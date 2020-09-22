Выступление Зеленского в ООН, новый и. о. директора ГБР и чумная палочка в киевском метро: Актуальное на утро 22 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В столичном метрополитене исследователей ждала откровенно неожиданная находка

Нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко наконец избрали меру пресечения в суде. А "Укрзализныця" решили возобновить продажу билетов на 22 поезда дальнего следования. Тем временем на Донбассе продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны представителей НВФ.

Далее рассказываем о самых актуальных новостях по состоянию на сегодняшнее утро.

Коронавирус в Украине: новое

По состоянию на утро 22 сентября в Украине лабораторно подтверждено 181 237 случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировано 2 884 новых случая, 1 717 пациентов побороли болезнь, а 59 человек умерло.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 181 237 случаев COVID-19, из них 3 642 летальных, 79 901 человек выздоровел.

Мера пресечения нардепу Юрченко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко, которого подозревают во взяточничестве. Это – содержание под стражей до 9 ноября.

Народный депутат Александр Юрченко Фото из открытых источников

Суд предусмотрел возможность освобождения Юрченко под залог в размере 3,1 миллиона гривен. Прокуроры требовали избрать для нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 6,5 млн грн.

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Геном чумной палочки в метро Киева

В рамках международного проекта MetaSUB ученые исследовали киевское метро, где нашли неизвестные науке микроорганизмы.

Исследование MetaSUB в Киевском метрополитене MetaSUB

Четвертый год подряд 21 июня на разных континентах участники проекта заходят в наземный транспорт или спускаются в метро и ватными палочками берут образцы биоматериалов с сидений, скамеек, стен, перил эскалаторов. Образцы поступают в Нью-Йорк, где в них ищут гены бактерий и вирусов.

Что касается станций киевского метро, то от 10% до 80% геномов у взятых с поверхностей образцах оказались микроорганизмами, которые не удается идентифицировать по базам данных. Но некоторые идентифицировать удалось-например, на станции метро "Контрактовая площадь" нашли геном чумной палочки.

Выступление Зеленского в ООН об оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций.

Он заявил, что оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе – это не только война в Украине, но и война в Европе. По словам президента, основания ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны, однако, не все страны сделали это.

"Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", - сказал Зеленский.

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"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на некоторые поезда

С 21 сентября "Укразализныця" возобновила продажу билетов на такие поезда дальнего следования:

№1 / 2 Ивано-Франковск – Константиновка;

№8 / 7 Черновцы – Киев;

№12 / 11 Одесса-Львов;

№15 / 16 Харьков-Рахов;

№21 / 22 Харьков-Трускавец;

№41 / 42 Днепр-Трускавец;

№43 / 44 Ивано – Франковск-Киев;

№45 / 46 Ужгород-Лисичанск;

№49 / 50 Киев-Трускавец;

№81 / 82 Киев-Ужгород;

№86 / 85 Львов-Новоалексеевка;

№98 / 97 Ковель-Киев;

№108 / 107 Одесса-Ужгород;

№110 / 109 Львов-Херсон;

№118 / 117 Черновцы-Киев;

№136 / 135 Одесса-Черновцы;

№145 / 146 Киев-Измаил;

№217 / 218 Киев-Рахов;

№702 / 701 Львов-Черновцы;

№715 / 716 Киев-Львов;

№743 / 744 Киев-Львов;

№749 / 750 Киев-Ивано-Франковск.

Новый и. о. директора ГБР

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследования стал Алексей Сухачев.

Алексей Сухачев Facebook-страница ГБР

Он родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Работал следователем, оперуполномоченным и заместителем Главного управления Центрального управления СБУ. В 2019-2020 гг служил в Службе внешней разведки Украины.

ЕС предоставит Украине €10 млн на "зеленые" инновации

Украина и ЕС на саммите 1 октября планируют подписать соглашение о реализации проекта по поддержке инноваций, связанных с возобновляемой энергетикой и энергоэффективностью, на €10 млн.

По словам советника вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексея Рябчина, Украина имеет большой потенциал в отношении "зеленых" инноваций, но компании, представленные в этом направлении, не способны работать с грантами.

"Этот проект на €10 млн создаст инновационный центр, который будет помогать повышать способность украинских институтов работать с грантами. Цель его запуска — идентифицировать проблему и найти ее решение", - пояснил Рябчин.

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Коронавирус в мире

По состоянию на утро вторника, 22 сентября, стало известно о 31 245 797 случаях инфицирования коронавирусом в мире. При этом умерли 963 693 человека, а выздоровели 21 394 593 человека. Больше всего больных в США - 6 856 884 человека, в Индии – 5 487 580 и в Бразилии – 4 558 040 человек. Актуальную статистику ежедневно сообщает сайт, созданный для фиксации темпов распространения коронавируса в мире.

Коронавирус в мире Фото из открытых источников

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года.

Выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна провокация из стрелкового оружия отмечена на участке неподалеку от Водяного.

Выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений в направлении Водяного из временно оккупированной Ужовки. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Погода на 22 сентября

В Укргидрометцентре сообщают, что сегодня в Украине осадков не предвидится, зато будет наблюдаться переменная облачность, по всей территории будет тепло.

В западных регионах ожидается 23-25 градусов тепла, ночью – 5-9. На севере Украины воздух прогреется до 23-25 градусов днем и 5-7 ночью. В центральных областях – 22-25 днем и 5-7 ночью. На юге температура воздуха днем также составит 23-25 градусов, а ночью – 5-7.

В столице сегодня без осадков, воздух днем прогреется до +23...+25, а ночью столбик термометра опустится до 5-7 градусов.

Курсы валют

По состоянию на 22 сентября Нацбанк Украины установил такой официальный курс валют: за 1 доллар придется заплатить 28,20 грн, а за 1 евро — 33,20 грн, а 10 российских рублей — 3,69 гривны.

Цены на топливо

По состоянию на утро вторника, 22 сентября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнета", будут такими: