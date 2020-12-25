Все о новогоднем столе – 2021: Стоимость праздничных салатов, рецепты кулинарных шедевров и секреты декорирования

Новогодний стол несколько подорожал Фото из открытых источников

Не самые сложные предновогодние хлопоты – это планирование праздничных угощений

Вот-вот наступит Новый год. Почти у всех подарки куплены и упакованы, итоги за год подведены, любимые фильмы и мультики пересмотрены, планы на новогоднюю ночь составлены, а сервировка праздничного стола придумана. Большинство украинцев уже сходили в супермаркеты и на рынки и выбрали необходимые продукты для главного ужина года. Более того – некоторые даже сравнили, на сколько подорожали праздничные блюда в целом и отдельные их ингредиенты в этом году по сравнению с прошлым.

Мы также решили вспомнить, сколько денег было потрачено на встречу 2020 года, а сколько – на нынешний праздник. Также расскажем, какие блюда можно приготовить, чтобы удивить близких, и как украсить новогодний стол, чтобы не разозлить Белого Металлического Быка.

Стоимость новогоднего стола 2021 vs 2020

В этом году стоимость новогоднего стола для украинской семьи из четырех человек в среднем выросла на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составляет 1706 гривен. Об этом свидетельствуют расчеты экспертов из Института аграрной экономики.

Директор Института Юрий Лупенко (академик НААН) отметил, что для оценки стоимости было взято новогоднее меню из традиционных для стола украинцев блюд. Речь идет о салатах, мясе, рыбе, овощах, фруктах, кондитерских изделиях и напитках.

Специалисты посчитали, что салат оливье обойдется в 160 гривен, что почти на 14% больше, чем в прошлом году.

Оливье будет традиционным салатом на новогоднем столе Фото из открытых источников

Как и всегда самыми дорогими ингредиентами традиционного салата является колбаса, которая стоит примерно 70 гривен за 0,5 кг. За пол килограмма зеленого горошка надо заплатить 32,50 грн, по 500 грамм соленых огурцов – 35 гривен, по 6 яиц – 14 гривен за 300 грамм майонеза – 20 грн. Еще в 13 грн обойдутся лук, морковь и картофель. Такую стоимость необходимых для оливье продуктов озвучивает институт агроэкономики. Да, эти цифры реальные, однако возникает вопрос – действительно ли все эти ингредиенты по таким ценам можно купить в каждом супермаркете или на любом рынке? Вряд ли – не везде есть колбаса и яйца по таким ценам и не везде можно купить 6 яиц.

В Институте агроэкономики также посчитали, во сколько обойдется полтора килограмма селедки под шубой. Оказалось, что будет стоить это блюдо так же, как и в прошлом году – примерно 120 гривен.

Селедка под шубой не изменилась в цене Фото из открытых источников

За пол килограмма филе сельди придется заплатить около 100 гривен, 180 грамм майонеза обойдется в 12,50, морковь, свекла, лук – в 8-9 гривен, картофель – в 5 гривен.

К тому же в институте добавили, что в этом году на 10-30% выросли расходы на мясные продукты.

Пол килограмма сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 грн (на 12% больше по сравнению с ценами 2019 года), копченой подчеревины – 100 грн (на 25% больше), биточка из свинины – 110 грн (на 33% дороже).

Новости по теме: Как поехать на Новый год и Рождество в путешествие, не покидая своей кровати

Килограмм куриного мяса стоит 95 гривен. Приблизительная стоимость 2,5 килограмм мясных нарезок на праздничном столе составит 395 гривен.

Мясная нарезка не из дешевых Фото из открытых источников

На стол можно поставить селедку (за пол килограмма филе – 100 гривен), твердый сыр (за 300 грамм – 65 гривен).

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 180 гривен. Это если купить 2 килограмма картофеля (по 9 гривен за килограмм), 1 килограмм грибов (50 гривен), перец сладкий (50 гривен за пол килограмма), огурцы (пол килограмма) – 23 гривни, помидоры (40 гривен за килограмм).

Новогодние фрукты будут стоить 100-110 гривен. Эта скромная сумма актуальна только, если вы выбираете традиционные мандарины (2 килограмма за 70 гривен), бананы (килограмм по 25-30 гривен), лимоны (200 грамм за 10 гривен).

Шоколадные конфеты обойдутся в 170-250 гривен за килограмм, шоколад – по 30-40 гривен за плитку.

Не забываем и про напитки – бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) стоит 100 гривен, а коньяк "Шабо" 5-летней выдержки – 170 гривен. Лимонад, сок, минеральная вода обойдутся в 80-100 гривен.

Остается десерт. "Бюджетный" торт стоит от 100 до 300 гривен – это зависит от ваших вкусов и кошелька.

Если немного выйти за рамки скромного бюджета, можно заглянуть и на полочки с икрой и деликатесами. Баночка красной икры весом 120 грамм обойдется в 250 гривен, а 200 грамм красной рыбы – в 220 грн. Можно купить ананасы – свежие или консервированные – по 50-100 гривен, дороже торт или еще несколько видов десертов – пирожные, мороженое или фрукты в шоколаде.

За весь новогодний стол набегает такая сумма: оливье (170 грн) + селедка под шубой (120 грн) + мясная нарезка (395 грн) + сыр (65 грн) + селедка (100 грн) + овощи (180 грн) + фрукты (110 грн) + конфеты (50 грн) + торт (150 грн) + напитки (80 грн) + алкоголь (270 грн) = 1800 гривен.

Новогодний стол с деликатесами или большим многообразием алкоголя будет на 800-1000 гривен дороже.

Новости по теме: Чем отличается новогодний стол пенсионера и народного депутата, – эксперимент журналистов ZIK

Праздничные блюда к новогоднему столу

2021 год – это год Белого Металлического Быка, а потому не стоит готовить блюда из говядины, баранины, телятины и даже свинины. Составляя новогоднее меню, лучше выбрать что-то из птицы и рыбы, вкусных овощей и любимые десерты.

Запеченный гусь. Ингредиенты: гусь (2,5 кг), яблоки (3 шт.), груши (2 шт.), мандарины (3 шт.), чернослив (150 г), лимон (0,5 шт.), мед (2 ст. л), соевый соус (4 ст. л), соль, специи (паприка, карри, базилик, чеснок, имбирь, мускатный орех и черный молотый перец).

Запеченный гусь Фото из открытых источников

Гуся нужно вымыть и натереть внутри и снаружи солью, перемешанной со специями.

Вымытые яблоки и груши, не чистя, нарезать кубиками среднего размера. Мандарины почистить и разделить на дольки. Чернослив залить кипятком на несколько минут, чтобы дать ему размякнуть.

Брюшко гуся нафаршировать подготовленной начинкой и зашить тонкой нитью. Далее положить тушку в рукав для запекания и поставить в разогретую до 200 °С духовку на 1 час. Далее надо разрезать рукав и запекать еще 30 минут до румяной корочки.

Перемешать соевый соус, мед и сок половины лимона. За 5 минут до готовности смажьте соусом кожуру гусыни. Разрежьте нитку и можете подавать блюдо к столу.

Медальоны из индейки с соусом. Ингредиенты: медальоны из индейки (500 г), масло подсолнечное (30 мл), вино красное (100 мл), вишня (100 г), сахар (1 ч. л), крахмал (1 ч. л), соль, перец черный молотый.

Медальоны из индейки Фото из открытых источников

Голень индейки, порезанную на медальоны, помыть и подсушить бумажным полотенцем. Далее – посолить и поперчить на ваш вкус.

На горячую сковороду налить подсолнечное масло, положить мясо и обжарить до румяной корочки с обеих сторон. После этого положить индейку в кастрюлю, налить немного воды и тушить до готовности – 20-30 минут.

Далее нужно приготовить соус. В горячую сковороду или сотейник налить красное вино и дать ему немного испариться. В вино положить в вишню, добавить сахар и по желанию корицу, кардамон, гвоздику. Соус готовится 5-7 минут.

Тем временем чайную ложку крахмала разведите в небольшом количестве воды и влейте в соус. Мешайте и доведите до загустения.

Готовые медальоны положите на тарелку и полейте их вишневым соусом. Соус на самом деле можно заменить на любой ваш любимый аналог, который "подойдет" к мясу.

Новости по теме: Три длинных уик-энда: Как украинцы будут отдыхать на новогодне-рождественские праздники

Лосось с картофельным салатом. Ингредиенты: филе лосося (150 г), мелкая картошка (150 г), овощной бульон (20 мл), уксус (1 ст. л), масло (2 ст. л), горчица (0,5 ч. л), соевый соус, зеленый лук, лимонный сок, соль, сахар, перец.

Лосось с картофелем Фото из открытых источников

Сперва нужно почистить картофель, помыть его и варить в подсоленной воде в течение 15 мин. Воду слить, дать картофелю остыть, а далее каждую картофелину разрезать пополам вдоль. Порезать лук. Смешать бульон, уксус, 1 ст. л. масла и горчицу, добавить соль, перец и сахар (по вкусу). К смеси добавить картофель и лук, перемешать и оставить на час.

Тем временем посолить и поперчить лосось. Остальное масло перемешать с соевым соусом и 2 ст. л лимонного сока. Залить рыбу маринадом и оставить на 1 час, перевернув в течение этого времени один раз.

Обжаривайте лосось на гриле или на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны, поливая маринадом. Подавайте к столу вместе с картофельным салатом.

Салат с креветками и рукколой. Ингредиенты: крупные сырые креветки (200 г), 1 авокадо (крупное, мягкое, спелое), огурцы (2 штуки), Чеснок (2 зубчика), лайм (1 шт.), зеленый базилик (2 веточки), масло, руккола (1 пучок или 100 грамм), Соль, молотый черный перец.

Салат с креветками Фото из открытых источников

Начните с чеснока – очистите, раздавите и мелко порубите чеснок. Листья базилика снять со стеблей и отложить, а стебли нарезать крупными тонкими ломтями.

Креветки почистите от панциря, надрежьте их вдоль по центру спинки и удалите темную вену.

В большой сковороде нагрейте масло. Смешайте креветки с чесноком и базиликом, посолите, выложите на сковороду. Жарьте на сильном огне по 1,5 минуты с каждой стороны. Готовые креветки переложите на тарелку и поперчите.

Огурцы почистите от кожуры, разрежьте вдоль, острой ложкой удалите семена. Мякоть нарежьте поперек небольшим кусочками. Помойте лайм, сотрите мелкой теркой цедру, выжмите сок. Полейте огурцы половиной сока лайма, посыпьте цедрой и посолите.

Почистите авокадо от кожуры, нарежьте мякоть средними кусочками, полейте соком лайма. Смешайте все ингредиенты, добавьте в завершение порезанную рукколу, приправьте салат листиками базилика, маслом, солью и перцем.

Торт "Тирамису". Ингредиенты: печенье "Савоярди" (40-50 штук), сыр "Маскарпоне" (500 г), сливки 33% (200 мл), сахар (200 г), кофе молотый (40 г), вода (300 мл), кофейный ликер / ром / коньяк (40 мл), какао-порошок (5 ст. л), ваниль (1 ч. л).

Торт "Тирамису" Фото из открытых источников

Дно раскладной формы выложите фольгой. Сварите кофе, добавьте в него ликер, дайте остыть до 30 °С.

Взбейте маскарпоне со сливками, ванильным экстрактом и сахаром. Крем должен быть плотным, по консистенции похож на масляный.

Обмакните печенье в кофе одной стороной и положите в форму. Сверху мажьте толстый слой крема, а далее снова выложите слой печенья. Всего должно получиться три слоя печенья и три слоя крема. Используйте не все печенье, оставьте 5-7 штук для декора. Накройте форму прозрачной пленкой и уберите в холодильник на 8 часов.

К оставшемуся печенью добавьте ложку молотого кофе и измельчите в блендере. Достав торт из холодильника, извлеките его из формы и украсьте крошками печенья и порошком какао.

Новости по теме: Живая или искусственная: Как правильно выбрать новогоднюю елку и на что стоит обратить внимание в первую очередь

Как украсить новогодний стол

Новогоднюю атмосферу создают не только вкуснейшие блюда и веселое настроение, но и необычная сервировка праздничного стола. Поэтому, кроме главных гастрономических "героев" праздника, важны и детали, к примеру, съедобный декор. Можно смастерить оригинальные фигурки из закусок из различных продуктов.

Тематические закуски будут уместныими на новогоднем столе Фото из открытых источников

Елка из лаваша. Нарежьте лаваш треугольничками и положите на тарелку, а сверху полейте соусом "Песто", положите пюре из авокадо или посыпьте ломтями сладкого перца, помидоров черри или кусочками ветчины. "Ствол" елки можно смастерить, воткнув в лаваш соленую соломку.

"Елки" из лаваша Фото из открытых источников

Елка из огурцов, сыра и перца. Вставьте в половинку разрезанного яблока длинную шпажку и нанизывайте на нее кольца нарезанного свежего огурца.

Сырная пирамидка Фото из открытых источников

Фруктовая елка. В половинку яблока воткните длинную шпажку, а на нее "нанизывайте" по всей длине тонкую морковку. В "ствол" морковки нужно вставить короткие зубочистки и насадить различные фрукты и ягоды.

Фруктовая елка Фото из открытых источников

Бутерброды-елки. Нужно вырезать из хлеба фигурку в виде елочки, смазать сливочным сыром, украсить нарезанным зеленым луком и ломтиками сладкого перца.