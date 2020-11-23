Второй тур выборов 22 ноября: Как прошло голосование в 11-ти городах и каковы предварительные результаты

Второй тур выборов завершился Фото из открытых источников

Наконец скоро избирательный процесс в Украине полностью завершится, а новые мэры начнут работу

В воскресенье, 22 ноября, второй тур выборов мэра состоялся в одиннадцати крупных городах Украины. Давно не новость, что на любых выборах фиксируются нарушения разного масштаба. Это и президентские, и парламентские, и местные выборы. Поэтому вчера, без сомнения, имели место несколько нарушений избирательного процесса, которые могли повлиять на результат, а могли и не повлиять.

Далее мы расскажем, как прошел второй тур выборов в Украине, о каких нарушениях на избирательных участках рассказывает Национальная полиция и каковы предварительные результаты голосования.

Кандидаты на должность мэра в одиннадцати городах Украины

Вчера прошел так сказать второй эпизод повторного голосования – потому что 15 ноября мы уже имели второй тур в семи городах Украины. На этот раз больше городов, больше и нарушений. Голосовали в Дрогобыче (Львовская область), Никополе (Днепропетровская область), Полтаве, Бердянске (Запорожская область), Славянске (Донецкая область), Днепре, Ужгороде, Львове, Черкассах, Николаеве и Ровно.

В целом сценарий был такой же, как и раньше – на повторное голосование в каждом городе собрались два лидера первого тура выборов, которые набрали наибольшее количество голосов.

За кресло мэров боролись такие кандидаты:

Львов - Андрей Садовый (действующий мэр) и Олег Синютка (кандидат от партии "Европейская солидарность").

Днепр – Борис Филатов (кандидат от партии "Пропозиция" и действующий мэр) и Загид Краснов (кандидат от партии "Громадська сила").

Никополь – Александр Саюк (кандидат от партии "За Майбутнє") и Руслан Олейник (кандидат от партии "Слуга народа").

Николаев - Александр Сенкевич (действующий мэр) и Владислав Чайка (кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь").

Дрогобыч - Андрей Веселый (самовыдвиженец) и Тарас Кучма (самовыдвиженец, действующий мэр).

Ужгород – Богдан Андреев (действующий мэр) и Виктор Щадей (кандидат от партии "Слуга народа").

Славянск - Павел Придворов (кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") и Вадим Лях (кандидат от партии "Оппозиционный блок").

Черкассы – Анатолий Бондаренко (действующий мэр, кандидат от партии "За Майбутнє") и Виктор Евпак (кандидат от партии "Голос").

Полтава – Александр Мамай (бывший городской глава) и Сергей Иващенко (кандидат от партии "Слуга народа").

Бердянск – Валерий Баранов (кандидат от партии "За Майбутнє") и Александр Свидло (кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь").

Ровно – Виктор Шакирзян (кандидате от партии "Ровно вместе") и Александр Третьяк (кандидат от партии "Европейская солидарность").

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Как прошел процесс голосования

В Центральной избирательной комиссии заявили, что на втором туре выборов мэров в одиннадцати городах работало 1 648 избирательных участков, и все они открылись вовремя. Только в Полтаве участок № 531254 открылся с небольшим опозданием.

Серьезных системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования в ЦИК не зафиксировали, выборы прошли в штатном режиме.

В связи с пандемией коронавируса и "карантином выходного дня" по всей Украине, члены УИК контролировали соблюдение избирателями правил безопасности.

На участках были организованы противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Речь идет о разметке на полу для соблюдения дистанции, температурном скрининге на входе на избирательных участков и отдельных кабинках для голосования для избирателей с признаками простуды.

Интересно, что в регионах имели место различные акции и даже конкурсы, которые имели целью поощрить граждан голосовать или наоборот – не идти на выборы вовсе.

К примеру, в парках Днепра поставили палатки, где всех желающих угощали бесплатным чаем и пирожками. А возле палаток тем временем из колонок раздавалась агитация идти на выборы.

А в Дрогобыче в центре города приехала на автобусах со львовскими номерами почти сотня молодых людей. Они представились журналистами, а правоохранителям сказали, что будут охранять избирательные участки.

В Николаеве и Славянске активисты приглашали людей идти на выборы с помощью конкурсов. Горожан призвали проголосовать, сделать фото возле избирательной урны и обнародовать его в соцсетях с соответствующим тегом. Среди них обещали провести конкурс и разыграть технику.

В то же в Полтаве и избирателям, и членам комиссий вчера приходили сообщения с призывом не идти на выборы. Вроде тех, кто получил продуктовые наборы, ждала полиция.

Что говорят в ЦИК о явке

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 22 ноября общий показатель явки по Украине составил 29,53 %.

По регионам она была такой:

Днепр – 23,93%

Никополь – 24,20%

Славянск – 32,40%

Ужгород – 27,94%

Бердянск – 39,23%

Львов – 38,94%

Дрогобыч – 30,21%

Николаев – 28,40%

Полтава – 25,52%

Ровно – 30,35%

Черкассы – 26,02%.

Что известно о нарушениях во время голосования

В Национальной полиции сообщили, что в день голосования в целом было зарегистрировано 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Больше всего нарушений зарегистрировали в Днепропетровской – 206, Львовской – 46, Полтавской – 41, Ровенской – 34 и Николаевской областях – 26.

Прецеденты касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательных документов, незаконной агитации, подкупа избирателей, разнообразных конфликтов, уничтожения или порчи бюллетеней, фальсификации избирательных документов, незаконного опроса и попытки или вынесения избирательного бюллетеня.

Правоохранители провели проверки по фактам нарушений и составили 10 административных протоколов: в отношении повреждения / уничтожения бюллетеней, публичного разглашения избирателем результата волеизъявления в помещении для голосования и нарушения правил карантина.

Также в ЕРДР были внесены сведения относительно 11 уголовных производств: по фальсификации, подделке, краже, повреждениям / уничтожениям избирательной документации, подкупу избирателя, незаконному использованию бюллетеня, нарушению тайны голосования, хулиганству, подделке документов / печатей / штампов / бланков).

В то же время Гражданская сеть "ОПОРА" обнародовала собственный дайджест новостей из регионов от наблюдателей о нарушениях на участках. Подробно о них можно прочитать по этой ссылке, а также здесь и в этом отчете.

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О предварительных результатах голосования

Конечно, окончательных результатов никто не знает, потому что их просто не существует – территориальные избирательные комиссии еще не закончили подсчет голосов. Однако имеем предварительные результаты, которые в основном отражают реальную картину волеизъявления украинцев.

Итак, далее – информация от социологических групп и компаний, которые проводили опрос избирателей на выходах с избирательных участков по поддержке того или иного кандидата. Картина такая:

В Днепре, по результатам экзитпола компании SOCIS, побеждает действующий мэр Борис Филатов с результатом 78,75%.

В Черкассах по данным экзитпола студии Савика Шустера и социологической компании Liberty Report, с результатом 54,25% побеждает действующий мэр, кандидат от партии "За Майбутнє" Анатолий Бондаренко.

В Львове согласно данным экзитпола студии Савика Шустера и социологической компании Liberty Report, больше всего голосов, 62,8%, получил действующий мэр Андрей Садовый.

В Николаеве, в соответствии с результатами экзитпола, проведенного изданием "Никвести", лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич с 61,6% голосов избирателей.

В Славянске, по данным экзитпола, проведенного компанией R&B Group побеждает действующий мэр города Вадим Лях, получив 58,8% голосов.

В Полтаве по результатам экзитпола, проведенного местным интернет-изданием "Полтавщина" лидирует Сергей Иващенко с 41,6% голосов. При этом по данным избирательного штаба партии "За Майбутнє", побеждает все же Александр Мамай с 54% голосов.

В Ровно по данным экзитпола от компании "Социс" побеждает Виктор Шакирзян с 50,94% голосов.

В Никополе экзитпол не проводили. Здесь, ссылаясь на результаты предыдущего параллельного подсчета голосов, о победе заявил Александр Саюк. Сообщается, что он набрал 55% голосов.

В Ужгороде экзитпол также не проводили. Ссылаясь на предварительный параллельный подсчет голосов, издание Mukachevo.net победил действующий мэр Богдан Андреев с результатом 52,8%.

В Дрогобыче побеждает действующий мэр Тарас Кучма с 50,57%, по информации издания "ВАРТО - Галицкие новости" (со ссылкой на источник в ТИК).

В Бердянске согласно результатам параллельного подсчета голосов, обнародованного "Бердянск 24", победил Валерий Баранов с 51,42% голосов.

Несмотря на точность проведенных опросов и результаты экзитполов, окончательные результаты выборов могут и имеют право обнародовать исключительно избирательные комиссии.

Пока Центризбирком их не обнародовал. В каждом регионе это сделают территориальные избирательные комиссии. Они устанавливают результаты выборов мэров и обнародуют их в местных СМИ не позднее чем на пятый день после дня установления.

Окончательные официальные результаты голосования по одиннадцати городам Украины должны быть установлены до 27 ноября 2020 года включительно.

Что известно о втором туре 15 ноября

Согласно Избирательному кодексу Украины, результаты второго тура местных выборов должны быть определены и объявлены не позднее, чем на пятый день после их проведения.

ЦИК, следуя этому правилу, уже обнародовала на своем официальном сайте результаты выборов мэра в Луцке, Одессе, Херсоне, Сумах, Каменец-Подольском, Краматорске и украинке. Их имена можно узнать по этой ссылке.

Выборы закончились – что дальше?

Мэров выбрали практически по всей Украине. Осталось провести повторное голосование лишь в Черновцах и Борисполе. В первом случае выборы назначены на 29 ноября, а во втором – на 31 января. Дело в том, что 28 октября действующий мэр Борисполя 60-летний Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он был одним из кандидатов на выборах, поэтому после его смерти должны пройти перевыборы – для соблюдения корректности процесса выбора нового городского главы.