Задержание украинцев в Греции, угроза российской агрессии и массовая драка в Киеве: Актуальное за выходные

Началась очередная рабочая неделя, поэтому подытожим главные новости выходных

Афинский международный аэропорт "Элефтериос Венизелос" Фото из открытых источников

На днях в Греции задержали 17 украинцев, причиной стал запрет въезда в ЕС гражданам третьих стран. Украинские консулы пытаются не допустить депортации граждан Украины.

Среди прочего — на выходных случилось несколько инцидентов — в центре столицы произошла массовая драка со стрельбой, а в Новой Каховке мужчина поджег многоэтажку.

А тем временем чиновники полагают, что угроза российской агрессии на территории Украины сохраняется и нападения следует ожидать из Крыма.

Об этих и других новостях выходных рассказываем подробнее.

Задержание украинцев в Греции

В субботу, 4 июля, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Задержанные украинцы в афинском аэропорте Фото: Украинская правда

Украинские консулы начали сотрудничество с государственными структурами Греции для того, чтобы к украинцам, которых задержали в аэропорту, не применили процедуру "депортации".

Угроза российской агрессии

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией, которая может начать наступление с территории оккупированного Крыма.

По его словам, многочисленные мероприятия боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации направлены на отработку действий, в том числе против Украины, а угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ остается актуальной с 2014 года.

Пожар в многоэтажке в Новой Каховке

В воскресенье, 5 июля, в городе Новая Каховка Херсонской области вспыхнул пожар в пятиэтажном здании.

Пожар в многоэтажке, Новая Каховка Фото из открытых источников

Сообщалось, что в одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Через некоторое время пламя перекинулось на крышу и распространилось по периметру здания.

Пожар ликвидировали, а виновного задержали.

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Заявление ЕС относительно голосования в Крыму

Европейский Союз осудил проведение голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации на оккупированном полуострове Крым.

В заявлении представительства ЕС в Украине указано, что проведенное голосование является нарушением международного права.

Карантин в Украине

По состоянию на утро 6 июля в Украине обнаружили 49 043 случая, умерли 1262 человека, выздоровели 21 703 человека.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине в тестовом режиме откроют детский лагерь, который будет работать с соблюдением карантинных требований, разработанных в Министерстве здравоохранения.

Карантин в Украине EPA

Он отметил, что Украина не сможет победить пандемию коронавируса, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.

Министерство образования Украины разрабатывает несколько вариантов посещение детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью.

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Тарифы на электроэнергию для населения

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.

Она добавила, что без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.

Ситуация с коронавирусом в мире

В мире по состоянию на утро 6 июля обнаружили 11 563 004 случая коронавируса, умерли 536 843 человека, выздоровели 6 537 765 человек.

Более 200 ученых из 32 стран подписались под открытым письмом ко Всемирной организации здравоохранения, в котором утверждают, что ВОЗ умаляет риск распространения коронавируса воздушным путем и призывают пересмотреть рекомендации.

ЕС будет искать новую модель развития после пандемии.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз обстреляли позиции ОВС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись вблизи населенных пунктов Хутор Вольный и Орехово. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных неподалеку Марьинки и Широкино.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников в результате обстрелов нет.

Погода на 6 июля

В Укргидрометцентре сообщили, что 6 июля будут дожди в западных областях.

Там ожидается от +29 до +32 тепла днем, а ночью столбики термометров покажут +15 до +18 градусов. В центральных и северных областях будет от +30 до +34 тепла, ночью температура будет в пределах +16 +20 градусов тепла.

Прогноз погоды на 6 июля Укргидрометцентр

На востоке и юге днем +32+38, ночью +19+24. В Киеве без осадков, днем +30+32, ночью +17+19.

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Курсы валют

Официальный курс доллара на 6 июля НБУ установил на уровне 27,17 грн, евро — 30,50 грн, российский рубль — 0,380 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился 1 коп. Евро подешевел 15 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 6 июля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: