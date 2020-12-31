Взрыв в Йемене, пять штаммов коронавируса в Украине и возможные лавины в Карпатах: Актуальное на утро 31 декабря

Взрыв в Йемене Фото из открытых источников

В горах ощутимо ухудшилась погода

Сегодня – последний день 2020 года. В этот день не будет судьбоносных начинаний и внедрений, не вступят в силу новые законы и указы. Вместо этого будут новости о грядущих нововведениях в системе накопительных пенсий, выплате Ираном компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ", а также традиционная статистика заражений коронавирусом в Украине и мире.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро четверга, 31 декабря.

Обязательная накопительная пенсия с 2021 года

Со следующего года меняется подход к отчислениям в Пенсионный фонд предприятиями с вредными условиями труда. Для определенных категорий накопительная пенсия станет обязательной. Об этом заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

Фото из открытых источников

В 2021 году именно предприятия с вредными условиями труда переходят на обязательную накопительную систему. Перечень таких предприятий установлен Кабинетом министров, в частности к ним относятся горнодобывающая отрасль, железнодорожная, черная металлургия, химическое производство.

"Предприятие должно возмещать Пенсионному фонду до достижения пенсионного возраста деньги для выплат, и происходит ситуация, когда сокращается на предприятии: вместо 6000 рабочих – 300 человек. Получается, что возмещать эти пенсии приходится за счет бюджета, то есть налогоплательщиков. И мы сейчас поменяли эту систему. Взносы будут платить предприятия за то время, когда человек работает", - отметил советник.

Обнародован закон о госбюджете-2021

30 декабря в газете Верховной Рады "Голос Украины" был опубликован текст ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

В госбюджете на следующий год прописано, что прожиточный минимум с 1 января вырастет до 2189 грн, с 1 июля – до 2294 грн, с 1 декабря – до 2393 грн. Рост минимальной зарплаты предусмотрен с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн.

Планируется потратить на сферу образования почти 170 млрд гривен, на медицину – почти 160 млрд гривен. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ"

Правительство Ирана поручило выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета "МАУ", произошедшей в январе этого года. Эту сумму родственникам поручено выплатить Министерству дорог и городского развития Ирана.

сбитый в Иране самолет МАУ Фото из открытых источников

Выплаты назначено провести как можно быстрее, а деньги должны получить все родственники жертв авиакатастрофы "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству" в соответствии с законами стран.

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В Киеве с рельсов сошел экспресс в Борисполь

В Киеве на станции "Дарница" сошел с рельсов поезд Kyiv Boryspil Express, который направлялся в международный аэропорт.

Экспресс Киев-Борисполь не доехал до пункта назначения Фото из открытых источников

"30 декабря 2020 года в 11:25 на ст. Дарница во время движения поезда №828 "Киев – Борисполь-Аэропорт" произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Ни один пассажир в результате аварии не пострадал. Сейчас "Укрзализныця" расследует детали схода с рельсов экспресса.

Взрыв в Йемене

В аэропорту Адена произошел взрыв во время прибытия нового правительства, в результате чего погибли люди.

Война в Йемене, Фото - из открытых источников

Взрыв прогремел внутри терминала аэропорта Аден до высадки министров из самолета из Саудовской Аравии. В аэропорту взорвались три минометных снаряда, а затем раздалась стрельба.

Журналисты рассказывают о значительном количестве погибших и пострадавших. Министры не пострадали, их перевезли во дворец правительства.

По предварительным данным, погибли пять человек, ранения получили двадцать.

В Карпатах возможно схождение лавин

30 декабря в Карпатах существенно ухудшилась погода. Туристов призывают отказаться от походов в горы из-за возможного схода лавин.

В Украинских Карпатах ожидают ухудшения погодных условий Фото из открытых источников

Непогода продлится также в течение 31 декабря – 1 января. В этот период ожидается сильный ветер (порывы ветра до 10 м/с, на высокогорье – до 17 м/с), значительные дожди и мокрый снег, местами метель.

Температура воздуха в эти дни опустится чуть ниже нуля градусов, на высокогорье до -5 градусов. Ожидается прирост снежного покрова на среднегорье до 15 см, на высокогорье до 25 см.

Первый подкаст принца Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл выпустили свой первый подкаст для Spotify, к которому также были привлечены другие знаменитости и активисты.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото из открытых источников

В первом эпизоде Archewell Audio к супругам присоединились певец Элтон Джон, ведущий Джеймс Корден, писатель Мэтт Хейг, теннисистка Наоми Осака и другие.

"Независимо от того, какие вызовы бросает вам жизнь, доверьтесь нам, когда мы говорим, что любовь побеждает", - сказала Меган слушателям.

Принц Гарри также рассказал, чему научился за этот год и какие уроки получил: "Поскольку мы подходим к концу этого года и смотрим в будущее, давайте не забывать об уроках, которые мы получили: как важно заботиться друг о друге и насколько значимыми являются наши связи, даже, если их физически невозможно поддерживать".

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 31 декабря в Украине выявлено 9 699 новых случаев заболевания COVID. Всего с начала пандемии в Украине зафиксированы 1 055 047 случаев коронавируса. В целом от COVID-19 уже умерли 18 533 человек, выздоровели – 709 993.

Тем временем стало известно, что в Украине обнаружили 5 мутаций коронавируса. Ученые из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировали на территории страны 5 примеров эволюции вируса SARS-CoV-2 из разных уголков мира, впрочем британской мутации не нашли.

Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, происходящей из Китая. Как и каждая другая линия, генетическая линия B имеет разновидности. Так, в Украине определены такие генетические варианты: B1; B1.1; B1.1.1; B1.5 и B2.

Коронавирус в Украине имеет в основном итальянское и испанское происхождение, также наблюдаются мутации, которые ходят в странах ЕС.

В мире известно о 82 537 767 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерли 1 800 837 человек, а 46 659 845 выздоровели. Больше всего болеют в США – 19 698 147 случаев, в Индии – 10 244 852, Бразилии – 7 563 551, России – 3 100 018 и Франции – 2 657 568 больных.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования применили запрещенное вооружение против украинских защитников вблизи Авдеевки. А неподалеку от Старогнатовки противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.

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Топ-видео за день

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео с комментариями граждан о социальных выплатах в Украине.

Топ-обсуждения за день

А на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение с комментарием Надежды Савченко о высоких зарплатах чиновников.

Вместо бонуса

Кроме того, на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они уже со ссылками:

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