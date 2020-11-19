Выборы мэров – вторая попытка: Где будут выбирать руководителей городов 22 ноября и при каких условиях
Результаты повторного голосования должны установить до 27 ноября
В некоторых городах Украины продолжается избирательная кампания, ведь там ни один из кандидатов на пост мэра не набрал более 50% голосов избирателей. В соответствии с избирательным законодательством проведут повторное голосование и 22 ноября жители 11 городов будут выбирать главу городского совета.
Рассказываем подробнее, где проведут перевыборы, кто борется за кресло мэра и как себя вести на избирательном участке.
В каких городах состоятся выборы
В следующее воскресенье, 22 ноября, пройдет второй тур выборов мэра в 11 городах, ведь по результатам голосования 25 октября ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки.
Так, городского главу жители будут выбирать в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.
В каждом городе избиратели должны будут отдать голос одному из двух кандидатов.
Так, во второй тур в Днепре вышли действующий мэр Борис Филатов от "Общественной силы" (45,5% голосов в первом туре) и Загид Краснов от "Пропозиции" (13,6% поддержки).
В Бердянске соревнуются за кресло мэра Валерий Баранов от "За будущее" (30,15% голосов горожан) и Александр Свидло от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (34,7% поддержки избирателей).
В Дрогобыче среди претендентов на должность главы города Андрей Веселый (26,05% голосов) и действующий мэр города Тарас Кучма (41,06% голосов в первом туре). Два кандидата – самовыдвиженцы.
В Львове во второй тур выборов городского главы прошли действующий мэр города Андрей Садовый от "Самопомощи" (40,09% голосов) и Олег Синютка от "Европейской Солидарности" (31,1% поддержки).
В Николаеве будут выбирать между Александром Сенкевичем от "Пропозиции" (39% поддержки в первом туре) и Владиславом Чайкой от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (29,3% голосов).
В Никополе во второй тур выборов мэра вышли Руслан Олейник от "Слуги народа" (17,85% голосов в первом туре) и Александр Саюк от "За будущее" (21,86% поддержки).
В Полтаве мэром выберут одного из следующих кандидатов – Сергея Иващенко от "Слуги народа" (17,71% поддержки избирателей в первом туре) или бывшего мэра города Александра Мамая от "За будущее" (30,6% голосов).
В Ровно на кресло мэра претендуют Александр Третьяк от "Европейской Солидарности" (16,93% голосов в первом туре) и Виктор Шаркизян от "Ровно вместе" (19,84% поддержки избирателей).
В Славянске борьба продолжается между Вадимом Ляхом от "Оппозиционного блока" (29,99% голосов избирателей) и Павлом Придворовым от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (30,86% поддержки).
В Ужгороде горожане выберут мэра города среди следующих кандидатов – самовыдвиженец Богдан Андреев (25,4% голосов) и Виктор Щадей от "Слуги народа" (17,93% поддержки).
В Черкассах больше всего поддержки в первом туре получили Анатолий Бондаренко от партии "За будущее" (37,6% голосов) и Виктор Евпак от "Голоса" (19,14% голосов).
В СМИ сообщалось, что на 22 ноября назначены выборы мэра городов Кривой Рог и Бровары, однако по состоянию на 19 ноября на сайте ЦИК информации о проведении голосования в этих городах не было.
В Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Там выявили нарушения законодательства – нарушение тайны голосования и права на свободное волеизъявление при проведении местных выборов. Вероятно повторные выборы в городе ЦИК назначит на середину января следующего года.
Подробнее об обязанностях мэров городов, депутатов городских областных советов читайте в нашем материале по этой ссылке.
Организация работы избирательных участков
В воскресенье в определенных городах избирательные участки должны работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00. Если участок откроется позже – это будет считаться нарушением.
При голосовании стоит помнить, что:
- Обязательно нужно находиться в помещении в маске или респираторе, однако члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.
- Обработать дезинфектором руки до входа в помещение и после посещения избирательного участка.
- Минимизировать время пребывания в помещении для голосования.
- Не брать на участок детей.
- Иметь свою ручку.
Также необходимо обратить внимание, что некоторые действия могут толковаться, как нарушение украинского законодательства. Поэтому не стоит:
- агитировать и распространять политическую рекламу;
- передавать свой бюллетень другим лицам;
- получать избирательный бюллетень от кого-то, кроме членов избирательной комиссии;
- делать лишние отметки в избирательном бюллетене;
- портить бюллетень;
- находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;
- повреждать урны;
- голосовать более одного раза.
Если избиратели замечают нарушения на участках, нужно обращаться к главе комиссии, полиции и наблюдателям.
*****
Результаты голосования по выборам городских глав должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.