Вспышка коронавируса на рынке в Киеве, снос дома на Позняках и землетрясения на Закарпатье: Главное за 26 июня

Эвакуация людей из здания МВД Украины

На одном из крупнейших вещевых рынков столицы заболело уже пять человек

Сегодня стало известно о наиболее вероятной версии смертельного взрыва на Позняках и о новом председателе наблюдательного совета "Укрнафты". А еще синоптики обнародовали "жаркий" прогноз на второй месяц лета – там настоящие температурные рекорды!

Далее рассказываем об этих и еще нескольких главных событиях, произошедших в эту пятницу.

Последствия наводнения на Западной Украине продолжаются

В Черновцах из-за превышения воды в реке Прут наводнение полностью разрушило аварийный мост между Маршинцами и Лункой.

Паводок в Черновцах Черновицкая ОГА

По словам председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, единственное решение – это безотлагательное продолжение строительства нового моста. Пока известно о сильном паводке в Черновцах из-за того, что уровень воды в реке Прут превысил шесть метров. Из-за этого в области затопило несколько сел.

Основная версия взрыва на Позняках и снос поврежденного дома

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, основной версией взрыва многоэтажки на столичных Позняках является несоблюдение технологий поверки счетчиков.

Фото из открытых источников

Он также отметил, что пока следствие еще не предъявило никому подозрений, а прокуратура работает над проверкой соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз".

"Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и свидетели сообщали, что слышали запах газа", - сказал Геращенко.

К тому же, по словам мэра Виталия Кличко, поврежденный взрывом дом полностью демонтируют. Сейчас разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам.

Известно, что комиссия уже обследовала соседние секции возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, и дома на улице Григоренко, 41. По их выводам, повреждений соседних домов нет. Поэтому штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций позволил жителям этих домов вернуться в свои квартиры.

Вспышка коронавируса на рынке в Киеве

На столичном вещевом рынке "Троещина" обнаружили вспышку коронавируса. Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Сейчас Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А позже комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"

Тем временем Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран "красной зоны". В нее вошли более полусотни государств: страны, где количество активных случаев заражения превышает 40 человек на 100 тысяч населения.

В этот перечень входят США, Бельгия, Россия, Португалия, Франция, Израиль, Канада, Египет, Молдова, Испания, Швеция и Великобритания, Антигуа и Барбуда, Ирак, Бангладеш, Украина и другие.

Новый глава наблюдательного совета "Укрнафты"

Члены наблюдательного совета компании ПАО "Укрнафта" избрали нового председателя наблюдательного совета. 25 июня им стал Николай Гавриленко. Он является представителем "Нафтогаза" в наблюдательном совете "Укрнафты" с 10 июня 2020 года.

Николай Гавриленко Фото из открытых источников

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенции и опыту.

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Херсонский порт передали в концессию

Сегодня в концессию был передан Херсонский морской торговый порт, а компанию-концессионера обязали инвестировать в развитие объекта сотни миллионов гривен. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это был первый концессионный договор морского порта.

Передача порта во временную эксплуатацию ООО "Рисоил-Херсон" позволит сохранить и создать рабочие места, а также улучшить благосостояние города и региона и создаст благоприятные условия для роста экономики.

"Голос" лишил Вакарчука мандата нардепа

Сегодня на внеочередном съезде партии "Голоса" делегаты решили прекратить депутатские полномочия Святослава Вакарчука. Об этом попросил сам Вакарчук.

Святослав Вакарчук Украинская правда

При этом Вакарчук впредь останется активным членом партии, а ко фракции "Голос" присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

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Землетрясения на Закарпатье

В Закарпатской области за сутки произошло два землетрясения. 25 июня подземные толчки были зафиксированы в 11:43 в Тячевском районе и в 16:19 в Иршавском районах. Первое землетрясение было магнитудой 1,1, а второй – 2,3. Известно, что источники обоих землетрясений находились на глубине около 5 км и не несут никакой угрозы.

Прогноз погоды на июль

В июле средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Также в Гидрометцентре сообщили, что средняя месячная температура воздуха будет составлять 17-25 градусов, а абсолютный максимум температуры воздуха составит 31-39,7 градуса, в частности, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41 градус.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK сегодня больше всего просмотров у подборки политических курьезов недели, в частности, относительно заявления Третьяковой о "некачественных детях" и штрафе президенту Зеленскому.

Обсуждение дня

На официальной странице ZIK в Facebook самым популярным стало сообщение о доставке в Украину 145-ти тонн гуманитарной помощи из Польши для борьбы с коронавирусом.

Вместо бонуса

Также в эту пятницу мы опубликовали на ZIK.ua два больших эксклюзивных материала:

Смертельный рейс: Почему погибли щенки на борту самолета B767 компании "МАУ"

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