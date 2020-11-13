Второй тур выборов мэра: Где мэра изберут 15 ноября и каковы правила голосования

Для некоторых городов в это воскресенье выборы наконец завершатся Фото из открытых источников

В это воскресенье мэров выберут в семи городах Украины

На днях Центральная избирательная комиссия наконец определила даты проведения второго тура местных выборов в ряде городов Украины. Повторные выборы запланированы на 15 и 22 ноября.

Далее рассказываем о том, как пройдет второй тур выборов городского головы, и напоминаем, кто борется за кресло мэра в крупных городах Украины, где голосование назначено на это воскресенье, 15 ноября.

Организационные особенности второго тура выборов

Местные выборы в Украине прошли почти три недели назад – 25 октября, однако далеко не во всех городах их можно считать завершенными. В ряде крупных городов после первого тура должен состояться и второй. Это обусловлено количеством голосов, которые набрали кандидаты. Так, в городах с населением более 75 тысяч человек, где ни один из кандидатов на пост мэра не набрал более 50% голосов, повторному голосованию быть.

ЦИК разделил второй тур на две даты – на воскресенье 15 и воскресенье 22 ноября.

В это воскресенье будут выбирать городского голову в Каменец-Подольском, Краматорске, Луцке, Одессе, Сумах, Украинке и Херсоне. А 22 ноября повторные выборы пройдут в Бердянске, Днепре, Дрогобыче, Львове, Николаеве, Никополе, Полтаве, Ровно, Славянске, Ужгороде и Черкассах, 29 ноября – в Черновцах.

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Когда открываются избирательные участки. Как и в первом туре (25 октября), во время повторного голосования 15 ноября избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. Если с открытием участка опоздают, это будет считаться нарушением.

Правила поведения на избирательном участке. Повторное голосование должно проводиться с соблюдением противоэпидемических мер. Это значит, что украинцы, чтобы проголосовать, должны:

обработать руки антисептиком перед входом в помещение для голосования и после выхода из него;

находиться в респираторе или защитной маске, в частности изготовленной самостоятельно, так, чтобы были прикрыты рот и нос. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;

минимизировать время пребывания в помещении для голосования;

не ходить голосовать вместе с детьми;

желательно иметь собственную ручку.

Известно, что Центральная избирательная комиссия утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования. Так, из местных выборов выделено всего 19,9 миллионов гривен для пяти областных государственных администраций.

К тому же ЦИК утвердил распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения повторного голосования 22 ноября на общую сумму 286 тысяч гривен для тринадцати облгосадминистраций.

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Что запрещено на выборах. На избирательных участках запрещено:

агитировать и распространять политическую рекламу;

передавать свой бюллетень другим лицам;

получать избирательный бюллетень от кого-то, кроме членов избирательной комиссии;

делать лишние отметки в избирательном бюллетене;

портить бюллетень;

находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;

повреждать урны;

голосовать более одного раза.

Если избиратели замечают нарушения на участках, нужно обращаться к председателю комиссии, полиции и наблюдателям.

Когда результаты второго тура. Окончательных победителей на выборах мэра мы узнаем в соответствии с Избирательным кодексом, не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября.

Кстати, подробнее об обязанностях мэров городов, депутатов городских областных советов читайте в нашем материале по этой ссылке.

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Кандидаты на пост мэра перед вторым туром

Одесса. Геннадий Труханов ("Доверяй делам") – 38,35% и Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 19,47%.

Геннадий Труханов – действующий мэр Одессы с 2014 года, депутат Одесского городского совета ІV, VI и VII созывов, депутат Верховной Рады VII созыва (от Партии регионов).

Николай Скорик – председатель Одесской ОГА (2013-2014), депутат VIII созыва Рады от партии "Оппозиционный блок". В 2019 году был избран нардепом IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Сейчас является членом комитета парламента по вопросам экономического развития.

Каменец-Подольский (Хмельницкая область). Владимир Мельниченко (самовыдвиженец) – 40,47% голосов и Михаил Поситко (ВО "Свобода") - 35,46%.

Владимир Мельниченко – народный депутат VII и VIII созывов. В свое время был председателем Каменец-Подольской городской организации Партии регионов, депутатом Каменец-Подольского горсовета и райсовета и депутатом Хмельницкого облсовета.

Михаил Поситко – действующий депутат Каменец-Подольского горсовета, председатель местной организации партии "Всеукраинское объединение "Свобода". В свое время работал юристом в ООО "Институт государственных закупок", финансовым консультантом в АО "УкрСиббанк", юристом в коммунальном предприятии "Тепло".

Краматорск (Донецкая область). Александр Гончаренко (самовыдвиженец) – 48,61% и Андрей Панков (мэр Краматорска) – 37,75%.

Андрей Панков – сын миллионера Виктора Панкова. В свое время работал экономистом в Краматорском филиале Приватбанка, далее – заместителем начальника отдела Донецкого филиала ПУМБ, позже – заместителем директора Горловского филиала Брокбизнесбанка. В 2010 году был избран депутатом горсовета.

Александр Гончаренко – сейчас председатель Постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета, финансов, внешнеэкономической деятельности. В свое время был директором по маркетингу и сбыту ПАО "ЭМСС".

Луцк. Бывший мэр Богдан Шиба (самовыдвиженец) – 13,14% голосов избирателей и Игорь Полищук ("За майбутнє") – 32,47% голосов.

Игорь Полищук – ранее работал юрисконсультом и заместителем председателя правления Благотворительного Фонда Игоря Палицы "Только вместе".

Богдан Шиба – бывший мэр Луцка (2006–2010 гг.), генеральный директор ГП "Волыньстандартметрология".

Сумы. Александр Лысенко (ВО "Батькивщина") – 44,2% голосов и Вадим Акперов ("Европейская солидарность") – 14,71% голосов.

Александр Лысенко – действующий мэр Сум, с 2006 года возглавлял собственное предприятие ООО "Сумытранс-С". Дважды избирался городским головой от "Батькивщины": в мае 2014 года и в ноябре 2015 года.

Вадим Акперов – действующий председатель Сумского районного совета, временный исполняющий обязанности председателя Сумской ОГА (2019-2020 гг.). С 2018 по 2019 год Акперов работал заместителем, а затем первым заместителем председателя Сумской ОГА, с 2019 года был председателем Сумского районного совета.

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Украинка (Киевская область). Оксана Кирилюк ("Слуга народа") – 17,4% голосов и Александр Туренко ("Европейская солидарность") – 17,4% голосов.

Интересно что Украинка не относится к общинам с количеством избирателей от 75 тысяч, где мэров выбирают в два тура. Второй тур здесь пройдет из-за того, что первые два кандидата-лидера набрали одинаковое количество голосов.

Херсон. Игорь Колыхаев ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!") – 30,75% и Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") – 17,09% голосов.

Игорь Колыхаев – заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Член депутатской группы "За майбутнє". С 2016 года возглавляет собственный благотворительный фонд и является основателем ОО "Херсонская городская общественная организация инвалидов "Инваспорт СК Херсон". В 2015 году стал депутатом Херсонского облсовета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Владимир Сальдо – сейчас является депутатом Херсонского городского совета, трижды избирался мэром Херсона с 2001 по 2012 г. В 2012 г. стал депутатом Верховной Рады VII созыва (от Партии регионов).