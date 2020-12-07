Введение в Украине абонплаты за ЖКУ: Что предусматривает инициатива и как может измениться стоимость коммунальных услуг

Абонплата, по мнению экспертов, с одной стороны, поможет урегулировать пробелы законодательства, с другой – потребителям придется платить больше за коммунальные услуги

В Украине, вероятно, снова подорожают жилищно-коммунальные услуги – народные депутаты приняли закон о введении абонплаты на соответствующие блага. Так, среди прочего, потребителям придется платить за обслуживание внутридомовых сетей.

Рассказываем подробнее об инициативе парламентариев и как она, по мнению экспертов, будет работать на практике.

Почему решили ввести абонплату за ЖКУ

Верховная Рада 3 декабря приняла в повторном втором чтении 240 голосами законопроект №2458, согласно которому в Украине введут абонплату на все коммунальные услуги, кроме электроснабжения.

В документе содержится объяснение, что абонплата - это платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальному договору с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг. Абонплата включает расходы исполнителя, связанные с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями, начислением и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (в случае их наличия в здании потребителя), кроме случаев, определенных законом, а также по выполнению других функций, связанных с обслуживанием исполнителем абонентов по индивидуальным договорам (кроме обслуживания и текущего ремонта внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и снабжения горячей воды).

Закон, по мнению нардепов профильного комитета парламента, должен решить ряд проблем:

- Проблемы медленных темпов оснащения зданий общедомовыми счетчиками тепла и воды.

- Прекращение обслуживания внутридомовых газовых сетей значительной части многоквартирных домов.

- Усложнение структуры и увеличение количества платежей за услуги ЖКХ (отсутствие понимания структуры платежей и дополнительные банковские комиссии демотивируют потребителя платить за услуги).

- Неоформленных земельных участков под многоквартирными домами (жители многоэтажек не имеют достоверной информации о соответствующих участках, что создает условия для незаконного отчуждения придомовых территорий и не мотивирует совладельцев совместно их упорядочивать).

- Фактического полулегального предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае, если бумажный договор отсутствует.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако документ должны подписать председатель парламента Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский.

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Что прописано в законе

Документом предусматривается введение следующих инициатив:

1. Предоставить возможность потребителям самостоятельно устанавливать общедомовые счетчики за счет совладельцев. В случае, если счетчик будет устанавливаться потребителями за собственные средства, уплаты соответствующей доли платежей в тарифе не будет, а ранее оплаченная доля будет им возмещена путем вычета из следующих платежей за услугу. В противном случае общедомовой счетчик будет установлен оператором сетей в короткие сроки.

2. Ввести дифференцированные тарифы и абонплату за воду и тепло в зависимости от того, кто устанавливает и обслуживает узел коммерческого учета (общедомовой счетчик). Если владельцы делают это самостоятельно, они будут платить уменьшенный тариф. Например, если счетчик обслуживает оператор наружных сетей, потребитель платит абонплату в полном размере, если счетчик обслуживают совладельцы за собственные средства, абонплата пропорционально уменьшается.

3. Усилить правовую защиту совладельцев по их обслуживанию внутридомовых газовых сетей. Потребители имеют право самостоятельно выбирать, кто будет обслуживать их сети: оператор или другая специализированная организация, имеющая разрешение на выполнение таких работ. Если потребители такой выбор не сделают, сети автоматически начнет обслуживать местный оператор газораспределительных сетей.

4. Уменьшить количество платежей за услуги, которые регулярно платит потребитель (например, размер платы за потребленное тепло в платежке будет указан одной строкой, так же, как и плата за холодную или горячую воду).

5. Обязать местную власть в ускоренном режиме (до 31 декабря 2021 года) урегулировать вопросы отвода земельных участков под многоквартирными домами и придомовой территории.

6. Внедрить возможность заключать публичные договоры присоединения в сфере ЖКХ. "Упрощенная форма заключения таких договоров отменит необходимость бумажной волокиты, что упростит взаимоотношения между потребителем и поставщиком услуг и уменьшит нагрузку на тариф", - отметили в комитете ЖКХ Верховной Рады.

7. Предоставить полномочия органам местного самоуправления в отношении хранения и обеспечения доступа к технической и иной документации на многоквартирные дома и их придомовые территории.

8. Обязать владельца (совладельца) здания предоставлять представителю оператора газораспределительных систем доступ в помещения здания. А представителю оператора газораспределительной системы или другого предприятия, с которым заключен договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, предоставить "право доступа в помещения дома для осуществления технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения".

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Что говорят эксперты

Мнения по внедрению изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства разделились. С одной стороны, эксперты считают, что изменения необходимы, чтобы урегулировать вопрос оплаты за обслуживание коммуникаций компаниями-поставщиками коммунальных услуг. С другой – потребителям придется платить больше за ЖКУ.

Член НКРЭКУ Ольга Бабий рассказала, что с 2018 года в тарифах не заложены суммы на обслуживание и ремонт сетей. Произошла законодательная коллизия, в результате которой у поставщиков иногда нет денег даже на то, чтобы напечатать и выставить платежки.

"Абонентская плата за коммунальные услуги будет действовать до тех пор, пока совладельцы многоквартирного дома не соберутся и не примут решение нанять свою компанию, которая будет заниматься коммуникациями. Главной задачей было отделить монополиста от сетей. Но на время, пока совладельцы многоквартирных домов не сделали свой выбор, они будут платить абонентскую плату для того, чтобы их коммуникации кто-то обслуживал. Это как поставщик последней надежды", – отметила Бабий.

Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко еще в октябре обратился к Раде с просьбой принять законопроект №2458. Мол, это бы позволило через снижение цен на газ пересчитать стоимость отопления и горячей воды. Но если в октябре газ был дешевым, то сейчас его стоимость уже превысила прошлогодний показатель.

А вот нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил: во время обсуждения документа отмечалось, что его принятие может спровоцировать "дополнительную тарифную нагрузку на потребителей" - они "получат дополнительные квитанции на обслуживание внутридомовых сетей".

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко рассказал, что в законе речь идет о модели, когда есть прямые договоры на поставку коммунальных услуг с квартирами и в тарифе на содержание дома и придомовой территории не предусмотрена плата за содержание этих сетей внутри дома. Обычно ОСМД учитывает эти расходы в платежке за дом и придомовую территорию, а ЖЭКи – нет.

"Платежка должна быть одна, просто в ней должно быть четко распределено, куда идут средства. Это было бы правильно. Но, как показывает опыт, введение абонентской платы не уменьшит стоимость содержания дома и придомовой территории, а просто еще добавит. А должно просто в рамках существующего перераспределиться", - рассказал Голубенко.

Дело в том, что поставщики услуг под видом разделения платежей могут увеличивать цену, мотивируя тем, что надо обслуживать внутренние сети.

Чтобы решить вопрос обслуживания внутридомовых сетей, украинцы имеют право выбрать: или создать ОСМД (общество совладельцев многоквартирных домов) и самим отвечать за состояние коммуникаций в доме, или подписать коллективный договор с поставщиком коммунальных услуг и платить ему абонплату круглый год. Без договоров в том числе нельзя пересмотреть и тарифы на отопление.

Новые правила позволят пересчитать стоимость тепла, а в будущем – урегулировать и вопрос с абонплатой. По предварительным подсчетам, абонплата на воду и отопление будет в пределах 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн. То есть в сумме нужно будет платить около 111,7 грн в месяц (при условии, если есть горячая, холодная вода и отопление).