Забытые традиции: Как встречают Рождество в селах Западной Украины
Особенности рождественских праздников уголков Закарпатья, Гуцульщины и Галичины, которые можно увидеть даже сегодня
В ритме повседневности мы забываем многие вещи. Так и с традициями на праздники: сегодня общество знает далеко не все о том, как встречали Рождество. Все, что нам остается, - это искать истории о прошлом и гадать, как было раньше.
100 лет назад праздник выглядел по-особенному. В каждом доме стоял Дидух. Все ели из одной посуды, а под скатертью на столе, где традиционно подавали 12 блюд, лежали солома и чеснок. Хозяева не забывали и про скот. Заканчивалось все колядками. Так ли это сегодня?
Общее в празднованиях на Западной Украине
Рождество - это всегда обряды, которые связаны с домом и семьей. Обязательным элементом является ужин, на который подают 12 блюд. Кутья - главное блюдо, хотя ее рецепты чуточку меняются в зависимости от местности. Вертепы и колядки - тоже неотъемлемая часть праздничного действа.
Особенность Рождества в этом регионе - большое количество языческих традиций. Например, соломенный сноп или Дидух, который заготавливают с первых сенокосов, - символ бога Коляды. Это след религии прошлого, который сегодня олицетворяет дух предков.
Что касается елки на Рождество, то это стало распространенным явлением только в ХХ веке. До сих пор не знают точно: такая традиция связана с немецкими племенами гуннов или пришла от немецкого реформатора церкви Мартина Лютера, который начал украшать хвойные деревья и ветви на праздники.
Чего нельзя делать на Гуцульщине в Сочельник
Гуцулы в ночь перед Рождеством обычно обходят скот, который кормят блюдами со стола семьи. Хозяева верят в то, что животные в этот вечер разговаривают между собой и могут пожаловаться Богу. Поэтому их задабривают таким образом. К тому же хозяйство осыпают диким маком, а в порог конюшни втыкают топор.
Под скатерть кладут отаву (траву, выросшую на месте скошенной), которую заносят после обхода. Туда же идут деньги, чтобы семья была богатой и чтобы уберечься от нечисти. Весь обряд нужен, чтобы защититься от грозы. Напоследок маленькие дети в доме прячутся под стол и имитируют голоса домашних животных, что должно обеспечить приплод в следующем году.
В Сочельник ни в коем случае нельзя ссориться, ведь это может приносить только несчастье в следующем году. Из дома также ничего не берут, потому что это символизирует потери.
Все члены семьи должны присутствовать, чтобы начать трапезу на первой заре. Если кто-то окажется не дома, то будет блуждать целый год. Поужинав, гуцулы несут еду близким родственникам и крестным, а молодежь поет колядки со звездой и вертепом.
Зачем нужен топор, чтобы встретить Рождество на Закарпатье
На Закарпатье хозяину нужен топор. Инструментом "пугают" деревья, которые в этом году не приносили хороший урожай. Чтобы такого не было, на Рождество выходят в сад и машут орудием над деревом, якобы обещая срубить его, если не уродит в следующем году.
Интересной особенностью является то, что на Закарпатье главное блюдо на Сочельник - не всегда кутья, потому что пшеница или овес растут в горах далеко не везде. Здесь встречаются шарики из теста, варенные на пару и заправленные медом с тертым маком. К ним добавляют изюм и орешки. Называют их "бобальки". Сочельник обычно начинается с этого блюда.
Чтобы почтить предков, на подоконник ставят бокал вина, который прикрывают хлебом. Коляда на первый день только для парней, на второй – для девушек. На третий день уже ходят вертепы.
Незыблемые традиции Галичины
Традиции Галичины схожи с теми, которые господствуют на Гуцульщине. Тем не менее, есть и отличия. Например, в некоторых селах Львовской области обычно плетут соломенных пауков. Существует поверье, которое говорит о том, что они спрятали вход в пещеру, где родился Иисус. Такое украшение вешают над иконами или над входом.
В Сочельник хозяйка первым подает борщ с ушками и голубцы с тертой картошкой, а за этими блюдами следуют вареники. Есть довольно интересная традиция прятать копейки. Говорят, что кто найдет их, тот будет счастлив и богат. Обычно на столе много блюд: рыба, пампушки, тушеная капуста.
Перед трапезой ножки стола скрепляют прочными замками, чтобы все жили мирно. Также это символизирует то, что скот не потеряется и будет защищен от волков.
Как мы видим, каждый регион имеет свои особенности и поверья. К сожалению, с развитием городов такие вещи забываются. Тем не менее, в маленьких селах встречают Рождество так, как и много веков назад.
Напоминаем, что ранее мы писали о Новом годе в Черновцах.