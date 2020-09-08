Встреча советников "нормандской четверки", приговор Ефремову и избиение политзаключенного Балуха: Главное за 8 сентября

Очередной день подходит к концу, поэтому актуализируем главные новости вторника 8 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе ожидает проведения встречи советников "нормандской четверки".

Среди прочего суд вынес приговор по делу российского актера Михаила Ефремова. И "коллеги по цеху" обратились к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы наказание отменили.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Встреча советников "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ожидаемой дате встречи советников "нормандской четверки". "У нас должно быть заседание советников "нормандского формата" 11 сентября. Ждем там определенные предложения", - сказал Владимир Зеленский.

От российской стороны участие во встрече советников лидеров "нормандской четверки" будет принимать замглавы администрации президента РФ, бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

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Приговор российскому актеру Ефремову

Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП.

У здания суда, где выносили приговор Ефремову, собрались шаманы и "черные маги", которые колдовали над фото осужденного и его адвоката Добровинского.

Знаменитый российский актер Михаил Ефремов Фото: Известия

Российский актер Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь артисту Михаилу Ефремову – помиловать.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

По состоянию на утро 8 сентября в Украине лабораторно подтверждено 140 479 случаев коронавирусной инфекции, из них 2934 летальных, 63 546 человек выздоровели.

Глава Госпродпотребслужбы Киева, врач-эпидемиолог Олег Рубан заявил, что В Киеве сейчас начался рост заболеваемости коронавирусом. И уже в октябре будет регистрироваться в неделю 2500-2700 лабораторно подтвержденных случаев.

В Запорожье школы закрыли на карантин из-за коронавируса Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны мира готовиться к новым пандемиям и инвестировать в систему здравоохранения.

А тем временем, первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанного институтом имени Гамалеи, выпущена в гражданский оборот.

Белорусские оппозиционеры в Украине

Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков находятся в Украине. На 20:00 вторника в Киеве с их участием планируется пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что Ивана Кравцова и Антона Родненкова выдворили из Беларуси насильно.

Кравцов и Родненков Эспрессо

Относительно места пребывания Марии Колесниковой достоверной информации нет. Сообщалось, что она пыталась пересечь границу незаконно, вследствие этого ее задержали. В Украине отметили, что государственную границу она не пересекала.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о запросе Украине вернуть оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые туда выехали.

Ситуация на Донбассе

Телефонный разговор министров иностранных дел Украины и России по поводу нарушения "режима тишины" на Донбассе не состоялась из-за командировки российского главы ведомства Сергея Лаврова.

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук заявил, что незаконные вооруженные формирования вряд ли могли использовать время перемирия для подготовки широкомасштабного наступления.

По его словам, нарушения "тишины" со стороны НВФ направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы.

А тем временем, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области двое военнослужащих подорвались на мине.

Избиение бывшего политзаключенного Владимира Балуха

В Киеве госпитализировали бывшего политзаключенного Владимира Балуха после того, как на него напали неизвестные.

Олег Сенцов сообщил, что избили Балуха ночью, а нашли его утром. У Балуха сломана рука и ключица. Впрочем, угрозы для жизни нет.

В свою очередь, полиция Киева заявила, что устанавливает обстоятельства избиения Балуха. В офисе президента заявили, что ожидают быстрого расследования.

Санкции против России

Послы ЕС продолжат санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Ограничения продлят на пол года.

В санкционном списке 175 человек и 44 юридических лица.

Протест шахтеров

Глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец сообщил, что 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков "Октябрьской", которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

По состоянию на 08:30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината принимают участие 393 работника.

Умер известный украинский диктор Николай Козий

В понедельник, 7 сентября, на 80-м году жизни скончался актер дубляжа, диктор и радиоведущий Николай Козий.

Диктор дублировал на украинском языке фильмы "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалы "Альф", "Коломбо", мультсериалы "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры". Читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего пересматривали сюжет о масштабном сбое в работе метро Киева.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стало сообщение о приговоре российскому актеру Михаилу Ефремову.

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