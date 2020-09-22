Выступление Зеленского в ООН, новый и. о. директора ГБР и чумная палочка в киевском метро: Актуальное на утро 22 сентября
В столичном метрополитене исследователей ждала откровенно неожиданная находка
Нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко наконец избрали меру пресечения в суде. А "Укрзализныця" решили возобновить продажу билетов на 22 поезда дальнего следования. Тем временем на Донбассе продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны представителей НВФ.
Далее рассказываем о самых актуальных новостях по состоянию на сегодняшнее утро.
Коронавирус в Украине: новое
По состоянию на утро 22 сентября в Украине лабораторно подтверждено 181 237 случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировано 2 884 новых случая, 1 717 пациентов побороли болезнь, а 59 человек умерло.
С начала пандемии в Украине зафиксировали 181 237 случаев COVID-19, из них 3 642 летальных, 79 901 человек выздоровел.
Мера пресечения нардепу Юрченко
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко, которого подозревают во взяточничестве. Это – содержание под стражей до 9 ноября.
Суд предусмотрел возможность освобождения Юрченко под залог в размере 3,1 миллиона гривен. Прокуроры требовали избрать для нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 6,5 млн грн.
Геном чумной палочки в метро Киева
В рамках международного проекта MetaSUB ученые исследовали киевское метро, где нашли неизвестные науке микроорганизмы.
Четвертый год подряд 21 июня на разных континентах участники проекта заходят в наземный транспорт или спускаются в метро и ватными палочками берут образцы биоматериалов с сидений, скамеек, стен, перил эскалаторов. Образцы поступают в Нью-Йорк, где в них ищут гены бактерий и вирусов.
Что касается станций киевского метро, то от 10% до 80% геномов у взятых с поверхностей образцах оказались микроорганизмами, которые не удается идентифицировать по базам данных. Но некоторые идентифицировать удалось-например, на станции метро "Контрактовая площадь" нашли геном чумной палочки.
Выступление Зеленского в ООН об оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций.
Он заявил, что оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе – это не только война в Украине, но и война в Европе. По словам президента, основания ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны, однако, не все страны сделали это.
"Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", - сказал Зеленский.
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на некоторые поезда
С 21 сентября "Укразализныця" возобновила продажу билетов на такие поезда дальнего следования:
- №1 / 2 Ивано-Франковск – Константиновка;
- №8 / 7 Черновцы – Киев;
- №12 / 11 Одесса-Львов;
- №15 / 16 Харьков-Рахов;
- №21 / 22 Харьков-Трускавец;
- №41 / 42 Днепр-Трускавец;
- №43 / 44 Ивано – Франковск-Киев;
- №45 / 46 Ужгород-Лисичанск;
- №49 / 50 Киев-Трускавец;
- №81 / 82 Киев-Ужгород;
- №86 / 85 Львов-Новоалексеевка;
- №98 / 97 Ковель-Киев;
- №108 / 107 Одесса-Ужгород;
- №110 / 109 Львов-Херсон;
- №118 / 117 Черновцы-Киев;
- №136 / 135 Одесса-Черновцы;
- №145 / 146 Киев-Измаил;
- №217 / 218 Киев-Рахов;
- №702 / 701 Львов-Черновцы;
- №715 / 716 Киев-Львов;
- №743 / 744 Киев-Львов;
- №749 / 750 Киев-Ивано-Франковск.
Новый и. о. директора ГБР
Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследования стал Алексей Сухачев.
Он родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
Работал следователем, оперуполномоченным и заместителем Главного управления Центрального управления СБУ. В 2019-2020 гг служил в Службе внешней разведки Украины.
ЕС предоставит Украине €10 млн на "зеленые" инновации
Украина и ЕС на саммите 1 октября планируют подписать соглашение о реализации проекта по поддержке инноваций, связанных с возобновляемой энергетикой и энергоэффективностью, на €10 млн.
По словам советника вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексея Рябчина, Украина имеет большой потенциал в отношении "зеленых" инноваций, но компании, представленные в этом направлении, не способны работать с грантами.
"Этот проект на €10 млн создаст инновационный центр, который будет помогать повышать способность украинских институтов работать с грантами. Цель его запуска — идентифицировать проблему и найти ее решение", - пояснил Рябчин.
Коронавирус в мире
По состоянию на утро вторника, 22 сентября, стало известно о 31 245 797 случаях инфицирования коронавирусом в мире. При этом умерли 963 693 человека, а выздоровели 21 394 593 человека. Больше всего больных в США - 6 856 884 человека, в Индии – 5 487 580 и в Бразилии – 4 558 040 человек. Актуальную статистику ежедневно сообщает сайт, созданный для фиксации темпов распространения коронавируса в мире.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 21 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года.
Выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна провокация из стрелкового оружия отмечена на участке неподалеку от Водяного.
Выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений в направлении Водяного из временно оккупированной Ужовки. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Погода на 22 сентября
В Укргидрометцентре сообщают, что сегодня в Украине осадков не предвидится, зато будет наблюдаться переменная облачность, по всей территории будет тепло.
В западных регионах ожидается 23-25 градусов тепла, ночью – 5-9. На севере Украины воздух прогреется до 23-25 градусов днем и 5-7 ночью. В центральных областях – 22-25 днем и 5-7 ночью. На юге температура воздуха днем также составит 23-25 градусов, а ночью – 5-7.
В столице сегодня без осадков, воздух днем прогреется до +23...+25, а ночью столбик термометра опустится до 5-7 градусов.
Курсы валют
По состоянию на 22 сентября Нацбанк Украины установил такой официальный курс валют: за 1 доллар придется заплатить 28,20 грн, а за 1 евро — 33,20 грн, а 10 российских рублей — 3,69 гривны.
Цены на топливо
По состоянию на утро вторника, 22 сентября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнета", будут такими:
- Бензин А-98 – 30,48 грн;
- Бензин А-95+ – 24,27 грн;
- Бензин А-95 – 22,51 грн;
- Бензин А-92 – 20,52 грн;
- ДТ – 20,75 грн;
- Газ – 11,80 грн.