Введение чрезвычайной ситуации в Киеве и возможное продление карантина: Актуальное на утро 20 марта

Начался последний рабочий день недели, поэтому стоит вспомнить, какие новости принесло утро пятницы

Женщина в лицевой маске проходит у баннера, рекламирующего дезинфицирующую компанию, в Неаполе EPA-EFE

Главной темой медийного пространства остается распространение и противодействие коронавирусу в Украине. Вечерние новости четверга не добавили оптимизма — в стране зафиксированы 26 случаев инфицирования COVID-19, увеличилось и количество жертв коронавируса.

Поэтому действия властей сейчас направлены на усиление превентивных мер как на общегосударственном уровне, так и на местах.

Рассказываем подробнее об актуальных новостях утра 20 марта.

Коронавирус в Украине

По состоянию на вечер 19 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные. За день количество инфицированных увеличилось на 10 человек.

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом. Это третий летальный случай в Украине.

В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы проходят юридические процедуры.

Министерство здравоохранения рассматривает возможные варианты продления карантина после 3 апреля. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, решение будет зависеть от распространения коронавируса.

Также, за четверг правоохранители составили почти 300 административных протоколов за нарушение карантина в Украине.

Штрафы за увольнения работников

Заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал, что за незаконное увольнение работников во время карантина руководителям может грозить штраф до 51 тыс. грн или исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности или исправительные работы на срок до 2 лет.

Изменения состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Он ввел в состав СНБО вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Пандемия COVID-19 в мире

По состоянию на утро 20 марта в мире заболело 244 523 человека, умерло более 10 000 человек, выздоровело — 86 026 человек.

В Италии по состоянию на вечер 19 марта зарегистрировано 41 035 подтвержденных случаев заражения COVID-19, также 3405 умерли.

В США количество инфицированных превысило 13 000 человек.

Фото из открытых источников

За сутки от коронавируса в Франции умерли 108 человек, тысячи людей в отделениях интенсивной терапии. Всего коронавирусом заразились более 10 тыс. французов.

Из-за коронавируса организаторы решили перенести дату проведения Каннского кинофестиваля на конец июня-начало июля 2020 года.

Также из-за угрозы инфицирования закрыли две главные святыни ислама – Большую (Заповедную) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине в Саудовской Аравии.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранение.

Погода на 20 марта

По данным синоптиков, в некоторых западных областях пройдут дожди.

Температура воздуха днем составит +10+15, а ночью +4+6. На севере страны сухо, днем +10+12, а ночью +3+5. В восточных областях переменная облачность, без осадков, днем +12+15, а ночью +2+5.

Прогноз погоды на 20 марта Укргидрометцентр

В центре страны без осадков, днем +12+15, а ночью -1+5. На юге страны сухо, днем +14+16, а ночью +1+7.

В столице сегодня сухо, днем +10+12, а ночью +5+7.

Курсы валют на 20 марта

20 марта Нацбанк установил следующие курсы валют доллар — 27,80 грн, евро — 30,09 грн, российский рубль — 0,346 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 53 коп., евро подорожал на 29 копеек.

Цены на заправках

По состоянию на утро 20 марта, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: