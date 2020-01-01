Взгляд в будущее: Чего ждать Украине в политической, экономической и социальной сферах в 2021 году
Грядущий год обещает быть интересным, однако не без потрясений, особенно в социальной сфере
Вот и наступил новый 2021 год, которого человечество ждало с большим нетерпением. Главное ожидание - это сдерживание пандемии коронавируса и обретение лекарств от болезни. Также украинцы надеются на укрепление курса гривни и роста экономики.
Чего ждать от нового 2021 года, по мнению экспертов, рассказываем подробнее.
Что будет с курсом гривни в следующем году
Эксперты не дали однозначного прогноза по курсу национальной валюты, однако некоторые из них считают, что гривня укрепится.
Правительство в законе о госбюджете установило средний курс на 2021 год на уровне 29,1 грн за долл. Сдержанным был августовский консенсус-прогноз опрошенных правительством экспертов относительно среднего курса на 2021 год: 28,6 грн за долл.
В октябре МВФ предполагал, что в 2021 году курс составит 28,12 грн за долл. Летом МВФ был гораздо пессимистичнее: 28,9 грн за долл.
Позитивные сигналы, которые украинская экономика получила в конце 2020 года, заставили многих аналитиков пересмотреть свои прогнозы, в частности относительно курса валют.
Например, в Dragon Capital считают, что тренд на укрепление гривни, начавшийся в декабре, будет продолжаться.
"По нашему обновленному прогнозу, курс гривни будет близким к 27,5 грн за доллар до конца 2020 года. Постепенное укрепление гривни продолжится в первом квартале следующего года, но до конца года курс вернется к 28 грн за доллар", – отметила главный экономист компании Елена Билан.
В группе ICU тоже ожидают постепенного укрепления гривни в начале 2021 года и ее ослабления в конце года.
"Более высокая активность экспортеров и увеличение притока внешнего капитала будут способствовать умеренному усилению гривни в первом полугодии 2021 года. Дальнейший переход к дефициту текущего счета будет давить на курс во втором полугодии, и он должен закончить 2021 год в диапазоне 27,5-28 грн за доллар", – убежден глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.
Менее оптимистичные прогнозы дали в Concorde Capital. Там ожидают, что в 2021 году гривня просядет до 28,5 грн за доллар, а будут способствовать этому прежде всего психологические факторы.
Банки с иностранным капиталом, работающие в Украине, тоже дают волнообразный прогноз курса на 2021 год: постепенное укрепление гривни в начале года перейдет в ослабление в конце года.
Прогнозы ВВП на 2021 год
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает положительную динамику ВВП вполне вероятной и подтвердил июльский прогноз в 4,6% рост экономики в 2021 году.
По словам главы ведомства Игоря Петрашко, положительная динамика ВВП вполне вероятна, учитывая начало запуска вакцинации в мире, а также продолжение реализации стимулирующих мер правительства и НБУ.
В частности, в Минэкономики рассчитывают на расширение финансовых инструментов для бизнеса, поддержку национального производителя, реформирование железнодорожной отрасли, усиление экспортных возможностей, старт большой приватизации, расширение поддержки АПК через агрострахование и орошение, старт земельной реформы.
По прогнозам Минэкономики, по итогам первого квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.
А тем временем аналитики Oxford Economics ожидают роста ВВП по итогам 2021 года, а именно на 4%.
Каким будет размер госдолга в следующем году
Эксперты убеждены, что до конца 2021 года сумма государственного долга Украины будет впечатляющей - почти 100 млрд долл.
Экономический аналитик Виктор Скаршевский отметил, что только за 10 дней в декабре украинское правительство позаимствовало на внутренних и внешних рынках 5 миллиардов долларов. Скаршевский отметил, что премьер страны Денис Шмыгаль не может не быть рад новому кредиту, ведь им он позакрывает все свои вопросы. Зато государственный долг Украины в следующем году, вследствие получения очередной "помощи", вырастет еще на 8 миллиардов долларов.
По словам Скаршевского, сейчас заимствования Украины стали похожи на финансовую пирамиду, ведь новый долг государство берет гораздо дороже, чем тот, что сейчас отдает.
"Особенно это касается внутреннего долга. И это неправильная экономическая модель, потому что мы думаем о том, где бы перезаимствовать, чтобы отдать, но не думаем, как развивать экономику. Последнее время в правительстве не было никаких дискуссий относительно расширения рынка сбыта для украинской промышленности. Возникает хорошая идея лишь относительно того, чтобы мы покупали у своего производителя, но в тот же момент Европейский Союз и Америка говорит, что нельзя этого делать", – прокомментировал Виктор Скаршевский.
К тому же на 2021 года приходятся пиковые выплаты по внешнему долгу – всего 15,6 миллиарда долларов, из которых более четверти это проценты. Больше всего придется оплатить в первом и третьем квартале.
- В январе-марте Украина заплатит 4,69 миллиарда долларов, из которых 1,39 миллиарда – процентные платежи.
- Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентов.
- В период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи.
- На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.
Что будет с политической ситуацией в 2021 году
В целом официально о досрочных перевыборах Рады или президента не сообщалось, однако, по мнению политологов, 2021 год может быть динамичнее.
Согласно данным сразу нескольких социологических опросов, которые провели в конце ноября и в декабре 2020-го, президент Владимир Зеленский является одновременно и лидером политических рейтингов, и главным разочарованием года для украинцев.
По мнению политолога Александра Радчука, Владимир Зеленский сможет укрепить собственные позиции путем переговоров как со "старыми", так и "новыми" политическими элитами. Попутно, сдержав центробежные тенденции в собственной политической команде.
По крайней мере, в отставку и перевыборы президента украинцы верят неохотно, хотя и допускают подобный сценарий. Вероятно, в следующем году произойдет переформатирование в других институтах власти, а вот вопрос досрочного прекращения полномочий главы государства в 2021-м ожидать не стоит.
А вот судьба Кабмина, скорее всего, в 2021-м году полностью будет зависеть от сценария, который выберет правящая команда на Банковой и в монобольшинстве Верховной Рады.
Кабмин может стать как местом "соединения" различных групп влияний, так и фактором дестабилизации, который будет "топить" и рейтинг президента, и поддержку "Слуги народа". Интересно и то, что голосов монобольшинства на смену состава всего правительства, в случае его отставки, точно не будет хватать. А значит, придется искать союзников, или довольствоваться "косметическими" отставками и назначениями отдельных министров.
Де-юре в Верховной Раде сохраняется монобольшинство одной фракции ‒ "Слуга народа". Де-факто, еще с весны этого года для ключевых голосований монобольшинства приходилось искать партнеров среди других фракций и депутатских групп.
Именно Верховная Рада, среди ожиданий украинцев, является первым претендентом на досрочную замену в 2021-м. На такой сценарий могут согласиться и различные политические группы влияния и олигархи – если находить общий язык в нынешней конфигурации власти будет все труднее.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
Украина в 2021 году ожидает получения вакцин от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первый этап прививок планируется начать в январе 2021 года, однако его сроки могут сдвинуться на незначительное время.
Всего в течение 2021-2022 годов в Украине планируют вакцинировать 50% населения. Первыми прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, жители и сотрудники интернатов и домов для престарелых, а также военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил на Донбассе.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах по развитию ситуации с COVID-19.
Директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге отметил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуема.
"Как только меры профилактики, локдауна и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных", - отметил директор Европейского бюро ВОЗ.
К тому же, в организации отметили, что вероятно распространение третьей волны коронавируса в начале 2021 года.
Однако лидеры стран большие ожидания возлагают на прививки от коронавирусной болезни. К примеру новоизбранный президент США Джо Байден сообщил, что администрация проведет 100 млн вакцинаций после того, как он вступит в должность. Байден указал, что необходимы немедленные действия, чтобы привлечь достаточно ресурсов для распространения и производства вакцины.
Чего ожидать украинцам в 2021 году в социальной сфере
В следующем году чиновники обещают повысить зарплаты учителям несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией.
Бывший временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в проекте Государственного бюджета указано, что должностные оклады работников будут увеличивать дважды: с 1 января и с 1 июля. Так, с января 2021 года, ставки заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе в области образования и науки, увеличатся на 20 процентов, а с июля – еще на 8,3 процента.
Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повышении зарплат медицинским работникам и увеличении финансирования медицины в 2021 году. В госбюджете на медицину предусмотрены рекордные 163 миллиарда гривен.
В связи с этим в следующем году продолжит действовать доплата врачам, борющимся с COVID-19, в размере 300%. Кроме того, на 2-2,5 тысячи гривен будет повышена зарплата всему медицинскому персоналу.
Планируется в 2021 году провести несколько повышений минимальной заработной платы и пенсий.
Однако на фоне небольшого повышения доходов украинцев ждут немалые расходы – уже в январе стоимость природного газа увеличится на 14% от цены в декабре 2020-го. Цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривни за куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). В декабре 2020 года цена составляла 6,33 грн.
В компании пояснили, что изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.
А тем временем Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы 23 теплоэлектростанций на тепло для населения в 2021 году.
Решение приняли на основании обращения представителей ТЭЦ. Среди регионов меньше всего повысили тариф для Днепровской ТЭЦ – на 5,5%, а больше всего – для столичной "Евро-Реконструкции", где цена вырастет на 49,7%.
Средневзвешенный тариф на тепло для населения после повышения составит 1121,71 грн/Гкал. Самый высокий тариф в результате роста цен имеет Северодонецкая ТЭЦ – 1471,54 грн/Гкал, а самый низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская область) – 653,99 грн/Гкал.
Что касается обоснований такого повышения тарифов, то регулятор заявил о значительном снижении объемов производства тепловой энергии, повышение заработной платы для сотрудников ТЭЦ, рост цен на уголь и газ и рост расходов на услуги по распределению газа.
Прогнозы футурологов и астрологов на 2021 год
В 2021 году в Украине будет мощный экономический, политический и институциональный кризис, не исключено переформатирование властной картины, а перед рядовыми украинцами, как всегда, встанет вопрос о том, чтобы выжить.
Футуролог Алексей Толкачев убежден: "Будет очень мощный экономический кризис, связанный с потрясениями для экономики, которые вызвала пандемия. Будет политический кризис, связанный с утратой доверия в обществе к власти, и будет, скорее всего, институциональный кризис из-за нетрудоспособности законодательства. Накоплено столько противоречий, что в дальнейшем развиваться Украине будет чрезвычайно сложно. Я не исключаю досрочные парламентские выборы, вообще переформатирование властной картины в Украине", – отметил Алексей Толкачев.
Футуролог добавил, что перед рядовыми украинцами, как всегда, будет стоять вопрос о том, чтобы выжить. Он отметил, что граждане в таком режиме находятся уже почти 30 лет, поэтому ничего нового для них не будет.
"А после карантина я ожидаю, что будет оживление экономической активности. Людям надоест запугивание коронавирусом, и люди будут стремиться вновь открывать бизнес, действовать, чтобы улучшить свое состояние и свою жизнь. Люди хотят реализовываться и работать – это позитивно", – резюмировал Алексей Толкачев.
По информации астролога Марины Скади, 2021 для Украины - год структурирования, после серьезного кризиса. В этот период происходит проверка, готовы ли мы строить судьбу по собственному сценарию или пойдем привычным путем – зависимость от других стран.
В течение года вероятны мирные протесты, но кардинального изменения политического строя в стране не будет. Активное участие небольшой части населения, приведет к изменению нынешних ситуаций в отношениях с другими странами, будут выявлены основные проблемы, которые мешают планируемому росту. В конце концов, правительство критически оценит свои цели, достижения и неудачи, после чего произойдет освобождение от негативного влияния извне.
Год начнется с перезагрузки власти в Украине, что принесет положительные изменения, появится возможность проверить правильность выбранного курса. Но только в объединении оппозиционных и руководящих сил, можно наметить реальные планы на будущее. В первые месяцы года продлится падение, а заметный прогресс и восстановление экономики в Украине начнется с середины 2021 года.
С апреля 2021, решится стрессовая и даже драматическая ситуация, связанная с COVID-19 и последствиями коронавирус. Экономический кризис, который произошел осенью 2020, окажется последним глобальным негативным событием за последние несколько лет.
В 2021 начнется постепенный рост, связь государства и бизнеса усилится, произойдет освобождение от сдерживающего влияния других стран, что даст значительные улучшения в жизни каждого человека. В апреле 2021 карантинные мероприятия в Украине начнут снижаться, производство возобновит свою работу, до середины 2021, Украина преодолеет коронакризисную ситуацию.