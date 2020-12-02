Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено: Почему недовольны предприниматели

О кассовых аппаратах нам еще долго придется слышать Фото из открытых источников

Вопрос относительно кассовых аппаратов для ФЛП вроде бы решен, а предприниматели из-за этого недовольны

В Украине никак не утихнет эпопея относительно налогообложения ФЛП и обязательного введения для них кассовых аппаратов. У попытки властей заставить всех физических лиц - предпринимателей установить обязательные РРО долгая история. Вчера Верховная Рада таки приняла "компромиссный" законопроект, призванный урегулировать кризис, связанный с вопросом, который является топовым для ФЛП в течение последних месяцев.

Далее рассказываем о главных векторах документа и бурной реакции предпринимателей на его принятие.

Закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП

Во вторник, 1 декабря народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект № 4439-д по урегулированию кризиса, связанного с вопросом ФЛП. Речь идет о переносе обязательной фискализации для всех малых и средних предпринимателей.

Документ имеет длинное название – проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушениях установленного порядка проведения расчетных операций в части суммы примененных штрафных санкций.

Главные векторы закона – отсрочка фискализации до 1 января 2022 года, введение послаблений для рисковых групп, отмена кешбэка и привязка всех лимитов к минимальной заработной плате. Это означает, что лимиты будут зависеть не от власти, а от того, как ФОПы будут работать.

Закон вводит следующие правила:

определение предельных объемов доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы. І группа ФЛП – 167 минимальных заработных плат (МЗП) вместо 1 млн грн, ІІ группа – 834 МЗП вместо 5 млн грн, ІІІ группа – 1167 МЗП вместо 7 млн грн)

отмена "кешбэка" покупателям, то есть исключение норм о компенсации потребителям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций в части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных санкций;

отсрочка до 1 января 2022 года обязательного применения РРО для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для I группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения;

отмена штрафных санкций за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО;

пролонгация на год - до 1 января 2022 года - применения сниженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

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Как пытались ввести кассовые аппараты для ФЛП

4 ноября проект закона об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций для ФЛП II – IV групп был отправлен на доработку. Тот законопроект предлагал разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога II, III и IV групп независимо от вида деятельности, если их годовой доход не превышает 1 миллион гривен, а также перенести на 1 января 2022 года введение положений об обязательном применении РРО субъектами хозяйствования, которые должны применять РРО с 1 января 2021 года.

Повторное первое чтение состоялось 17 ноября, и законопроект № 4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей вновь не был принят. Подробнее о проекте закона можно прочитать в нашем большом материале по этой ссылке.

Тогда же предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду с требованием отмены обязательного введения кассовых аппаратов с 2021 года.

30 ноября президент Владимир Зеленский внес в парламент еще один проект закона об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей II – IV групп до 1 января 2022 года.

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Почему недовольны ФЛП

Сразу после принятия законопроекта под стенами Верховной Рады начался масштабный протест предпринимателей против обязательного введения кассовых аппаратов. В правительственном квартале собралось около тысячи предпринимателей. Активисты перекрыли движение по улице Грушевского, а также от Европейской площади до переулка Крепостного и требовали не обязывать их использовать кассовые автоматы.

Митинг возле Верховной Рады Фото: Нацполиция

К тому же митингующие установили сцену, с которой активисты требуют от депутатов прислушаться к их позиции. К примеру, ФЛП имеют собственные зарегистрированные законопроекты, которые предусматривают не отсрочку, а отмену обязанности внедрения кассовых аппаратов и сохранение упрощенной системы.

Вечером акция протеста вспыхнула с новой силой – митингующие попытались перекрыть входы и выходы из парламента и пройти ко входу в парламент. Правоохранители оттеснили их, поэтому возникли столкновения и беспорядки.

Митинг возле Верховной Рады Фото: Нацполиция

В Нацполиции Киева отметили, что протестующие перекрыли дорогу и мешали народным депутатам покинуть Верховную Раду. Полицейским пришлось оттеснить граждан и сделать коридор для прохода нардепов к зданию парламента. Тогда же между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка. Также правоохранители призвали организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и не нарушать закон. В полиции утверждают, что всех виновных в беспорядках привлекут к ответственности.

По словам организатора акции протеста Save ФОП Сергея Доротича, предприниматели не просили отсрочки введения кассовых аппаратов.

"Политики за нас все решили, как всегда. Отсрочка проблемы не решит. Мы не хотим продолжать процесс, и пикетировать, и создавать неудобства жителям городов. Мы хотим решить вопрос по сути", – сказал Доротич.

Акция продолжается с самого утра 2 декабря. Протестующие говорят, что не разойдутся, пока Верховная Рада полностью не отменит законопроект.