Всемирный день Земли: Как одно дерево стало прообразом современного экодвижения

Фото из открытых источников

20 марта весь мир отмечает День нашей планеты

Этот международный День призван не столько улучшать экологию в мире, сколько обращать внимание человека на проблемы, которые она создает своей деятельностью. Дальше рассказываем, как принято отмечать День Земли, посвященный уважению и заботе об окружающей среде.

Кто придумал День Земли

Во всем мире 20 марта отмечается Международный день Земли, введенный по инициативе Организации объединенных наций. Эту дату выбрали не случайно: 20 марта известен как день весеннего равноденствия, символ пробуждения природы и начала нового круга развития.

На самом деле в календаре международных праздников существует два Дня Земли – 20 марта и 22 апреля. Первый праздник призван способствовать популяризации заботы об окружающей среде ради того, чтобы подольше сохранить экосистему планеты в удовлетворительном состоянии. Иначе говоря, цель праздника - привлечь внимание общественности к состоянию планеты, в очередной раз напомнить человечеству о том, что сейчас как никогда ранее необходимость беречь природу чрезвычайно остра.

Миссия Дня Земли – миротворческая и гуманистическая, тогда как смысл и цель Дня Земли 22 апреля имеет экологическую цель.

"Учредителем" Дня Земли является американский общественный деятель Джон Мортон – в 1840-х годах он начал сажать деревья и кустарники и убеждать знакомых в важности этого. Он утверждал, что такие мероприятия пробуждают бережное отношение к окружающей среде.

В 1871 году, став секретарем Территории Небраска, он сразу же провел день, посвященный озеленению, – День дерева, который нашел отклик у общества и чрезвычайно пришелся по душе каждому. Тогда жители Небраски посадили около миллиона деревьев, таким образом начав своеобразное общественное экодвижение. Из года в год этот день становился популярнее в мире, и вот через сто лет – 22 апреля 1970 года сенатор Конгресса США Гейлорд Нельсон и студенты Гарвардского университета под руководством Денниса Хайеса провели день Земли, посвященный тому, чтобы задуматься о проблемах уязвимости окружающей среды. Во многих странах подобный день стали отмечать в день весеннего равноденствия – 20 или 21 марта. А со следующего, 1971 года ООН официально признала этот праздник – так он превратился во Всемирный день Земли.

Интересно, что своеобразным флагом Дня Земли стала одна из первых фотографий нашей планеты из космоса. Ее сделали космонавты, тем самым продемонстрировав человечеству красоту и хрупкость Земли.

Фотография Земли, сделанная из космоса Фото из открытых источников

Важно понять, что этот праздник стал не только "зеленой" традицией, но и своеобразным стартом экологического движения, которое в течение последнего десятилетия набирает силы и громкости. Во многих странах стали приниматься законы и постановления, имеющие целью помочь в решении экологических проблем на планете. Получается, что один день, инициированный в далеком 1840-м году энтузиастом, дал старт осознанию взаимосвязи человеческих поступков и состояния экологии.

Сейчас по всему миру проводятся мероприятия экологического и миротворческого направления. В этот день проходят конференции о планете в целом, экологических проблемах и деятельности людей, которая приближает экологическую катастрофу. Также проводятся экологические выставки, субботники, а активисты высаживают деревья и цветы.

Интересно, что ко Дню Земли со временем приурочили ежегодный голос Колоколов Мира, впервые проведенный в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954 году. В этот день в течение одной минуты звонят в "колокол мира", которая символизирует дружбу всех народов и совместную работу на пути к улучшению экологии.

"Да здравствует всеобщий мир во всем мире", - такие слова написаны на колоколах, отлитых из орденов, медалей, а также монет, пожертвованных детьми всех континентов планеты. Колокол стал символом глобальной солидарности человечества и стал устанавливаться в больших городах по всему миру.

Что означает День Земли

Весь мир и каждый человек в отдельности отвечает за "здоровье" планеты и за ее будущее. К тому же у каждого из нас есть все шансы и инструменты, чтобы сохранить Землю в наилучшем состоянии для грядущих поколений. Только почему-то пока огромные объемы мусора, вредных жидкостей и ядов ежеминутно выбрасываются в атмосферу благодаря деятельности человеческого вида.

В этот день стоит задуматься, как ежедневная деятельность каждого из нас вредит Земле и как можно повернуть ее в противоположном направлении и помочь планете.