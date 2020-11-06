Возобновление судебных слушаний по делу авиакатастрофы МН17: Что нового узнал мир после обращения Пулатова

В ходе очередных слушаний по делу об авиакатастрофе МН17 слово имели защитники одного из четырех обвиняемых

Авиакатастрофа МН17 над Донбассом произошла 17 июля 2014 года Фото из открытых источников

В период с 3 по 5 ноября в голландском суде в Гааге прошли очередные слушания по делу об авиакатастрофе МН17. Адвокаты одного из обвиняемых спецназовца ГРУ Олега Пулатова привели доказательства якобы его непричастности к крушению самолета. Также защита выступила с просьбой допросить некоторых украинских чиновников.

О ходе судебного слушания по делу МН17 рассказываем подробнее.

Что стало известно на суде

Во вторник, 3 ноября, возобновились судебные слушания по делу о сбитом малазийском Boeing рейса МН17 в июле 2014 года на Донбассе. Судебное заседание началось в 11:00 и проходило в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол. Заседание суда транслировалось в интернете.

Всего в течение трех дней выступали адвокаты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова. Его защита требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. Также адвокаты предложили суду записать вопросы для их клиента.

В свою очередь сторона обвинения поинтересовалась, как можно допросить Гиркина, Дубинского и Харченко.

Во время судебного заседания показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе - подборку видео, записанных 22 октября, когда адвокаты Пулатова посещали его в России. На записях обвиняемый в очередной раз отрицал причастность к авиакатастрофе. Само видео длилось около двух часов, родственникам жертв заранее сообщили, что оно будет показано в суде.

Как отметила в Twitter доцент Свободного Университета Амстердама, эксперт по международному праву Марике де Хун, Пулатов на камеру рассказал, что его сообщения о сбитом самолете сразу после катастрофы должны были "запутать врага, как заведено в военное время".

Кадр из обращения Пулатова Укринформ

Он также отметил, что Россия якобы не предоставила бы членам НВФ на Донбассе установку "Бук", поскольку этот район не является стратегическим. А наличие "Бука" поставило бы под угрозу самих членов НВФ.

О своей якобы " невиновности" Олег Пулатов заявлял через своего адвоката еще в период прошлого судебного заседания 28 сентября.

О чем говорили адвокаты обвиняемого

Уже в период судебного слушания защита подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова заявил, что хочет допросить многих экспертов.

Сообщалось, что адвокаты одного из четырех обвиняемых отмечают допросе экспертов относительно проведенных ими исследований. В частности, речь идет об обнаруженных элементах, свидетельствующих о том, что МН17 сбит "Буком".

По словам защитников обвиняемого, существуют вопросы по экспертизе изъятых обломков. Адвокаты подчеркнули, что было трудно получить фрагменты из зоны конфликта, а на месте трагедии побывало много людей, поэтому все это могло привести к повреждению обломков.

Также адвокаты требуют допроса экспертов, которые делали доклады и выводы относительно типа и места запуска ракеты. При этом они подчеркнули, что видят неточности.

Отдельно, требуют допроса министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко. Адвокат Баудевейн ван Эйк на слушаниях заявил: "Аваков опубликовал Youtube-ссылку с видео после катастрофы. Он отметил, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Он также указал на то, что это "Бук", которым накануне мог быть сбит MH17".

Так, защита подозреваемого Пулатова, просит допросить Авакова о том, когда именно он получил видео и предприняли ли какие-либо действия в отношении "Бука". Также хочет допросить и Антона Геращенко.

К тому же, представители обвиняемого настаивали на допросе свидетелей запуска ракеты. Адвокаты хотят изучить метаданные телефонов всех свидетелей, чтобы понять, где они находились в момент трагедии. Защита также предлагает отыскать фермера, которому принадлежит поле, откуда, по версии обвинения, был осуществлен запуск ракеты "Бук".

Защита Пулатова заявила, что по словам их клиента, тот ничего не слышал, хотя по выводам экспертов пуск ракеты из комплекса "Бук" должен был быть слышен за 5 километров.

Среди требований защиты россиянина - допросить сепаратистов, которые, по словам Пулатова, в момент уничтожения МН17 были рядом с ним на расстоянии 3 километров от места, откуда, по словам прокуроров, была запущена ракета "Бук". А еще изучить оригиналы спутниковых снимков, допросить фотографа, который сделал фото следа в небе ракеты "Бук" и голландского блогера, который называет фото фейком.

Защита Пулатова настаивает, что если даже суд решит, что МН17 уничтожил "Бук", то вопрос заключается в том, имеет ли к этому отношение их клиент, который отрицает свою причастность. Также, по мнению защиты, обвиняемый мог действовать в рамках самообороны и в таком случае даже его причастность к трагедии не является преступлением.

Новости по теме: МИД Украины призвал РФ признать ответственность за сбитый самолет МН17

"Кино" под стенами суда

Тем временем на улице под зданием суда транслировали интервью еще одного обвиняемого россиянина, главы "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского. Он впервые заговорил о трагедии. На видео, которое крутили под стенами суда, Дубинский, так же, как и Пулатов, не признавал свою причастность к сбитому МН17.

"Я тоже слежу за процессом. Как они размазывают белую кашу по чистой скатерти. Все крутится вокруг этих переговоров со следами монтажа, это уже не раз доказано. Плюс - они там заявляют совершенно другие даты: то есть разговор был, допустим, 16-го, а они клепают этот разговор в 17 июля. Они это все представляют как одно из основных доказательств, хотя вам любой военный скажет, что подобные переговоры по открытой связи вестись не могут", - пытался оправдываться Дубинский.

Он также сообщил, что не общался ни с кем по поводу трагедии: ни с Министерством обороны РФ, ни с курской бригадой.

Дубинский отметил, что готов на территории РФ под полиграф в присутствии официального представителя суда, в присутствии следственного комитета России ответить на вопросы, касающиеся "Боинга". При этом выдвинул несколько условий. В частности, он хочет получить вопросы заранее. И подчеркнул, что на вопросы, которые сочтет неуместными, не будет отвечать.

Новости по теме: Европейский суд зарегистрировал иск Нидерландов против России в деле МН17

О чем заявила украинская сторона

После судебных слушаний заместитель генерального прокурора, руководитель международной Совместной следственной группы от Украины Гюндуз Мамедов отметил, что украинские специалисты будут анализировать видеозапись встречи обвиняемого по делу МН17 Олега Пулатова с его нидерландскими адвокатами.

"На заседании суда мы послушали запись во время визита защитников к обвиняемому. Мы будем анализировать эту запись и свое заключение передадим в Нидерланды", – отметил Мамедов.

Он добавил, что его также будут интересовать ответы обвиняемого Дубинского на вопросы в рамках судебного процесса.

"Меня как прокурора будут интересовать ответы обвиняемого Дубинского на вопросы, которые будут ставиться в рамках судебного процесса... Вопрос участия обвиняемого в судебном процессе, его допроса и тому подобное должны решаться каналам международной правовой помощи и добросовестного выполнения РФ своих обязательств по международному праву. Этого за более чем шесть лет расследования мы не наблюдали", – констатировал Мамедов.

А тем временем министры иностранных дел государств-участниц совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов) провели видеоконференцию, на которой обменялись мнениями по выходу Российской Федерации из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией относительно международно-правовой ответственности за сбивание самолета.

Во время видеоконференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что ответственность за сбитый МН17 - наступит неизбежно.

"К каким бы политическим маневрам ни прибегал виновник, ответственность за сбитый МН17 - наступит неизбежно", - сказал Кулеба.

Стороны договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

******

Судебные слушания по делу об авиакатастрофе МН17 возобновятся 12 ноября.