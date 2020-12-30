Ядерный реактор третьего поколения и гигантский робот в Японии: Какими технологиями удивил мир 2020 год

В этом году из-за COVID-19 использовали роботов в несвойственной им сфере

Иллюстративное изображение Фото - из открытых источников

Технологический прогресс не стоит на месте, хотя в 2020 году, из-за пандемии коронавируса, он немного замедлился. Однако все же были представлены новейшие устройства и опробованы некоторые технологии.

Обо всем рассказываем поподробнее.

Ядерный реактор третьего поколения

28 сентября Китайская государственная энергетическая инвестиционная корпорация (SPIC) объявила о завершении исследований и разработки технологии ядерной энергетики третьего поколения CAP1400 ("Гохе-1") с полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. Ядерный реактор CAP1400 является одним из важных научно-технических проектов Китая, представляет уровень ядерных технологий третьего поколения, является передовым в мире.

Фото из открытых источников

CAP1400 - ядерный реактор крупного масштаба китайской разработки. Он создан на базе передовых международных ядерных технологий третьего поколения с опорой на разработку усовершенствованного реактора с водой под давлением. CAP1400 имеет такие характеристики, как высокий коэффициент безопасности, благоприятные экономические показатели и инновационные особенности.

Разработка проекта CAP1400 началась в 2008 году. После 12 лет научных исследований создана инновационная ядерная система третьего поколения и производственная система снабжения. Новый реактор способствовал общему обновлению ядерной энергетики и технологий Китая.

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Работы в операционной

В Нидерландах инженеры создали робота, который способен сшивать сосуды диаметром до 0,3 мм, и успешно испытали его на людях.

Высокоточная форма хирургии, известная как супермикрохирургия, используется для соединения ультратонких кровеносных и лимфатических сосудов и восстановления их здорового функционирования.

newatlas

Эта система является относительно новым медицинским методом; одним из его основных применений является борьба с лимфедемой, которая обычно возникает после лечения рака молочной железы и приводит к отеку.

Идея стартапа Microsure заключается в том, что новый робот может устранить такие факторы, как дрожание рук или другие тонкие движения человека, и в целом сделать процедуру более безопасной и легко контролируемой.

В декабре робот-хирург Da Vinci провел свою первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи: без единого разреза, только проколами, он смог удалить грыжу диафрагмы.

Робот во время операции был в нескольких метрах от пациента. Его камера транслировала изображения медикам, которые в свою очередь управляли четырьмя "руками" робота на расстоянии. По словам директора больницы, Da Vinci безупречно устранил проблему и даже сделал пластику пациенту. Сейчас пациент уже в сознании.

Гигантский робот в Японии

В соседнем с Токио портовом городе Иокогама в ноябре презентовали гигантского подвижного робота из аниме-франшизы Gundam.

18-метровая модель является частью масштабного комплекса Gundam Factory, построенного на набережной в районе парка Ямасита. Робот стоит в специальном доке, который выполняет еще и функцию смотровой площадки.

К сведению, первый полнометражный анимационный фильм о человекообразных боевых роботах Gundam появился в 1979 году, он назывался Mobile Suit Gundam. Этот сериал считается одним из величайших произведений аниме в истории Японии наряду с "Евангелионом", получившим мировую известность. Впоследствии были выпущены десятки других аниме Gundam, а сама франшиза активно используется до сих пор.

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Роботы-помощники

В октябре в зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции впервые провели испытание робота Spot. Его привлекли к измерению уровня радиации в местах захоронения радиоактивных отходов.

В зоне отчуждения провели испытания робота Boston Dуnamics "SPOT" Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Кроме четвероногого робота для измерения уровня радиации привлекли также беспилотники, наземные роботизированные системы и датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

В британском Лидсе в июле для дезинфекции общественных мест использовали роботов. Такое решение стало частью испытаний роботов, разработанных в совместном проекте Университета Лидса, Университета Бирмингема и Университетского колледжа Лондона.

В Британии работы дезинфицируют общественное пространство Фото с открытых источников

Эти модели были созданы для обследования ремонта дорожной инфраструктуры, в частности мостов. Теперь им добавят функцию определения объектов в общественном пространстве, которые нуждаются в дезинфекции (как, например, скамейки или поручни) с помощью искусственного интеллекта и распыления раствора.

Новинки от компании Apple

В феврале Apple обнародовала патент "умного дома", который будет следить за хозяевами с помощью настенных модульных блоков. Одна из самых необычных характеристик "умного дома" – идентификация пользователя с сердцебиением. Сердечный ритм у каждого человека уникален, поэтому его чаще используют для биометрической аутентификации. Также дополнительной функцией может стать идентификация по дыханию.

Такие функции идентификации позволят закрепить за разными людьми различные уровни доступа к определенным системам дома. Например, система не позволит детям или людям почтенного возраста включать опасные для них приборы.

Другой главной функцией системы является то, что она не впустит в дом чужаков. Наличие такого патента не гарантирует, что Apple когда-нибудь выпустит такую систему. Тем не менее документ описывает много интересных идей, которые основаны на новом принципе идентификации. Часть из них может лечь в основу новых продуктов компании.

16 сентября компания показала новые часы Apple Watch Series 6. Главной инновацией часов станет измерение уровня кислорода в крови. В компании заявили, что эту функцию добавили в связи с распространением COVID-19. Кроме того, устройство будет оповещать пользователя о том, что он моет руки меньше чем 20 секунд.

Apple Watch Series 6 Apple

Также в новом Apple Watch появятся датчики, которые помогут следить за здоровьем больным астмой и сахарным диабетом. В устройстве использовали процессор S6 на базе A13 Bionic, как и в iPhone 11, поэтому часы должны быть более автономными.

10 ноября мир увидел MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini и собственный чип М1, который заменит процессоры Intel.

Техника Apple Apple

Особого внимания заслуживает чип M1 - первый ARM-процессор Apple Silicon для Mac. По данным компании, M1 будет сочетать в себе видеокарту, оперативную память и процессор. В Apple отметили, что М1 будет самым быстрым чипом на рынке и самым оптимальным по соотношению производительность на ватт.

Кроме этого, центральный процессор М1 имеет восемь ядер (четыре высокопроизводительные и четыре высокоэффективные), которые позволяют экономить заряд аккумулятора на простых задачах.

Следующая продукция, которую представила Apple - 2,6-килограммовый Mac Mini с восьмиядерным процессором, что повысит производительность втрое. Также Mac Mini будет оснащен двумя портами USB-C, которые поддерживают Thunderbolt и USB 4, двумя портами USB-A, Ethernet и гнездом для наушников. Оперативная память гаджета составит 16 Гб и 2 Тб памяти на диске.

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Так, 2020-й оказался интересным технологическими новинками, надеемся, что следующий год будет еще более увлекательным.