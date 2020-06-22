Взрыв в столичном доме, усиление контроля за соблюдением карантина и солнечное затмение: Актуальное за выходные

Начинается новая рабочая неделя, поэтому подытожим главные новости выходных

Фото с места взрыва ГСЧС

Накануне произошел взрыв в столичной многоэтажке, в результате которого погибло три человека. Состояние трех человек, которые могут находиться под завалами, пока не известно. Вероятной причиной взрыва, по данным СМИ, стала халатность работников газовой компании при установке счетчиков в квартирах.

Среди прочего — в субботу в Киеве загорелось офисное здание.

Также в воскресенье мир наблюдал за кольцеобразным затмением Солнца.

Об актуальных новостях на утро 22 июня рассказываем подробнее.

Взрыв в столичном доме

В воскресенье, 21 июня, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме, который вызвал частичное разрушение нескольких этажей. Инцидент случился в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 (Позняки). В результате этого были разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей, погибли три человека. Состояние еще трех человек, которые могут быть под завалами, остается неизвестным.

Взрыв дома на столичных Позняках Фото из открытых источников

Вероятной причиной масштабного взрыва, по данным СМИ, стала халатность газовщика при замене газовых счетчиков накануне.

По предварительному заключению специалистов, дом придется демонтировать.

Национальная полиция Украины вчера провела неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

Пожар в офисном здании в Киеве

В Киеве 20 июня на улице Богдана Хмельницкого возле метро "Театральная" произошло возгорание в высотном офисном здании "Киевпроекта", пылали этажи между 9 и 12.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 22 июня в Украине лабораторно подтвердили 37 241 случай коронавируса, из них 16 642 человека выздоровели, умерли 1012 человек.

С сегодняшнего дня в Украине начинаются усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения там правил карантина.

Фото из открытых источников

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин предупредил, что карантинные мероприятия в регионе могут быть усилены в любой момент из-за увеличения заболеваемости COVID-19.

Также с 22 июня в Ровно запускают весь городской общественный транспорт для того, чтобы уменьшить количество людей в маршрутках.

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В Минздраве сообщили, что на пляжах отдыхающие могут не носить защитных масок, однако при этом они должны придерживаться других правил карантина.

А тем временем Кабинет министров Украины разработал новую методику усиления карантина в регионах, которая начнет действовать на этой неделе.

Ситуация с COVID-19

В мире по состоянию на утро 22 июня выявлено 9 051 949 случаев коронавируса, из них 4 842 043 человека выздоровели, 470 822 умерли.

В немецком Геттингене жители многоэтажки на "коронавирусном" карантине атаковали полицию.

В Германии жильцы дома с коронавирусом напали на полицию Фото из открытых источников

А тем временем в Испании 21 июня завершился режим чрезвычайного положения, введенный 14 марта, в страну снова начнут пускать туристов из ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавирусной болезни COVID-19.

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Помощь от Всемирного банка

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере одного миллиарда долларов до конца года. Первый транш в 350 миллионов ожидается в июле.

В этом году ожидается помощь и от Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

Солнечное затмение

Жители Земли в воскресенье, 21 июня, могли наблюдать кольцеобразное затмение Солнца, которое лучше всего были видно в Африке, Азии и акватории Тихого океана.

Всего затмение длилось около 3,75 часа, но продолжительность его прохождения через отдельные места составляла около полторы минуты. В частности, на пике оно длилось чуть больше 30 секунд.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреляли позиции ОВС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с населенными пунктами Крымское, Зализное и Шумы противник применил минометы 120-го и 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120 калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате провокационных обстрелов со стороны противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Погода на 22 июня

В Укргидрометцентре сообщили, что 22 июня на всей территории Украины ожидаются грозовые дожди. Дневная температура будет колебаться в пределах 24+29.

Прогноз погоды на 22 июня Укргидрометцентр

В центральных и западных областях будет от +24 до +28 тепла, а в ночное время температура ожидается в пределах +15 +20 градусов. На севере, юге и востоке днем от +25 до +29, ночью +17+20.

В Киеве ожидается гроза, днем температура +26+28, ночью +17+19.

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Курсы валют

Официальный курс доллара на 22 июня НБУ установил на уровне 26,72 грн, евро - 29,99 грн, российский рубль — 0,385 грн.

По сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился 4 коп. Евро подешевел на 6 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 22 июня, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: