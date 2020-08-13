Задержание украинцев в Беларуси, закон для Трампа и новый антирекорд COVID-19 в Украине: Главное за 13 августа

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Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала ОБСЕ список на обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. В списке значится около 100 человек.

Среди прочего - по крайней мере четырех украинцев задержали в Беларуси из-за протестов. А в Украине увеличивается количество случаев коронавируса. За минувшие сутки вновь обнаружили рекордное количество заболевших.

Об этом и многом другом рассказываем подробнее.

Список лиц на обмен

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как посреднику свой список лиц на обмен.

По словам президента, ОБСЕ подтвердила список на обмен, в который внесено примерно 100 человек. Он сообщил, что с другой стороны список на обмен пока не поступал. Только после получения списков ОБСЕ должно в ТКГ определить, когда и как может быть произведен обмен.

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Ситуация с COVID-19 в Украине

По состоянию на утро 13 августа в Украине зафиксировано 86 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение последних суток был установлен новый антирекорд - 1 592 новых случаев, 22 человека умерли, 530 человек преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерло 1 992 человека, выздоровело - 46 216.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, за прошедшие сутки, 13 августа, в Украине госпитализировали с COVID-19 315 человек, это новый антирекорд.

Иллюстративное фото thegaltimes.com

Сейчас Киев и одиннадцать областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия критериям Министерства здравоохранения.

Подробнее об изменениях относительно адаптивного карантина читайте по ссылке.

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Протесты в Беларуси продолжаются

В Беларуси начались забастовки на предприятиях, не работают работники автомобильного завода "БелАЗ", ОАО "Керамин", государственного фармацевтического предприятия Беларуси "Белмедпрепараты".

В Минске неизвестные вооруженные люди зашли в офисы "Яндекса" и Uber, после чего заблокировали их.

REUTERS

За минувшие сутки во время акций протеста в Беларуси правоохранители задержали около 700 человек, таким образом общее количество задержанных превысило 6,7 тысячи человек.

Задержание украинцев в Беларуси

Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по задержанным на протестах украинским правозащитникам и журналистам Константине Реуцком и Евгении Васильеве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на данный момент известно о трех задержанных украинцах во время столкновений в Беларуси: Константине Реуцком, Евгении Васильеве и Оксане Алешиной. Сейчас их обвиняют в массовых беспорядках, что карается лишением свободы от 3 до 8 лет.

Позже Министерство иностранных дел Украины заявило, что во время протестов в белорусском городе Брест задержали украинца.

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Беларусь.

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Будет ли работать ТКГ в Минске

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что заседания Трехсторонней контактной группы в Минске не остановятся, несмотря на протесты в Беларуси. Президент отметил, что следующее заседание ТКГ планируется на 18 августа.

Фото из открытых источников

В свою очередь глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предположил, что заседание ТКГ может быть проведено на другой площадке, если протесты в Беларуси не позволят провести их в Минске.

Новые заявления Кравчука о Донбассе

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил что выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей проводить нельзя из-за обстрелов.

Также Кравчук допускает возможность более широкого использования русского языка в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

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На Тернопольщине запретили игорный бизнес

Депутаты Тернопольского областного совета поддержали инициативу о запрете игорного бизнеса на территории региона. Такое решение поддержали 34 депутата облсовета.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стал ролик – рассказ селянина о своей жизни.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о потерях украинских военных. Двое военнослужащих ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один погиб.

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Вместо бонуса

Если не удается комфортно принять душ или помыть волосы, нужно изменить закон. Странно? Ничуть. Правительство Соединенных Штатов предложило изменить технические характеристики душевых насадок, чтобы увеличить поток воды после того, как Трамп пожаловался, что не может нормально помыть волосы. Пока в США спорят относительно целесообразности таких изменений.