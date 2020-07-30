Задержание ЧВК Вагнера в Беларуси: Как в Минске появились наемники с Донбасса и почему Лукашенко встревожен

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Кроме задержанных трех десятков человек, полторы сотни куда-то исчезли

Вчера под Минском задержали бойцов российской Частной военной компании Вагнера. Всего три десятка человек, среди которых есть те, кто воевал на стороне так называемой "ДНР". Далее рассказываем о подробностях дела, ставшего резонансным не только в Беларуси, но и за ее пределами, а также публикуем список с именами всех задержанных.

Что, где и когда произошло

Президент Беларуси Александр Лукашенко очень внимательно относится к удержанию власти и ко всему, что касается целостности Беларуси и сохранения установившегося в ней политического и социального устройства. Что-то, что лишь покажется ему сомнительным, он всеми силами попытается ликвидировать. Задержание бойцов ЧВК Вагнера – из этой оперы.

Белорусские СМИ достаточно оперативно сообщили, что, мол, в Минск отправили почти 200 "вагнеровцев", чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами, запланированными на 9 августа.

Первым о задержании написало белорусское государственное информационное агентство БелТА. Сообщение было лаконичным – "под Минском в ночь на 29 июля задержаны 32 наемника иностранной частной военной компании".

Позже было еще одно сообщение, уже немного более подробное. Речь шла о том, что задержанные боевики являются гражданами Российской Федерации и связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Также сообщалось, что в ночь на 25 июля в Минск приехали 200 боевиков, каждый из которых имел "по небольшой ручной клади", и заселились в гостиницу, где пробыли до 27 июля. В тот же день они все переехали в пригородный санаторий. Цель прибытия – дестабилизировать обстановку в стране во время избирательной кампании.

"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались особняком, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория", - говорится в сообщении БелТА.

Из этого следует, что приехали 200 мужчин, позже задержали всего 32-х из них, а куда исчезли еще 168 – неизвестно.

Видеозапись, на которой зафиксировано прибытие наемников в Беларусь, обнародовал канал Беларусь 1.

Кто такие "вагнеровцы" на самом деле

Частная военная компания Вагнера по сути является российской военной структурой, созданной в 2013 году. Командует ею отставной подполковник ВС РФ Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер". Известно, что наемники этой ЧВК действовали в Крыму в 2014 году, воевали на Донбассе (на вражеской Украине стороне) в боях за Дебальцево и Луганский аэропорт в 2014 году, в Сирии и в Судане.

Россия ни разу не комментировала существование такой военной компании. Однако в СМИ существует предположение, что ЧВК Вагнера фактически подчиняется Генштабу Минобороны России и ФСБ, будучи подразделением Сил специальных операций РФ.

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Кого задержали и что о них известно

Агентство БелТА опубликовало полный список задержанных боевиков. Речь идет о 33-х мужчинах, которых сейчас проверяет Следственный комитет.

Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.; Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.; Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.; Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.; Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.; Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.; Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.; Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.; Дрыга Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.; Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.; Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.; Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.; Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.; Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.; Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.; Нижник Павел Александрович 24.06.1987 г.р.; Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.; Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.; Фомин Михаил Николаевич 07.03.1973 г.р.; Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.; Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.; Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.; Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.; Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.; Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.; Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.; Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.; Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.; Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.; Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.; Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.; Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.; Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.

Среди них есть лица, принимавшие участие в вооруженном конфликте на Донбассе, их занесли в базу "Миротворца". Интересно, что некоторые из них уже были в базе:

Бахтигараев Тахир — механик-водитель 4-й разведывательно-штурмовой роты; Волгин Алексей — в 2019 г. в составе ЧВК Вагнера принимал участие в совершении военных преступлений в Судане; Руденко Александр — участник незаконных вооруженных формирований на Донбассе с конца мая 2014 г. Летом 2015 г. находился на территории оккупированного Крыма; Кошман Максим — боевик НВФ Ольхон; Каримов Ринат — принимал участие в боевых действиях в Донецкой области в составе бандформирования "Спарта"; Шубин Александр — служил в батальоне Суркова-Прилєпіна; Маслов Сергей — принимал участие в боевых действиях на территории Украины; Токаренко Андрей — боевик НВФ на Донбассе, находился в РДГ Фугас с 2014 г.; Сердюков Андрей — боевик НВФ на территории Украины; Сергеев Федор — член "Союза Добровольцев Донбасса"; Бакунович Андрей — принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе в районе Дебальцево в 2014−2015 гг

О причастности некоторых из них к боевым действиям на Востоке Украины рассказал член НВФ на Донбассе Захар Прилепин.

Он отметил, мол, "давно известно", что наемники, которые поддерживали так называемые "ДНР" и "ЛНВ", участвуют в боевых действиях на территории других стран, в частности, в Сирии. Он утверждает, что задержанные ехали в другую страну.

"Здесь, насколько я могу судить со стороны, обычная история — хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, и никакая Беларусь им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какой-то другой бок, и белорусским спецслужбам прекрасно, уверен, известно", - говорит Прилепин.

На самом деле задержанные россияне действительно могли ехать, например, в Ливию или в Судан. Об этом свидетельствуют кадры с задержания – видно банкноту в 20 суданских фунтов и карточку с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

Белорусские спецслужбы возбудили против задержанных уголовное дело о подготовке терактов.

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Реакция и комментарий Лукашенко

Александр Лукашенко оперативно созвал заседание Совета безопасности Беларуси сразу после задержания "вагнеровцев". Он назвал сложившуюся ситуацию "чрезвычайным происшествием", обвинил Россию в "грязных намерениях", отметив, что ждет с ее стороны объяснений.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо немедленно обратиться к соответствующим структурам Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит. […] Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - резюмировал Лукашенко.

Последствия задержания представителей ЧВК Вагнера

Реакция и действия Беларуси. Когда выяснилось, что среди задержанных лиц есть те, кто так или иначе в свое время принимал участие в боевых действиях в Украине, дело приобрело международный "оттенок". Получается, что частично оно касается и Украины, ее безопасности, проведения антитеррористической операции на востоке и борьбы с бойцами иностранных государств.

В связи с задержанием "вагнеровцев" государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сообщил, что МИД Беларуси пригласит послов Украины и России.

"Сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, до 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины", - сказал Андрей Равков.

Реакция России. Безусловно, в России никто из ведущих политиков и чиновников не согласился с версией Лукашенко. Все, кто комментировал ситуацию, категорически отвергают вероятность засылки россиян в Минск для дестабилизации ситуации в белорусской столице.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимира Джабарова, для России нет смысла нанимать частную военную компанию для дестабилизации обстановки в Беларуси, потому что это — союзник России.

В свою очередь полковник ГРУ РФ Алексей Кондратьев сказал, что данные о задержании "вагнеровцев" требуют проверки.

Тем временем Председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Калашников подчеркнул, что Россия всегда поддерживала Александра Лукашенко и никогда не вмешивалась в такие "игры".

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Предложение Украины. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, Украина может потребовать выдать ей из числа задержанных лиц тех, кто является украинцами. Он отметил, что уже обратился с этим предложением в Министерство иностранных дел.

"Или не рассмотреть такое предложение, чтобы нам их выдали по экстрадиции. Во-первых, это усилило бы нормальные отношения Украины и Беларуси […] И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", - прокомментировал Кривонос.

Тем временем в украинском МИД заявили, что следят за ситуацией в Беларуси по задержанию "вагнеровцев".

Относительно экстрадиции "вагнеровцев" в Украину, то в МИД высказались так – это будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что будут ходотайствовать об экстрадиции задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера. С такой инициативой ведомство обратится в Офис генпрокурора Украины. Именно прокуратура должна подавать запрос на экстрадицию, по международным правилам. Пока уточняется, сколько задержанных планируют экстрадировать.

К тому же известно, что Украина и Беларусь договорились об усилении безопасности пограничного режима, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия украинского гражданства в некоторых из них, у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - отметили в пресс-службе МИД Беларуси.