Встреча делегации ТКГ, отказ усиливать карантин и ультиматум для TikTok: Актуальное на утро 4 августа

Вечер 3 и ночь 4 августа в информационном плане выдались относительно спокойными

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Накануне состоялась встреча членов украинской делегации ТКГ, на которой обсудили вероятные варианты развития временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Среди прочего - городская власть Луцка и Тернополя отказалась ужесточать карантин. Представители власти сообщили свое видение ситуации с COVID-19.

Рассказываем подробнее о главных новостях на утро 4 августа.

Встреча членов украинской делегации ТКГ

Накануне состоялась встреча членов украинской делегации ТКГ под председательством первого президента Украины Леонида Кравчука. Глава делегации предложил предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

На встрече присутствовал и первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Вероятно ему тоже предложили войти в состав делегации.

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Луцк и Тернополь против карантина

Городские власти Тернополя готовы к тому, что центральное руководство страны привлечет ее к ответственности за отказ от усиления карантина. Мэр Тернополя Сергей Надал отметил, что если речь идет об ответственности за работу медицинских учреждений и принятие мер по карантину, к этому тоже готовы, и над этим в городе ведется работа начиная с марта.

Фото из открытых источников

А советник городского главы Луцка Игорь Полищук рассказал, что отказ Луцкой власти от усиления карантина основывается на ряде причин, среди которых — отсутствие существенных изменений в ситуации с коронавирусом, а также нежелание создавать неудобства и экономические проблемы для жителей города.

Вероятная мера пресечения для "киевского террориста"

Мужчину, который накануне захватил отделение банка в центре Киева, скорее всего, будут содержать под стражей в течение двух месяцев. По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, злоумышленника удерживают в здании СБУ.

Подробнее об инциденте в отделении банка читайте по ссылке.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 4 августа в Украине выявлено 74 219 случаев заболевания коронавирусом, из них 40 613 человек выздоровели, 1764 - умерли.

В Сумах, в КНП "Клинический роддом Пресвятой Девы Марии" вспышку коронавируса обнаружили среди персонала.

Экс-король Испании планирует покинуть страну

Бывший король Испании Хуан Карлос, который находится под следствием по обвинению в коррупции, заявил, что покидает страну. Пока неизвестно, когда Карлос покинет Испанию, куда он поедет.

Хуан Карлос І Фото из открытых источников

Бывший король Карлос отрекся от престола в 2014 году на фоне серии скандалов.

Трамп угрожает заблокировать TikTok

Работа китайской соцсети TikTok в США будет приостановлена, если до 15 сентября не будет продана американской компании.

Президент США Дональд Трамп отметил, что часть средств от продажи приложения должна пойти в бюджет США. Вместе с тем он обсуждал с Microsoft идею купить TikTok полностью, а не частично.

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Пандемия коронавируса в мире

В мире по состоянию на утро 3 августа выявлено 18 447 723 случая коронавируса из них 11 680 369 человек выздоровели, 697 244 — умерли.

Представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове сообщила, что коронавирусной болезнью переболело менее 10% населения мира.

После вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen компании Hurtigruten Норвегия запретила останавливаться в своих портах лайнерам, на борту которых более сотни пассажиров.

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили три провокационных выстрела, нарушая режим всеобъемлющего перемирия.

Вчера утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета противник совершил возле Пивденного, а в полдень несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорская. С начала текущих суток зафиксирована одна провокация со стороны НВФ. Посреди ночи противник осуществил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников в результате обстрелов нет.

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Погода на 4 августа

В Укргидрометцентре сообщили, что погода на всей территории Украины будет сухой и жаркой.

В западных областях температура днем будет от +27 до +30. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +15.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах +25 +30 градусов, а ночью она опустится до +13 +15.

Прогноз погоды на 4 августа Укргидрометцентр

В восточных и южных областях температура днем ожидается от +26 до +30, а ночью от +11 до +17.

Сегодня в Киеве будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +29, а ночью от +13 до +15.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 4 августа НБУ установил на уровне 27,73 грн, евро - 32,51 грн, российский рубль — 0,375 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара подорожал на 5 коп. Евро подешевел на 26 коп.

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Цены на топливо

По состоянию на утро 4 августа, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: