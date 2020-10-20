Выступление Зеленского в Раде, отчет министра Степанова и смерть матери Бондарчука: Главное за 20 октября

Вторник выдался богатым на события, вспомним главные из них

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием перед нардепами, в котором рассказал о главных достижениях за время своей каденции и обозначил главные вызовы, стоящие перед страной.

Перед нардепами выступил и министр здравоохранения Максим Степанов. Он сообщил, когда в Украине возможно введение жесткого карантина.

Об актуальных новостях вторника рассказываем подробнее.

Выступление Зеленского в Раде

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги работы с начала своей каденции. Выступая с ежегодным обращением к народным депутатам, он коснулся ряда острых вопросов, которые встали перед Украиной.

Глава страны среди прочего отметил, что не нужно бояться амнистии на Донбассе, поскольку она не будет касаться всех.

Также он заявил, что не позволит сократить финансирование армии в 2021 году.

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Относительно ситуации с коронавирусом Зеленский отметил, что по сравнению со странами Европейского Союза Украина имеет один из самых низких уровней смертности от коронавируса. Он также сообщил, что Киев обсудил с европейскими партнерами поставки в Украину вакцины против COVID-19.

Решение Верховной Рады

Народные депутаты поддержали проект постановления №4228 о создании штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19 во главе с президентом страны Владимиром Зеленским.

Также планируется ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, которые имеют симптомы или болеют коронавирусной болезнью, для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Новости по теме: В Раде инициировали увольнение министра экономики Игоря Петрашко

Ситуация с коронавирусом в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине разработан план действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности распространения коронавируса.

К примеру, третий уровень предусматривает введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемиологической опасности.

А на четвертом — Минздрав будет вынужден ввести активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.

Фото из открытых источников

В соответствии с карантинным зонированием городские власти Тернополя ограничили посадку пассажиров в общественном транспорте.

В Минздраве сообщили, что по состоянию на 20 октября ни одна область Украины не готова к ослаблению карантинных ограничений.

Новости по теме: Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса

Возможен безвиз с Британией

Британская делегация посетит Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов на фоне согласия Лондона говорить о визовом упрощении для украинцев.

При этом ранее Соединенное Королевство отказывалось даже говорить о таком упрощении.

Умерла мать Федора Бондарчука Ирина Скобцева

Сегодня ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Скобцева - мать актера Федора Бондарчука. Актриса скончалась в Москве в возрасте 93 лет.

Ирина Скобцева Фото из открытых источников

Всего за свою жизнь Ирина Скобцева снялась в более чем 70 фильмах и сериалах.

Отзыв виз за контрабанду

Власти Соединенных Штатов Америки предъявили обвинения десяти подозреваемым по делу о масштабной контрабанде электронной техники, среди которых - нынешние и бывшие сотрудники российской авиакомпании "Аэрофлот".

Обвиняемые вывезли в Россию электронные устройства, в том числе продукцию Apple, на сумму 50 миллионов долларов.

Второй раунд переговоров по авиакатастрофе самолета "МАУ"

В Тегеране завершился второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по крушению самолета "Международных авиалиний Украины".

Иран заверил о наличии политической воли для восстановления истины в трагедии.

Новости по теме: Авиакатастрофа "МАУ": Украина поставит вопрос прямого диалога прокуратуры с иранской стороной

Рейтинг самых влиятельных женщин Украины

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и супруга главы государства Елена Зеленская возглавили рейтинг самых влиятельных женщин Украины в 2020 году по версии журнала "Фокус".

Коллаж: Фокус

Замыкает тройку лидеров глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В первой десятке также оказались пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель и врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK топовым стал комментарий нардепа фракции "Слуга народа" Максима Бужанского о выступлении главы Минздрава Максима Степанова.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего читатели комментировали новость о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, идет 86-й подряд день тишины на Донбассе.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:

Крушение самолета "МАУ" в Иране: Главные акценты второго раунда переговоров

Ежегодное обращение президента: Самое важное из речи Зеленского – от коронавируса к росту зарплат и "государству в смартфоне"