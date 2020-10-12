Вторая волна COVID-19 в Украине: Новое карантинное зонирование, усиление противоэпидемических мероприятий и штрафы за посетителей без масок

Студентов переведут на дистанционное обучение, а школьников отправят на каникулы

Фото из открытых источников

Ситуация с распространением коронавируса в Украине обостряется — на прошлой неделе суточный прирост больных COVID-19 достиг почти 6000 человек.

Из-за стремительного распространения заболевания власти решили ввести дополнительные противоэпидемические меры и ужесточить наказание за их нарушение.

Рассказываем подробнее о реалиях борьбы с коронавирусом в Украине.

Какие города попали в красную карантинную зону

Сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование, решение по которому приняла на прошлой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

МИНЗДРАВ

Карантинное зонирование МИНЗДРАВ

В красную зону попали город Канев Черкасской области и город Сумы. С сегодняшнего дня там запрещена работа общественного транспорта, работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

В оранжевую зону вошли среди других Киев, Винница, Луцк, Днепр. Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Здесь под запрет подпадает:

- работа хостелов, турбаз и т. п (кроме отелей);

- Работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- проведение плановых госпитализаций в больнице;

- работа спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря.

Действуют ограничения для массовых мероприятий-один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Однако, по новым правилам зонирования, отменяется норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполнении 50% сидячих мест.

В желтую зону среди прочих вошло Запорожье.

Там запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые оказывают "кризисные" услуги.

Все остальные области и города входят в зеленую зону. Несмотря на это, обязательным остается:

- наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении;

соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м);

- соблюдение дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50% мест);

- перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

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Совещание у президента - что решили?

Из-за стремительного распространения коронавируса в Украине президент Украины Владимир Зеленский на выходных провел совещание, на котором приняли ряд важных решений по борьбе с болезнью.

Так, по словам нардепа Михаила Радуцкого, решили следующее:

- временно перевести все высшие учебные заведения на дистанционное обучение;

- раньше начать каникулы в школах. Точную дату поручили определить органы местного самоуправления, однако оптимальной назвали дату до 15 октября;

- ограничить время работы заведений общественного питания, ресторанов, клубов в "красных" и "оранжевых" зонах до 22:00;

- увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений COVID-19, а также установить неснижаемый запас СИЗ и препаратов, которых хватит на длительное время.

Большая часть решений касалась непосредственно учреждений здравоохранения.:

- в Киеве, Одессе и Мариуполе начать подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Планируют закупить все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни. В частности, в Киеве госпиталь могут разместить во Дворце спорта;

- подготовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию больных СOVID-19;

- привлечь интернов и студентов старших курсов медицинских ВУЗов к работе в инфекционных отделениях;

- увеличить количество ПЦР-тестов по 30-35 тыс до 50 тыс в сутки (для этого правительство выделило 260 млн грн, из которых 100 млн – на контрактование частных лабораторий, а 160 млн – на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования);

- оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода до конца месяца (для этого правительство выделило регионам 572 млн грн).

Также сегодня МОН должен направить рекомендательное письмо во все учреждения общего среднего образования по установлению каникул с 15 по 30 октября.

И. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

Как хотят наказывать за нарушение карантина

С начала карантина, еще в марте, Верховная Рада Украины приняла несколько законов, в соответствии с которыми установили наказание за нарушение карантина. Так, тогда ввели штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм в размере от 17 тыс. до 32 тыс. грн.

Сейчас хотят несколько пересмотреть штрафы — предложить Верховной Раде рассмотреть изменения в законодательство, в которых предусмотреть штраф 3400-5100 грн для предприятий, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или транспорт людей без респираторов или защитных масок.

Ситуация с коронавирусом в Украине

С начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 265 454 случаи коронавирусной инфекции, из них 5015 летальных, а побороть болезнь смогли 114 410 человек.

В частности, за последние сутки зафиксировано 4420 новых случаев, 903 пациента выздоровели, а 43 человека умерли.

Из-за увеличения пациентов, нуждающихся в госпитализации в пяти регионах наблюдается наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными на коронавирус COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в городе Киеве.

А тем временем, чтобы уменьшить темпы распространения коронавируса, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин.

Он отметил, что сейчас у власти в регионах есть полномочия для контроля ситуации с распространением коронавируса.

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Ранее в Минздраве исключили введение жесткого карантина в Украине.