Взяточник среди "слуг народа": Почему задержали главу Воловецкой ОТО и какое наказание ему грозит

Если вину Михаила Попелича докажут, ему грозит конфискация имущества и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

Михаил Попелич Фото из открытых источников

На взятке поймали очередного чиновника из рядов "слуг народа" – глава Воловецкой ОТО, что в Закарпатской области, Михаил Попелич требовал деньги от победителя тендера на ремонт дорог.

Как так случилось, рассказываем далее.

Что случилось

Служба безопасности Украины задержала накануне избранного главу Воловецкой ОТО Закарпатской области Михаила Попелича на получении денег из коррупционных схем в сфере восстановления дорожно-транспортной инфраструктуры региона в размере 80 тыс. гривен.

Задержание Михаила Попелича Регѕһіј

"Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора", - сообщили в СБУ.

В случае отказа фигурант угрожал предпринимателю не подписать акты выполненных работ. Для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого как посредника.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к сделкам.

Стоит отметить, что Михаил Попелич баллотировался на нынешних местных выборах в Воловецкой ОТО от политической партии "Слуга народа" и победил.

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Как отреагировали на инцидент

Задержание на взятке избранного от партии "Слуга народа" главы Воловецкой ОТО Михаила Попелича сразу прокомментировали на всех уровнях. Так, в Офисе президента заявили, что все равны перед законом, несмотря, кто и от какой партии.

"Времена, когда принадлежность к партии власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом. Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять", - отметили в пресс-службе ОП.

Сообщалось, что команда президента имеет нулевую толерантность к коррупции.

"Вместе со всем обществом ждем справедливых приговоров для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым", - добавили в ОП.

В "Слуге народа" отметили, что ожидают справедливого приговора для Михаила Попелича. Глава политсилы Александр Корниенко заявил: "Независимо от партийной принадлежности, взяточники и те, кто разворовывает бюджеты, должны быть строго наказаны. Мы не разделяем чиновников на "своих" и "чужих". "Слуга народа" полностью поддерживает справедливое расследование дела и вместе со всем обществом ожидает справедливых приговоров за возможные коррупцию и взяточничество".

Он заверил, что "иммунитета" от преследований за коррупцию и другие преступления не будет иметь никто. А глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что не будет защищать Попелича.

"Партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и хищениях бюджета. Защищать в судах, при таких обстоятельствах, я вас не буду. Наоборот – призываю правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел", - убежден он.

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Что известно о предполагаемом взяточнике

Михаил Попелич родился 5 ноября 1978 года в пгт Воловец Воловецкого района Закарпатской области. В 1993 году окончил девять классов Воловецкой средней школы.

В 1993-1995 годах учился в Ужгородском политехническом лицее, получил аттестат оператора-программиста.

С 1995 по 2000 год учился в Ужгородском государственном университете на историческом факультете, который окончил по специальности история, получил квалификацию историк, преподаватель истории.

С 2001 по 2014 год работал коммерческим директором Закарпатского филиала фирмы "Стрый-Втормет". В 2014 году назначен на должность главы Воловецкой районной государственной администрации, позже переведен заведующим архивного сектора Воловецкой РГА.

В 2015 году встал на учет в Воловецкий районный центр занятости. В 2006-2015 годах избирался депутатом Воловецкой поселкового совета V и VI созывов. 25 октября 2015 года избран Воловецким поселковым главой.

Согласно декларации Михаила Попелича за 2019 год, у него есть жена и двое детей. Также в документе указаны отец, мать и родной брат декларанта.

Среди задекларированного семьей имущества значится: четыре земельных участка (площадью 700, 1852, 1313, 2185, 1000, 2363 1200 кв. м), жилой дом - 217,1 кв. м, гостиничный комплекс - 229,83 кв. м.

В собственности также указано три автомобиля - ВАЗ 21214 2006 года выпуска, SKODA OCTAVIA 2008 года выпуска, ВАЗ 21099 2005 года выпуска.

Среди доходов, полученных за 2019 год, декларант указал:

378 978 грн – заработная плата Михаила Попелича;

54 942 грн – пенсия родителей;

48639 грн – доход от предпринимательской деятельности отца;

177 932 грн – заработная плата жены.

Среди наличных средств задекларировано 180 000 грн.

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Кого еще поймали на взятке из "слуг народа"

В рядах "Слуги народа" это не первый скандал с получением неправомерной выгоды.

В сентябре этого года заподозрили в причастности к коррупционным правонарушениям нардепа Александра Юрченко. Тогда он еще был в составе фракции "Слуга народа". Из фракции Юрченко исключили, его помощника арестовали.

Александр Юрченко Фото из открытых источников

Позже вручили подозрение и самому нардепу, суд оставил Юрченко под стражей до 9 ноября, а также предусмотрел возможность освобождения его под залог в размере 3,1 миллиона гривен. А тем временем в СМИ сообщили, что Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата.

Юрченко выпустили под залог, а 3 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение снять с него электронный браслет.

Однако следственный судья продлил Юрченко обязанности, кроме ношения электронного средства контроля, а меру пресечения продлили до 3 января 2021 года.

В целом Юрченко подозревали в получении взяток за содействие в решении вопросов, пользуясь своим служебным положением.

Сейчас дело относительно вероятного взяточничества Юрченко расследуют, однако, по мнению экспертов ситуация демонстрирует, что антикоррупционные органы не могут довести до ума начатое дело.

Что дальше в деле Попелича

Сейчас известно, что оба фигуранта преступления (Михаил Попелич и посредник) помещены в изолятор временного содержания. В полиции обещают, что в ближайшее время фигурантам дела будет сообщено о подозрении в совершении преступления. Также сторона обвинения будет обращаться в суд для избрания в отношении них меры пресечения.

Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.