по запрету/разрешению въезда иностранцев.

По состоянию на сейчас в страны Евросоюза могут въезжать дипломаты и украинцы с рабочими визами или удостоверениями на проживание.

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Куда не стоит ездить украинцам из-за значительного распространения COVID

Министерство здравоохранения Украины сформировало перечень стран, которые по показателям заболеваемости COVID делятся на красную и зеленую зоны.

Те, кто прибывает из зеленой зоны, не должны проходить обсервацию, в то время как те, кто приезжает из красной зоны должны или установить "Дій. Вдома" и провести 14 дней на самоизоляции, или сдать тест на COVID за 2 суток до пересечения границы и с отрицательным результатом не проходить самоизоляцию.

О перечне государств со значительным распространением коронавируса можно узнать по этой ссылке.

Как подготовиться к поездке/перелету за границу

Прежде всего стоит посмотреть на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения, сколько тысяч больных регистрируется в стране, в которую планируете ехать. Это можно сделать здесь.

Если билет уже приобретен, а чемоданы собраны, сделайте последнюю проверку – узнайте в авиакомпании / турфирме / у туристического оператора, через которых бронировали поездку, о состоянии карантинных ограничений в стране. К тому же не лишним будет проверить статус вашего бронирования.

Перестрахуйтесь – свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда едете и с ее представительством в Украине. Государственные органы предоставят полную и актуальную информацию о карантинных ограничениях и вероятных запретах по въезду.

Стоит хорошо изучить условия вашего страхового полиса. Самый главный нюанс - он должен покрывать потери, которые гипотетически могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в частности, инфицирования коронавирусом.

Будьте очень внимательными при перелетах Фото из открытых источников

Конечно, вам понадобятся "запасные" деньги, чтобы получить медицинскую помощь на случай инфицирования COVID в чужой стране, отмены обратных рейсов и необходимость купить новые билеты, вынужденное пребывание в стране сверх запланированного срока.

И последнее, едва ли не самое главное – возьмите с собой побольше медицинских масок, перчаток, захватите медицинские препараты, которые могут понадобиться в форс-мажорной ситуации за рубежом.

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Что делать, если COVID застал за границей

Шаг 1. Самое первое, что нужно сделать, если вы за границей и испытываете симптомы, похожие на симптомы коронавируса, это – связаться с ближайшим дипломатическим учреждением Украины. Работникам дипломатического представительства необходимо назвать имя и фамилию, рассказать о своем месте пребывания и предоставить другие контактные данные по требованию. Консул сделает все возможное, чтобы помочь вам. Перечень зарубежных дипломатических учреждений Украины можно отыскать по этой ссылке.

Шаг 2. Вместе с тем стоит обратиться еще и на "горячую линию" ближайшего дипломатического учреждения Украины (номера можно найти здесь) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38-044-238-16-57, или написать на электронную почту [email protected]

Шаг 3. После этого зарегистрируйтесь на электронном ресурсе от МИД "ДРУГ". Таким образом украинские консулы будут иметь информацию о вас сразу в цифровой базе – это ускорит предоставление вам помощи.

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Со дня в день МИД Украины продолжает неутомимо предостерегать украинцев от поездок за пределы Украины без крайней необходимости из-за пандемии коронавируса в мире. Однако тем, кому правила не писаны, стоит хорошо подумать, прежде чем ехать куда-либо с туристической целью.

И конечно помните, что коек и медицинского персонала сейчас не хватает даже для граждан развитых стран, например Италии, США и Франции, не говоря уже о туристах. И что будете делать, если во время поездки неожиданно что-то пойдет не по плану?