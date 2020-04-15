Взяточничество в КГГА, прекращение финансирования ВОЗ и внеочередное заседание Рады: Актуальное на утро 15 апреля
Утро среды принесло украинцам интересные и разноплановые новости
Главной темой вечера 14 апреля стало разоблачение взяточничества в КГГА — на взятке погорел первый заместитель Кличко.
Среди прочего стоит отметить последствия коронавируса в мире — из-за бездействия ВОЗ Дональд Трамп решил прекратить финансирование организации.
Об этих и других новостях рассказываем подробнее.
Взяточничество в КГГА
Первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника разоблачили во взяточничестве.
В СБУ сообщили, что он через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 000 долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений.
Посредника задержали после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. долларов США.
США прекращает финансировать ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Он убежден, что "огромное количество времени было утеряно из-за промедления ВОЗ, а также из-за "сокрытия вспышки коронавируса в Китае".
Очередное внеочередное заседание Рады
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, его инициирует президент Владимир Зеленский. По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, основным вопросом будут изменения в закон о регламенте, чтобы бороться с так называемым "правкотерроризмом".
Также планируют назначить нового министра энергетики.
Пожар в Чернобыльской зоне
Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения прошел по 10% ее территории и уничтожил около 30% туристических объектов.
А тем временем президент Владимир Зеленский пообещал не скрывать информацию о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне и заверил, что угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет.
Полиция подозревает двоих человек в поджоге, им объявили подозрения, однако не задерживали.
Возобновление авиасообщения в Украине
Согласно пессимистическим прогнозам авиаперевозчиков, восстановление пассажирских авиаперевозок может состояться в сентябре-октябре 2020 года.
Авиаперевозки после завершения карантина будут восстанавливаться поэтапно — первыми, в определенное время, откроют внутренние перевозки.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине определенным образом стабилизировалась.
В Ровенской области лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом.
В Днепропетровской области коронавирус лабораторно подтвердили еще у троих жителей региона.
Все случаи заражения коронавирусной болезнью COVID-19 в Николаевской области обнаружены в Вознесенском районе.
В Киеве возможно ослабление карантинных мероприятий после Пасхи.
Коронавирус в мире
По состоянию на 15 апреля в мире коронавирусом заболели 1 982 281, излечились 493 658, умерли 126 722 человека.
Во Франции от COVID-19 умерло свыше 15 тыс. лиц.
В Таиланде зафиксировали первый случай передачи коронавируса от мертвого человека.
А тем временем из-за коронавируса на неопределенный срок перенесли Каннский кинофестиваль.
Виртуальные экскурсии в Египте
В Египте запустили бесплатные онлайн-путешествия по гробницам и достопримечательностям.
Виртуальные туры представлены в виде 3D-моделей помещений. Которые можно использовать так же, как "Просмотр улиц" от Google.
По виртуальной копии здания можно свободно перемещаться, приближать камеру и находиться внутри.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции ОВС. Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате провокационных обстрелов вчера двое бойцов ВСУ получили ранения, один военный получил боевое поражение.
Погода на 15 апреля
В "Укргидрометцентре" сообщили, что 15 апреля осадки ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областях и на востоке. На остальной территории — переменная облачность.
Днем на западе, севере и востоке температура +7+10, на Закарпатье - +12+14. Ночью на западе и севере -1-3. в центральной части Украины ночью -3+4, днем +7+12. На юге днем +12+14, ночью +2+5.
В Киеве без осадков, температура днем +7+9, ночью 0-2.
Курсы валют
Официальный курс доллара на 15 апреля НБУ установил на уровне 27,08 грн, евро — 29,70 грн, российский рубль — 0,369 грн.
Главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 4 коп. евро подорожал на 17 коп.
Цены на топливо
По состоянию на утро 15 апреля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн:
- Бензин А-98 – 29,97
- Бензин А-95 – 22,69
- Бензин А-92 – 22,62
- ДТ – 21,43
- Газ – 9,16