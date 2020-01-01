Взгляд в будущее: Чего ждать Украине в политической, экономической и социальной сферах в 2021 году

Грядущий год обещает быть интересным, однако не без потрясений, особенно в социальной сфере

Новый 2021 год Pixabay.com

Вот и наступил новый 2021 год, которого человечество ждало с большим нетерпением. Главное ожидание - это сдерживание пандемии коронавируса и обретение лекарств от болезни. Также украинцы надеются на укрепление курса гривни и роста экономики.

Чего ждать от нового 2021 года, по мнению экспертов, рассказываем подробнее.

Что будет с курсом гривни в следующем году

Эксперты не дали однозначного прогноза по курсу национальной валюты, однако некоторые из них считают, что гривня укрепится.

Правительство в законе о госбюджете установило средний курс на 2021 год на уровне 29,1 грн за долл. Сдержанным был августовский консенсус-прогноз опрошенных правительством экспертов относительно среднего курса на 2021 год: 28,6 грн за долл.

В октябре МВФ предполагал, что в 2021 году курс составит 28,12 грн за долл. Летом МВФ был гораздо пессимистичнее: 28,9 грн за долл.

Фото из открытых источников

Позитивные сигналы, которые украинская экономика получила в конце 2020 года, заставили многих аналитиков пересмотреть свои прогнозы, в частности относительно курса валют.

Например, в Dragon Capital считают, что тренд на укрепление гривни, начавшийся в декабре, будет продолжаться.

"По нашему обновленному прогнозу, курс гривни будет близким к 27,5 грн за доллар до конца 2020 года. Постепенное укрепление гривни продолжится в первом квартале следующего года, но до конца года курс вернется к 28 грн за доллар", – отметила главный экономист компании Елена Билан.

В группе ICU тоже ожидают постепенного укрепления гривни в начале 2021 года и ее ослабления в конце года.

"Более высокая активность экспортеров и увеличение притока внешнего капитала будут способствовать умеренному усилению гривни в первом полугодии 2021 года. Дальнейший переход к дефициту текущего счета будет давить на курс во втором полугодии, и он должен закончить 2021 год в диапазоне 27,5-28 грн за доллар", – убежден глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

Менее оптимистичные прогнозы дали в Concorde Capital. Там ожидают, что в 2021 году гривня просядет до 28,5 грн за доллар, а будут способствовать этому прежде всего психологические факторы.

Банки с иностранным капиталом, работающие в Украине, тоже дают волнообразный прогноз курса на 2021 год: постепенное укрепление гривни в начале года перейдет в ослабление в конце года.

Прогнозы ВВП на 2021 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает положительную динамику ВВП вполне вероятной и подтвердил июльский прогноз в 4,6% рост экономики в 2021 году.

По словам главы ведомства Игоря Петрашко, положительная динамика ВВП вполне вероятна, учитывая начало запуска вакцинации в мире, а также продолжение реализации стимулирующих мер правительства и НБУ.

В частности, в Минэкономики рассчитывают на расширение финансовых инструментов для бизнеса, поддержку национального производителя, реформирование железнодорожной отрасли, усиление экспортных возможностей, старт большой приватизации, расширение поддержки АПК через агрострахование и орошение, старт земельной реформы.

По прогнозам Минэкономики, по итогам первого квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

А тем временем аналитики Oxford Economics ожидают роста ВВП по итогам 2021 года, а именно на 4%.

Каким будет размер госдолга в следующем году

Эксперты убеждены, что до конца 2021 года сумма государственного долга Украины будет впечатляющей - почти 100 млрд долл.

Экономический аналитик Виктор Скаршевский отметил, что только за 10 дней в декабре украинское правительство позаимствовало на внутренних и внешних рынках 5 миллиардов долларов. Скаршевский отметил, что премьер страны Денис Шмыгаль не может не быть рад новому кредиту, ведь им он позакрывает все свои вопросы. Зато государственный долг Украины в следующем году, вследствие получения очередной "помощи", вырастет еще на 8 миллиардов долларов.

Фото из открытых источников

По словам Скаршевского, сейчас заимствования Украины стали похожи на финансовую пирамиду, ведь новый долг государство берет гораздо дороже, чем тот, что сейчас отдает.

"Особенно это касается внутреннего долга. И это неправильная экономическая модель, потому что мы думаем о том, где бы перезаимствовать, чтобы отдать, но не думаем, как развивать экономику. Последнее время в правительстве не было никаких дискуссий относительно расширения рынка сбыта для украинской промышленности. Возникает хорошая идея лишь относительно того, чтобы мы покупали у своего производителя, но в тот же момент Европейский Союз и Америка говорит, что нельзя этого делать", – прокомментировал Виктор Скаршевский.

К тому же на 2021 года приходятся пиковые выплаты по внешнему долгу – всего 15,6 миллиарда долларов, из которых более четверти это проценты. Больше всего придется оплатить в первом и третьем квартале.

В январе-марте Украина заплатит 4,69 миллиарда долларов, из которых 1,39 миллиарда – процентные платежи.

Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентов.

В период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи.

На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.

Что будет с политической ситуацией в 2021 году

В целом официально о досрочных перевыборах Рады или президента не сообщалось, однако, по мнению политологов, 2021 год может быть динамичнее.

Согласно данным сразу нескольких социологических опросов, которые провели в конце ноября и в декабре 2020-го, президент Владимир Зеленский является одновременно и лидером политических рейтингов, и главным разочарованием года для украинцев.

По мнению политолога Александра Радчука, Владимир Зеленский сможет укрепить собственные позиции путем переговоров как со "старыми", так и "новыми" политическими элитами. Попутно, сдержав центробежные тенденции в собственной политической команде.

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

По крайней мере, в отставку и перевыборы президента украинцы верят неохотно, хотя и допускают подобный сценарий. Вероятно, в следующем году произойдет переформатирование в других институтах власти, а вот вопрос досрочного прекращения полномочий главы государства в 2021-м ожидать не стоит.

А вот судьба Кабмина, скорее всего, в 2021-м году полностью будет зависеть от сценария, который выберет правящая команда на Банковой и в монобольшинстве Верховной Рады.

Кабмин может стать как местом "соединения" различных групп влияний, так и фактором дестабилизации, который будет "топить" и рейтинг президента, и поддержку "Слуги народа". Интересно и то, что голосов монобольшинства на смену состава всего правительства, в случае его отставки, точно не будет хватать. А значит, придется искать союзников, или довольствоваться "косметическими" отставками и назначениями отдельных министров.

Де-юре в Верховной Раде сохраняется монобольшинство одной фракции ‒ "Слуга народа". Де-факто, еще с весны этого года для ключевых голосований монобольшинства приходилось искать партнеров среди других фракций и депутатских групп.

Именно Верховная Рада, среди ожиданий украинцев, является первым претендентом на досрочную замену в 2021-м. На такой сценарий могут согласиться и различные политические группы влияния и олигархи – если находить общий язык в нынешней конфигурации власти будет все труднее.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

Украина в 2021 году ожидает получения вакцин от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первый этап прививок планируется начать в январе 2021 года, однако его сроки могут сдвинуться на незначительное время.

Всего в течение 2021-2022 годов в Украине планируют вакцинировать 50% населения. Первыми прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, жители и сотрудники интернатов и домов для престарелых, а также военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах по развитию ситуации с COVID-19.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге отметил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуема.

"Как только меры профилактики, локдауна и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных", - отметил директор Европейского бюро ВОЗ.

К тому же, в организации отметили, что вероятно распространение третьей волны коронавируса в начале 2021 года.

Однако лидеры стран большие ожидания возлагают на прививки от коронавирусной болезни. К примеру новоизбранный президент США Джо Байден сообщил, что администрация проведет 100 млн вакцинаций после того, как он вступит в должность. Байден указал, что необходимы немедленные действия, чтобы привлечь достаточно ресурсов для распространения и производства вакцины.

Чего ожидать украинцам в 2021 году в социальной сфере

В следующем году чиновники обещают повысить зарплаты учителям несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией.

Бывший временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в проекте Государственного бюджета указано, что должностные оклады работников будут увеличивать дважды: с 1 января и с 1 июля. Так, с января 2021 года, ставки заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе в области образования и науки, увеличатся на 20 процентов, а с июля – еще на 8,3 процента.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повышении зарплат медицинским работникам и увеличении финансирования медицины в 2021 году. В госбюджете на медицину предусмотрены рекордные 163 миллиарда гривен.

В связи с этим в следующем году продолжит действовать доплата врачам, борющимся с COVID-19, в размере 300%. Кроме того, на 2-2,5 тысячи гривен будет повышена зарплата всему медицинскому персоналу.

Планируется в 2021 году провести несколько повышений минимальной заработной платы и пенсий.

Однако на фоне небольшого повышения доходов украинцев ждут немалые расходы – уже в январе стоимость природного газа увеличится на 14% от цены в декабре 2020-го. Цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривни за куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). В декабре 2020 года цена составляла 6,33 грн.

Фото из открытых источников

В компании пояснили, что изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

А тем временем Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы 23 теплоэлектростанций на тепло для населения в 2021 году.

Решение приняли на основании обращения представителей ТЭЦ. Среди регионов меньше всего повысили тариф для Днепровской ТЭЦ – на 5,5%, а больше всего – для столичной "Евро-Реконструкции", где цена вырастет на 49,7%.

Средневзвешенный тариф на тепло для населения после повышения составит 1121,71 грн/Гкал. Самый высокий тариф в результате роста цен имеет Северодонецкая ТЭЦ – 1471,54 грн/Гкал, а самый низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская область) – 653,99 грн/Гкал.

Что касается обоснований такого повышения тарифов, то регулятор заявил о значительном снижении объемов производства тепловой энергии, повышение заработной платы для сотрудников ТЭЦ, рост цен на уголь и газ и рост расходов на услуги по распределению газа.

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Прогнозы футурологов и астрологов на 2021 год

В 2021 году в Украине будет мощный экономический, политический и институциональный кризис, не исключено переформатирование властной картины, а перед рядовыми украинцами, как всегда, встанет вопрос о том, чтобы выжить.

Футуролог Алексей Толкачев убежден: "Будет очень мощный экономический кризис, связанный с потрясениями для экономики, которые вызвала пандемия. Будет политический кризис, связанный с утратой доверия в обществе к власти, и будет, скорее всего, институциональный кризис из-за нетрудоспособности законодательства. Накоплено столько противоречий, что в дальнейшем развиваться Украине будет чрезвычайно сложно. Я не исключаю досрочные парламентские выборы, вообще переформатирование властной картины в Украине", – отметил Алексей Толкачев.

Футуролог добавил, что перед рядовыми украинцами, как всегда, будет стоять вопрос о том, чтобы выжить. Он отметил, что граждане в таком режиме находятся уже почти 30 лет, поэтому ничего нового для них не будет.

"А после карантина я ожидаю, что будет оживление экономической активности. Людям надоест запугивание коронавирусом, и люди будут стремиться вновь открывать бизнес, действовать, чтобы улучшить свое состояние и свою жизнь. Люди хотят реализовываться и работать – это позитивно", – резюмировал Алексей Толкачев.

По информации астролога Марины Скади, 2021 для Украины - год структурирования, после серьезного кризиса. В этот период происходит проверка, готовы ли мы строить судьбу по собственному сценарию или пойдем привычным путем – зависимость от других стран.

В течение года вероятны мирные протесты, но кардинального изменения политического строя в стране не будет. Активное участие небольшой части населения, приведет к изменению нынешних ситуаций в отношениях с другими странами, будут выявлены основные проблемы, которые мешают планируемому росту. В конце концов, правительство критически оценит свои цели, достижения и неудачи, после чего произойдет освобождение от негативного влияния извне.

Год начнется с перезагрузки власти в Украине, что принесет положительные изменения, появится возможность проверить правильность выбранного курса. Но только в объединении оппозиционных и руководящих сил, можно наметить реальные планы на будущее. В первые месяцы года продлится падение, а заметный прогресс и восстановление экономики в Украине начнется с середины 2021 года.

С апреля 2021, решится стрессовая и даже драматическая ситуация, связанная с COVID-19 и последствиями коронавирус. Экономический кризис, который произошел осенью 2020, окажется последним глобальным негативным событием за последние несколько лет.

В 2021 начнется постепенный рост, связь государства и бизнеса усилится, произойдет освобождение от сдерживающего влияния других стран, что даст значительные улучшения в жизни каждого человека. В апреле 2021 карантинные мероприятия в Украине начнут снижаться, производство возобновит свою работу, до середины 2021, Украина преодолеет коронакризисную ситуацию.