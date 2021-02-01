Возобновление рассмотрения дела МН17: Что обсудили в Нидерландах в первый день

Здание суда в Нидерландах, где рассматривается дело МН17 Укринформ

Начался четвертый этап судебных слушаний по делу о сбитом над Донбассом пассажирском лайнере

В понедельник, 1 февраля, в Нидерландах началось судебное заседание по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском самолете рейса МН17. Запланировано рассмотрение ряда важных для следствия вопросов, в частности, выступления свидетелей и обращение родственников погибших.

О повестке дня судебных заседаний по делу о сбитом самолете МН17 рассказываем в материале.



Что рассмотрят на этот раз в Нидерландах

В судебном комплексе "Схипхол" возле Амстердама стартовало первое в этом году судебное заседание по делу о самолете рейса МН17.

В этот раз, как и в прошлый, из-за коронавируса все присутствующие должны соблюдать дистанцию в полтора метра, а также носить защитную маску. Ее разрешается снять лишь после того, как участник занял свое место в зале D, где заранее было предусмотрено безопасное расстояние между допущенными к процессу.



Во время заседания планируют рассмотреть следующее: продвижение дополнительного расследования, обращение родственников погибших относительно денежных компенсаций. Еще летом 2020 года стало известно, что 76 родственников погибших в катастрофе хотят выступить в суде, еще 127 родственников планировали подать письменные заявлении о вреде, причиненном жертвам, а 316 родственников хотели подать заявление на получение финансовой компенсации.

Накануне судебного заседания министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок провел встречу с членами Комитета иностранных дел Палаты представителей парламента по расследованию катастрофы МН17.

Вопросы депутатов касались причин выхода России из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами и новых материалов и новых подозреваемых, которые могли бы быть вовлечены в процесс МН17.

Известно, что суд зарезервировал дни заседаний на 8 февраля, а также на март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь и ноябрь. Правда, неизвестно, будет ли суд заседать ежедневно, потому что обстоятельства, в том числе и "коронавирусный" карантин, могут требовать сокращения, переноса, приостановления или отмены слушаний.

1 февраля. Новый блок слушаний открыли родственники жертв катастрофы – был рассмотрен вопрос о компенсации для них. Пострадавшие будут готовить иски и обещают предоставить их в апреле. Суд согласился рассмотреть их в рамках того же уголовного дела против четырех подозреваемых в причастности к катастрофе рейса МН17.

Чтобы определить размер выплат, адвокаты будут изучать украинское законодательство - на это понадобится немало времени. Представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ законодательства – сейчас эти документы переводят с украинского на язык, на котором ведутся судебные заседания.

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Что известно о суде по делу МН17

Пассажирский самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Катастрофа МН17 Reuters

Рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 окружной суд Гааги начал в марте 2020 года. Тем временем известно, что рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 Окружной суд Гааги должен начать 7 июня 2021 года.



График судебных слушаний, сформированный Гаагским Окружным судом выглядит так: 9-13 марта 2020 года; 23-27 марта 2020 года; 8 июня – 3 июля 2020 года; 31 августа – 13 ноября 2020 года; 1 февраля – 26 марта 2021 года. Четыре этапа позади, 1 февраля этого года стартовал последний прописанный в графике этап.

Дело до сих пор рассматривают Фото из открытых источников

По итогам І этапа (март-2020) слушаний стало известно, что лайнер сбили представители ополчения из "Бука" у населенного пункта Первомайское (по версии обвинения).

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. Также следователи определили четырех подозреваемых по делу: трех россиян (экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов) и один украинец (Леонид Харченко). Прокуратура Нидерландов предъявила им обвинения и вызвала их для проведения следственных действий, но никто из обвиняемых в суд не пришел. Из них только Пулатов участвует в процессе – его интересы представляют нидерландские юристы из юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

На мартовском слушании также стало известно, что часть родственников погибших в катастрофе MH17 потребует финансовой компенсации. В суд поступили 84 заявления с требованием денежной компенсации.

Нидерландская прокуратура отметила, что десяткам свидетелей грозит серьезная опасность со стороны российских спецслужб. Имена свидетелей хранят в тайне, потому что большинство из них заявили, что боятся мести и даже убийства. Следователи выяснили, что угрозы поступают от вооруженных формирований на востоке Украины и от секретной службы в России.

К тому же тогда стало понятно, что защита обвинения будет пытаться затянуть рассмотрение дела – адвокаты Пулатова попросили время, чтобы ознакомиться с 36 000 страниц дела.

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После II этапа слушаний (июнь-2020) появились данные о том, что нидерландские адвокаты Олега Пулатова заявили, что следователям стоит расследовать и другие версии, кроме той, что MH17 был сбит с поля на востоке Украины ракетой "Бука". Но прокуратура Нидерландов представила запись телефонных разговоров, доказывающих факт того, что лайнер сбит "Буком".

В рамках III этапа (август-2020) появились новые подробности дела – Олег Пулатов заявил, что готов выступать в суде. Он заявил, что не был причастен к этому и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Однако, как отметил Пулатов, он видел самолет и признает, что принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Именно по этому поводу он и готов выступать в суде. Тогда суд отказался рассматривать альтернативные версии крушения самолета, остановившись на утверждении прокуратуры о том, что Боинг сбили из российской установки "Бук".