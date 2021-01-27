Впервые за 11 лет: О чем говорил Путин на форуме в Давосе и почему решил в нем принять участие

Президент РФ Владимир Путин ТАСС

Владимир Путин рассказал о главных вызовах, которые встали перед миром, и вероятных отношениях России с Европой

Продолжается "Давосская неделя" – сессия Всемирного экономического форума – на котором традиционно выступают лидеры стран. В этом году случилось важное событие – на форуме выступил президент РФ Владимир Путин, который до этого более 10 лет всячески его игнорировал.

О чем говорил глава России во время своей речи и еще о кое-чем интересном, рассказываем дальше.

Почему Путин решил выступить на форуме

Сегодня президент России Владимир Путин впервые за 11 лет выступил на Давосском форуме. Он участвовал в форуме в 2009 году, будучи на посту премьер-министра. А российское руководство последний раз посещало форум в 2013 году. Тогда речь произносил Дмитрий Медведев, будучи на посту председателя правительства.

Интерес нынешнего форума для России может заключаться в том, что встреча мировых лидеров посвящена "большой перезагрузке". В дискуссии традиционно будут участвовать ученые, политики и крупные бизнесмены из десятков стран мира. Они обсудят положение дел в мире на 2021 год.

Форум считается наиболее представительным площадкой, на которой собирается политическая и бизнес-элита, а также эксперты со всего мира: 3 тысячи делегатов из 100 стран мира, в том числе главы 50 государств и правительств.

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Главное из выступления президента РФ

В своей речи, которая состоялась в формате видео-конференции примерно в 14:00 по киевскому времени, глава России сделал несколько важных заявлений и объяснил определенные события в середине страны. Путин выступал из своего кабинета в России.

Так, по его мнению, введение санкций "увеличивает риски одностороннего применения военной силы". Путин раскритиковал использование торговых барьеров и санкций как "попыток обвинить во внутренних проблемах другие страны".

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы", - заявил глава России.

Также он предупредил о риск потенциального глобального конфликта и сравнил ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века.

"Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности... Как известно, неспособность и неготовность решать такие проблемы по сути в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", - сказал Путин.

При этом глава России допустил, что мир может столкнуться со срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками решить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов".

Относительно международных отношений он заявил, что Западная Европа и Россия должны быть вместе, поскольку имеют "одну цивилизацию". Он также отметил, что стороны должны вернуться к позитивной повестке дня.

"Европа и Россия с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологии... Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной", – добавил Путин.

По мнению президента РФ, протесты возникают из-за недовольства реальными проблемами, касающимися каждого, каких бы политических взглядов ни придерживался человек.

"Реальные проблемы порождают недовольство!" - заявил глава государства.

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) глава Кремля назвал шагом в правильном направлении.

Он отметил, что региональные конфликты множатся, а система глобальной безопасности деградирует.

"Клаус (Шваб, президент ВЭФ) упомянул о вчерашнем моем разговоре с президентом США и о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении", - заявил глава РФ.

Что еще может быть интересным

Накануне состоялся первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

В Кремле уточнили, что российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента США и отметил, что нормализация отношений между государствами соответствовала бы интересам обеих стран и с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества.

Кроме того, утверждают в Кремле, президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях.

Также были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

Среди международных тем нарушались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Договорено о поддержке контактов", - подытожили в Кремле.

Впоследствии дали пресс-брифинг по поводу разговора лидеров стран и в Белом доме, а еще позже было обнародовано официальное резюме, которое немного отличалось от того, которое предоставили в РФ.

В частности, в Белом доме отметили, что президент Джо Байден звонил своему коллеге с намерением обсудить готовность продлить договор СНВ-3 на пять лет, а также подтвердить решительную поддержку суверенитета Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

Также Байден в разговоре с российским лидером поднял вопрос о хакерской атаке со стороны РФ на федеральные учреждения США и бизнес-компании через программное обеспечение SolarWinds и заверил, что Вашингтон будет защищать свои национальные интересы в ответ на злонамеренные действия России.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя разногласия в релизах разговора Путина и Байдена, подтвердил, что лидеры стран по-разному видят суть конфликта в Украине: один его воспринимает как "внутриукраинский", другой - как "российскую агрессию".

"Использованные фразы как раз отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях по этому поводу", – подчеркнул он.

Однако пресс-секретарь заверил, что стороны готовы продолжать диалог для обсуждения этих разногласий. Также он добавил, что во время диалога Путин и Байден не обсуждали возможность возобновления российско-американских переговоров в формате "Волкер-Сурков".

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К слову, больше об особенностях "Давосской недели" этого года можно узнать по ссылке.