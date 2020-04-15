Взяточничество в КГГА, прекращение финансирования ВОЗ и внеочередное заседание Рады: Актуальное на утро 15 апреля

Утро среды принесло украинцам интересные и разноплановые новости

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник

Главной темой вечера 14 апреля стало разоблачение взяточничества в КГГА — на взятке погорел первый заместитель Кличко.

Среди прочего стоит отметить последствия коронавируса в мире — из-за бездействия ВОЗ Дональд Трамп решил прекратить финансирование организации.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Взяточничество в КГГА

Первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника разоблачили во взяточничестве.

В СБУ сообщили, что он через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 000 долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений.

Посредника задержали после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. долларов США.

США прекращает финансировать ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп EPA-EFE

Он убежден, что "огромное количество времени было утеряно из-за промедления ВОЗ, а также из-за "сокрытия вспышки коронавируса в Китае".

Очередное внеочередное заседание Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, его инициирует президент Владимир Зеленский. По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, основным вопросом будут изменения в закон о регламенте, чтобы бороться с так называемым "правкотерроризмом".

Также планируют назначить нового министра энергетики.

Пожар в Чернобыльской зоне

Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения прошел по 10% ее территории и уничтожил около 30% туристических объектов.

Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда ГСЧС Украины в Житомирской области, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

А тем временем президент Владимир Зеленский пообещал не скрывать информацию о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне и заверил, что угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет.

Полиция подозревает двоих человек в поджоге, им объявили подозрения, однако не задерживали.

Возобновление авиасообщения в Украине

Согласно пессимистическим прогнозам авиаперевозчиков, восстановление пассажирских авиаперевозок может состояться в сентябре-октябре 2020 года.

Авиаперевозки после завершения карантина будут восстанавливаться поэтапно — первыми, в определенное время, откроют внутренние перевозки.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине определенным образом стабилизировалась.

В Ровенской области лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом.

В Днепропетровской области коронавирус лабораторно подтвердили еще у троих жителей региона.

SARS-COV-2 Фото из открытых источников

Все случаи заражения коронавирусной болезнью COVID-19 в Николаевской области обнаружены в Вознесенском районе.

В Киеве возможно ослабление карантинных мероприятий после Пасхи.

Коронавирус в мире

По состоянию на 15 апреля в мире коронавирусом заболели 1 982 281, излечились 493 658, умерли 126 722 человека.

Во Франции от COVID-19 умерло свыше 15 тыс. лиц.

В Таиланде зафиксировали первый случай передачи коронавируса от мертвого человека.

А тем временем из-за коронавируса на неопределенный срок перенесли Каннский кинофестиваль.

Виртуальные экскурсии в Египте

В Египте запустили бесплатные онлайн-путешествия по гробницам и достопримечательностям.

Виртуальные туры представлены в виде 3D-моделей помещений. Которые можно использовать так же, как "Просмотр улиц" от Google.

По виртуальной копии здания можно свободно перемещаться, приближать камеру и находиться внутри.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции ОВС. Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате провокационных обстрелов вчера двое бойцов ВСУ получили ранения, один военный получил боевое поражение.

Погода на 15 апреля

В "Укргидрометцентре" сообщили, что 15 апреля осадки ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областях и на востоке. На остальной территории — переменная облачность.

Прогноз погоды на 15 апреля Укргидрометцентр

Днем на западе, севере и востоке температура +7+10, на Закарпатье - +12+14. Ночью на западе и севере -1-3. в центральной части Украины ночью -3+4, днем +7+12. На юге днем +12+14, ночью +2+5.

В Киеве без осадков, температура днем +7+9, ночью 0-2.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 15 апреля НБУ установил на уровне 27,08 грн, евро — 29,70 грн, российский рубль — 0,369 грн.

Главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 4 коп. евро подорожал на 17 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 15 апреля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: