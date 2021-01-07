Забытые традиции: Как встречают Рождество в селах Западной Украины

Особенности рождественских праздников уголков Закарпатья, Гуцульщины и Галичины, которые можно увидеть даже сегодня

Рождественское печенье Фото из открытых источников

В ритме повседневности мы забываем многие вещи. Так и с традициями на праздники: сегодня общество знает далеко не все о том, как встречали Рождество. Все, что нам остается, - это искать истории о прошлом и гадать, как было раньше.

100 лет назад праздник выглядел по-особенному. В каждом доме стоял Дидух. Все ели из одной посуды, а под скатертью на столе, где традиционно подавали 12 блюд, лежали солома и чеснок. Хозяева не забывали и про скот. Заканчивалось все колядками. Так ли это сегодня?

Общее в празднованиях на Западной Украине

Рождество - это всегда обряды, которые связаны с домом и семьей. Обязательным элементом является ужин, на который подают 12 блюд. Кутья - главное блюдо, хотя ее рецепты чуточку меняются в зависимости от местности. Вертепы и колядки - тоже неотъемлемая часть праздничного действа.

Особенность Рождества в этом регионе - большое количество языческих традиций. Например, соломенный сноп или Дидух, который заготавливают с первых сенокосов, - символ бога Коляды. Это след религии прошлого, который сегодня олицетворяет дух предков.

Дидух в Ровно Фото из открытых источников

Что касается елки на Рождество, то это стало распространенным явлением только в ХХ веке. До сих пор не знают точно: такая традиция связана с немецкими племенами гуннов или пришла от немецкого реформатора церкви Мартина Лютера, который начал украшать хвойные деревья и ветви на праздники.

Чего нельзя делать на Гуцульщине в Сочельник

Гуцулы в ночь перед Рождеством обычно обходят скот, который кормят блюдами со стола семьи. Хозяева верят в то, что животные в этот вечер разговаривают между собой и могут пожаловаться Богу. Поэтому их задабривают таким образом. К тому же хозяйство осыпают диким маком, а в порог конюшни втыкают топор.

Новогодние праздники на Гуцульщине Фото из открытых источников

Под скатерть кладут отаву (траву, выросшую на месте скошенной), которую заносят после обхода. Туда же идут деньги, чтобы семья была богатой и чтобы уберечься от нечисти. Весь обряд нужен, чтобы защититься от грозы. Напоследок маленькие дети в доме прячутся под стол и имитируют голоса домашних животных, что должно обеспечить приплод в следующем году.

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В Сочельник ни в коем случае нельзя ссориться, ведь это может приносить только несчастье в следующем году. Из дома также ничего не берут, потому что это символизирует потери.

Все члены семьи должны присутствовать, чтобы начать трапезу на первой заре. Если кто-то окажется не дома, то будет блуждать целый год. Поужинав, гуцулы несут еду близким родственникам и крестным, а молодежь поет колядки со звездой и вертепом.

Святой вечер на Гуцульщине Фото из открытых источников

Зачем нужен топор, чтобы встретить Рождество на Закарпатье

На Закарпатье хозяину нужен топор. Инструментом "пугают" деревья, которые в этом году не приносили хороший урожай. Чтобы такого не было, на Рождество выходят в сад и машут орудием над деревом, якобы обещая срубить его, если не уродит в следующем году.

Интересной особенностью является то, что на Закарпатье главное блюдо на Сочельник - не всегда кутья, потому что пшеница или овес растут в горах далеко не везде. Здесь встречаются шарики из теста, варенные на пару и заправленные медом с тертым маком. К ним добавляют изюм и орешки. Называют их "бобальки". Сочельник обычно начинается с этого блюда.

Бобальки Фото из открытых источников

Чтобы почтить предков, на подоконник ставят бокал вина, который прикрывают хлебом. Коляда на первый день только для парней, на второй – для девушек. На третий день уже ходят вертепы.

Незыблемые традиции Галичины

Традиции Галичины схожи с теми, которые господствуют на Гуцульщине. Тем не менее, есть и отличия. Например, в некоторых селах Львовской области обычно плетут соломенных пауков. Существует поверье, которое говорит о том, что они спрятали вход в пещеру, где родился Иисус. Такое украшение вешают над иконами или над входом.

В Сочельник хозяйка первым подает борщ с ушками и голубцы с тертой картошкой, а за этими блюдами следуют вареники. Есть довольно интересная традиция прятать копейки. Говорят, что кто найдет их, тот будет счастлив и богат. Обычно на столе много блюд: рыба, пампушки, тушеная капуста.

Перед трапезой ножки стола скрепляют прочными замками, чтобы все жили мирно. Также это символизирует то, что скот не потеряется и будет защищен от волков.

Как мы видим, каждый регион имеет свои особенности и поверья. К сожалению, с развитием городов такие вещи забываются. Тем не менее, в маленьких селах встречают Рождество так, как и много веков назад.

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